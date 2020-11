NDR Sachbuchpreis geht an Caroline Criado Perez und Andreas Kossert

Hannover

Ein gutes Sachbuch sollte dem Leser und der Leserin etwas mitteilen, was ihm oder ihr bisher unbekannt war. Es sollte Einblick in fremde Welten vermitteln und erklären, was hier geschieht. Und warum. Es sollte etwas mit der Welt zu tun haben, in der wir leben, vielleicht sollte es auch Antworten auf einige drängende Fragen der Gegenwart liefern. Es darf die Leserin und den Leser auch ein wenig verwundern. Und sie vielleicht sogar dazu anregen, etwas zu ändern.

So etwas gelingt nicht vielen, aber doch einigen Sachbüchern – und bei einem Wettbewerb, der das beste Sachbuch des Jahres auszeichnet, kann es deshalb durchaus auch zwei Gewinner geben. Der NDR Kultur Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an zwei Titel; an „Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert“ von Caroline Criado Perez und an „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“ von Andreas Kossert. Der Preis, der mit der Auszeichnung verbunden ist, wird nicht geteilt, sondern verdoppelt: Die Auszeichnungen sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert.

Anzeige

Katja Marx, die Jury-Vorsitzende und Programmdirektorin Hörfunk beim NDR, begründete die Juryentscheidung so: „Beide Bücher sind herausragend und sie verdienen den NDR Kultur Sachbuchpreis für zwei ganz unterschiedliche Themen, die für unsere Gesellschaft gleichermaßen bedeutsam sind.“

Die Welt ist männlich geprägt

Die in Brasilien geborene Autorin Caroline Criado-Perez lebt in London und ist auch als feministische Aktivistin bekannt. Ihr Buch „Unsichtbare Frauen“ (aus dem Englischen übersetzt von Stephanie Singh) belegt anhand zahlreicher Beispiele aus dem Alltag, dass es immer noch eine „Gender Data Gap“ gibt – eine Datenlücke, die Frauen vielfach schadet. Männer, die das Buch lesen (und es seien ihm viele Leser gewünscht) dürften sich wundern. Caroline Criado-Perez beweist, dass es eben nicht gerecht ist, wenn Sanitärräume für Männer und für Frauen in öffentlichen Gebäuden gleich groß sind. Sie weist darauf hin, dass Spracherkennungssoftware hohe Stimmen nicht so gut versteht, dass Sicherheitsgurte in Autos eher für Männer gemacht sind, und dass Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, oft schlechter medizinisch versorgt werden. Die Welt ist männlich geprägt – immer noch.

Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez Quelle: c

Die Publizistin Hilal Sezgin, die auch der Sachbuchpreisjury angehört, sagt, dass die Lektüre des Buches ihren Blick geweitet habe: „Es geht um vermeintlich banale Dinge, die jedoch Frauen auf der ganzen Welt benachteiligen: etwa das Fehlen von sicheren Herden in Küchen, der mangelnde Zugang zu Toiletten, die Temperatur in Büroräumen, die Erprobung von Medikamenten vorwiegend an Männern. Das Buch von Caroline Criado-Perez enthält viele Daten und ist gleichwohl ein Pageturner.“

Verlust aller Sicherheit

Der Historiker Andreas Kossert erhält den NDR-Kultur- Sachbuchpreis für sein Buch „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“. Darin macht er an vielen unterschiedlichen Fluchtgeschichten klar, was Flucht für die meisten bedeutet: Verlust aller Sicherheit, des Besitzes, der Tradition, der Angehörigen, der Heimat. Er erzählt Geschichten von Geflüchteten: von den deutschen Vertriebenen nach 1945 bis zu den aktuellen Flüchtlingen, die sich auf das Mittelmeer wagen. Kossert bewegt sich dabei nah an den einzelnen Schicksalen. Ausführlich zitiert er aus literarischen Texten, aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen von Geflüchteten. Dass sich da manches wiederholt, liegt daran, dass Flucht zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Regionen immer ein ähnlich dramatisches Schicksal bedeutet.

Flucht Eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert Quelle:

In den vergangenen Jahren wurde der NDR-Kultur-Sachbuchpreis stets im Rahmen einer großen Gala (und zusammen mit dem „OpusPrimum“-Sachbuchpreis der Volkswagenstiftung) im Schloss Herrenhausen verliehen. Das ist in diesem Jahr anders. Statt einer Gala wird es eine Sendung auf NDR-Kultur geben. Zu hören ist die Verleihung des Sachbuchpreises am Dienstag, 24. November, ab 19 Uhr im Radio oder im Stream unter NDR.de/NDRkultur.

Von Ronald Meyer-Arlt