NDR spart an seinem Chor und seiner Bigband

Die Pläne des NDR, bei seinem Chor zu sparen, stoßen zunehmend auf Widerstand. In der vergangenen Woche gab es eine Protestaktion der Sänger vor der Elbphilharmonie, nun haben sich die Vorstände der sechs übrigen deutschen Rundfunkchöre in einem offenen Brief an den NDR-Intendanten Joachim Knuth und die Leiter der beiden NDR-Orchester Andrew Manze und Alan Gilbert gewandt. „Mit Bestürzung“ habe man zur Kenntnis genommen, dass der NDR seinen Chor verkleinern und in eine GmbH umwandeln wolle.

Hintergrund der Umstrukturierung ist das umfassende Sparprogramm bei dem Sender, der in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro weniger ausgeben will. Davon betroffen ist auch der Bereich Orchester, Chor und Konzerte, zu dem unter anderem die NDR Radiophilharmonie gehört. Das hannoversche Orchester wird strukturell nicht angetastet, wird aber vorerst keine Großprojekte wie etwa das Klassik Open Air im Maschpark ausrichten.

Stellen werden nicht nachbesetzt

Der Chor dagegen wird langfristig kein festes Ensemble mit hauptamtlichen Musikern mehr sein. Er soll schrittweise in eine private GmbH überführt werden. Die derzeit 27 festangestellten Sänger behalten zwar bis auf Weiteres ihre bisherigen Verträge. Frei werdende Stellen sollen aber nicht mehr neu besetzt werden. Stattdessen will der NDR freischaffende Sänger auf 50-Prozent-Basis beschäftigen, die schnell wieder gekündigt werden können.

Die Autoren des offenen Briefes halten es „für untragbar, solcherart gewachsene Kultureinrichtungen, die für ein ganzes Berufsbild stehen, dem allgemeinen Spardruck zu opfern“. Die „unvermeidliche Folge“ werde es sein, dass sich auf Dauer keine geeigneten Nachwuchssänger mehr finden ließen. Weiter heißt es, ein Ensemble „mit solch großem Wirkungskreis und insbesondere in einer Kulturmetropole wie Hamburg“ sollte der Besetzungsgröße nach in der Lage sein, „auch die Paradewerke der Chorsinfonik aus eigenen Kräften zu bestreiten“.

Sender will Ensembles erhalten

Achim Dobschall, der Leiter des NDR Konzertbereichs, verteidigte die Pläne. Man arbeite an einem Konzept, „das den künstlerischen Markenkern als Kammerchor erhält, seine Exzellenz als Vokalensemble dauerhaft gewährleistet und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung trägt“, teilte er mit. „Nur wenn wir alle drei Kriterien erfüllen, kann der Chor zukunftsfähig sein.“

Zentrales Ziel sei es, alle vier Ensembles des NDR zu erhalten. Beim Elbphilharmonie-Orchester und der Radiophilharmonie ändert sich dabei nun vergleichsweise wenig. Für die NDR Bigband dagegen strebt Dobschall wie für den Chor eine Umstrukturierung an, die Personalkosten senken soll: Die Bigband soll langfristig auf ein Solistenensemble reduziert werden.

Der NDR Chor wurde 1946 gegründet, wird also im kommenden Jahr 75 Jahre alt. Er ist der einzige professionelle Konzertchor in Norddeutschland. Er trifft häufig in der Hamburger Elbphilharmonie, aber auch in Hannover im Funkhaus, im Kuppelsaal oder der Neustädter Hof- und Stadtkirche auf. In den vergangenen Jahren wurde die Stellenzahl nach und nach auf die eines Kammerchors reduziert. Der Jahresetat liegt nach Angaben der Deutschen Orchestervereinigung derzeit bei rund 3,5 Millionen Euro – das entspricht in etwa den Produktionskosten einer „Tatort“-Folge.

