Hannover

Die neue Normalität ist hier fast schon wieder so wie die alte. Eine hohe Impfquote und ein engmaschiges Testkonzept machen es möglich, dass die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie wieder ohne große Abstände auf der Bühne sitzen und die Besetzung so üppig ist, wie man es von einem großen Sinfonieorchester erwarten kann.

Das ist die eine Erkenntnis, die man nun beim ersten regulären Konzert der neuen Saison im Kuppelsaal gewinnen konnte.

Die andere hat wenig mit erfüllten Erwartungen und einer Rückkehr zum Alltag zu tun. Es ist im Gegenteil eine echte Überraschung, wie die Radiophilharmonie bei ihrem ersten Auftritt in voller Besetzung seit anderthalb Jahren klingt: wahrscheinlich so gut wie nie zuvor in ihrer 76-jährigen Geschichte.

Eine glückliche Mischung

Man kann hören und sehen, wie gut die Mitglieder des Orchesters miteinander harmonieren. Die Mischung aus erfahrenden und jüngeren Musikerinnen und Musikern, die über die Qualität eines Klangkörpers mitentscheidet, ist offenbar gerade besonders glücklich. Am Ausgang der Pandemie ist die Radiophilharmonie jedenfalls in einer Verfassung, in der alles möglich scheint.

Die nächsten Konzerte Im regulären Programm leitet Joshua Weilerstein am 14. und 15. Oktober ein Programm mit der Saxofonistin Jess Gillam. Andrew Manze dirigiert am 4. November Bruckners 8. Sinfonie. Bereits am 30. September ist ein Sonderkonzert für den Freundeskreis des Orchesters mit dem Dirigenten Thomas Søndergård geplant. Und beim Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs, der am Montag in Hannover beginnt, begleitet das Orchester am 4. Oktober die Finalisten. Alle Konzerte finden im Funkhaus statt. Tickets unter Telefon (0511) 27789899.

Gustav Mahlers fünfte Sinfonie, die nun auf dem Programm stand, dürfte derzeit andernorts kaum besser zu hören sein, wenn man von der komplizierten Akustik im Kuppelsaal absieht. Das hat mit souveränen Einzelleistungen zu tun, wie denen von Trompeter Stefan Schultz und Hornist Ivo Dudler, auf die es bei diesem Stück besonders ankommt. Mehr noch aber geht es um so etwas wie den Geist des Orchesters – um das Gefühl, dass sich 89 Menschen gleichzeitig mit aller Kraft für ein gemeinsames Ziel einsetzen.

Einer aus 89

Einer von ihnen, der Dirigent Andrew Manze, lenkt und befeuert diese kollektive Energie. Zugleich gelingt es dem Briten, der Aufführung eine deutlich persönliche Note zu verleihen. Manze, der zuletzt vor allem als Experte für das klassisch-frühromantische Repertoire zwischen Mozart und Mendelssohn hervorgetreten ist, erweist sich hier auch als origineller und kluger Mahler-Interpret.

Raum und Zeit: Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal. Quelle: Axel Herzig

Er geht die fünfte Sinfonie verhältnismäßig langsam an und schafft so viel Raum für die berühmten gebrochenen Höhepunkte und die vielstimmige Satzstruktur, an der der Komponist sich hier ausgiebig erprobt. Natürlich sind die Tempi so flexibel, wie Mahler es vorgeschrieben hat, aber Manze meidet dabei die krassen Gegensätze, die viele seiner Kollegen suchen. Die Musik ist ohnehin kontrastreich genug und bekommt so zusätzlichen Sog.

Musikalisch etwas schwächer wirkt auf den ersten Blick höchstens das Finale, das nach dem fabelhaft zarten und innigen Adagietto immer wieder ins Leere zu laufen scheint, bevor es sich zur großen Apotheose aufrafft. Aber vielleicht offenbart sich darin auch nur der doppelte Boden, mit dem der Komponist sein positivstes Stück unterlegt haben könnte, um die wahre Verzweiflung zu verbergen.

Von Stefan Arndt