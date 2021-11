Göttingen

Drei Autoren und ihre Bücher hat die Jury für die Shortlist des NDR-Sachbuchpreises ausgewählt. Eines der Werke wird am Sonntag, 7. November, ausgezeichnet. Polarforscher Markus Rex, die Historikerin Annette Kehnel und der Islamwissenschaftler Stefan Weidner können sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen. Ihre Bücher haben es auf die Shortlist geschafft.

Sehen Sie die Preisverleihung ab 19 Uhr live

Annette Kehnel ist eine der drei Bewerber. Sie hat „Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit“ geschrieben. „Teilen, Tauschen, Wiederverwerten: Geschichte, die Lust auf Veränderung macht“, teilt der NDR mit. „Die aktuellen Herausforderungen – Begrenztheit der Ressourcen, Ende der Konsumgesellschaft, wachsende Ungleichheit – drängen.“ Die Sehnsucht nach Alternativen sei groß, doch neue Wege zu finden, sei schwierig. Anregungen für die Zukunft seien in der Vergangenheit zu entdecken. Kehnel unternehme eine Spurensuche in die Vormoderne und beschreibe anschaulich Lebens- und Wirtschaftsformen der Nachhaltigkeit. „Ein fundierter Blick zurück – verbunden mit dem festen Vorsatz, für die Zukunft zu lernen.“

Eines der größten Forschungsabenteuer

Einen Expeditionsbericht hat Markus Rex geschrieben: „Eingefroren am Nordpol – Das Logbuch von der „Polarstern“. Das Logbuch erzähle die Geschichte eines der größten Forschungsabenteuer unserer Tage und biete zugleich einen eindringlichen Blick auf die dramatischen Folgen des Klimawandels, so der NDR. Rex berichte spannend und anschaulich vom Alltag der Expedition in die Arktis und beschreibe „die unvorstellbaren Herausforderungen, die sein Team – immer von dem Ziel geleitet, Licht in die Prozesse des globalen Klimawandels zu bringen – dabei meistert.“ Die Jury urteilte: „Mitreißendes, spannendes, vor allem aber lehrreiches Buch über wissenschaftliches Arbeiten, zum Klimawandel und seine Folgen – erzählt ohne erhobenen Zeigefinger, dafür umso eindringlicher.“

Die drei Titel auf der Shortlist. Quelle: NDR

Dem Thema „Ground Zero“ hat sich Stefan Weidner gewidmet. Der Untertitel des Werkes: „Die Geburt und Gegenwart aus dem Geist von 9/11“. „Die Gegenwart beginnt am 11. September 2001“, berichtete der NDR. Die Welt, in der wir heute lebten, habe ihren Ursprung am Ground Zero: Das Ende der USA als alleinige Weltmacht, Guantanamo und die Konfrontation zwischen dem Westen und der islamischen Welt, die Flucht vor den Kriegen im Nahen Osten, der Aufstieg von Populismus und Nationalismus. „All das nimmt hier seinen Anfang. Hat Bin Laden also gewonnen und die Selbstgewissheiten des Westens entzaubert? Wäre es nicht an der Zeit, die Welt neu zu denken?“ Die Jury kommentierte das Buch so: „Wo steht der Westen nach dem Afghanistan-Debakel? Über das Davor und Danach von 9/11 wurde viel geschrieben. Hier gibt es neue Aha-Momente, weil der Autor zu schmerzhaften Schlussfolgerungen kommt.“

Antworten für lebenswerte Zukunft

„Unsere Shortlist setzt drei besonders wichtige Themen unserer Gegenwart ins Licht: Nachhaltigkeit, Klimawandel und die Folgen von Ground Zero“, erklärt Katja Marx, Vorsitzende der NDR-Sachbuchpreis-Jury und NDR-Programmdirektorin Hörfunk. „Alle drei Sachbücher suchen Antworten auf die Frage, welche Erkenntnisse uns in eine lebenswerte Zukunft führen können. Sie sind inhaltlich hochrelevant und dabei spannend wie ein Roman geschrieben.“

Von red