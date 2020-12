NDR-Serie Big Dating: Romantische Komödie spielt in Hannover

Hannover

Als Kellnerin Lina ihm Nusskuchen bringen möchte, antwortet Samuel: „Nee, bin allergisch gegen Nüsse“. „Was willst du dann?“, möchte Lina wissen. „Nusskuchen.“ Das erste Treffen von Samuel und Lina in einem Café am Maschsee verläuft holprig und verrät zugleich einiges über die beiden Charaktere. Sechs Stunden sitzt App-Entwickler Samuel, gespielt von Ole Fischer, im Café. Erst dann nimmt er all seinen Mut zusammen, um Kellnerin Lina (Olga von Luckwald) anzusprechen. Was ihn in das Café führt? Ein Algorithmus, der berechnet hat, dass Lina die perfekte Frau für ihn ist.

Serie spielt in Hannover

Die Romantic-Comedy-Serie „Big Dating“ wurde von der Hildesheimer Produktionsfirma Schurkenstart entwickelt. In acht Folgen erzählen die Autoren Daniel Scheier, Thomas Mielmann und Bastian Knöpf die Geschichte von Samuel, der mit seiner App eigentlich Bohnen kreuzen und damit den Welthunger besiegen will. Doch seine verzweifelte Suche nach der richtigen Partnerin bringt ihn auf andere Ideen. Es entstehen Liebesbeziehungen aufgrund einer nicht ganz legal entwickelten App. Und es geraten Partnerschaften ins Wanken, weil der Algorithmus berechnet, dass die Beziehung nicht so perfekt ist, wie sie sich anfühlt.

Die Serie spielt in Hannover. Opernplatz, Messegelände, Maschsee. Vor allem das Concordia-Gebäude an der Karl-Wiechert-Allee kommt oft vor. Denn dort haben die Filmemacher Samuels Arbeitgeber, „Apps 4 you“, untergebracht. Sie hätten sich bewusst dazu entschieden, in Hannover und nicht, wie viele andere, in Köln oder Hamburg zu drehen, sagt Nicolas Rösener, Produzent und Mitgründer von der Produktionsfirma Schurkenstart.

Drehort Hannover: Die Serie „Big Dating“ entstand unter anderem im Concordia-Gebäude. Quelle: NDR/Peter Drittenpreis/Kundschafter Filmproduktion/Schurkenstart Film

Die Serie wurde vom Nordlichter-Programm, welches für junge Filmschaffende in Norddeutschland aufgelegt wurde, mit 1,8 Millionen Euro gefördert. Auch das mag gegen Köln und für Hannover gesprochen haben. „Wir haben die Serie von Anfang an in Hannover geplant“, erzählt auch Autor Scheier. „ Hannover ist als Filmkulisse noch nicht so abgenutzt, und es gibt viele, spannende Motive“, begründet er die Wahl.

Akteure aus Tatort bekannt

Mit seinem Mitbewohner Hanner hat Samuel einen Leidensgenossen, denn auch in dessen Beziehung kriselt es gewaltig. Gespielt wird Hanner von Leon Ullrich. Er ist mit Autor Thomas Mielmann zusammen zur Grundschule gegangen und hat unter anderem in „ Stromberg – der Film“ und „Er ist wieder da“ mitgespielt.

Hanner (links) ist Samuels Mitbewohner – und manchmal genauso unbeholfen wie Samuel. Quelle: NDR/Peter Drittenpreis/Kundschafter Filmproduktion/Schurkenstart Film

Auch zwischen Samuels Eltern kriselt es in der Serie. „Eigentlich ist es ja unfair, eine Lieblingsfigur zu haben“, sagt Scheier. „Aber die Eltern haben uns Autoren beim Schreiben sehr gut gefallen. Sie kamen erst später dazu und haben dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt.“ Mutter Gisela wird von Victoria Trauttmansdorff gespielt. Die gebürtige Österreicherin war unter anderem als Protagonistin im Tatort „Rebstein“ im September im Ersten zu sehen. Auch Michael Kind, der in der Serie Vater Klaus spielt, ist aus verschiedenen deutschen Krimi-Reihen bekannt.

Bis Januar online verfügbar

Die Serie ist in der ARD-Mediathek verfügbar, Folge 7 und 8 zeigt der NDR zudem am kommenden Mittwoch, 9. Dezember ab 22 Uhr im Fernsehen. Alle acht Folgen stehen bis zum 8. Januar in der Mediathek.

Von Thea Schmidt