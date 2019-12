Hannover

Dass ein hochverdienter Wissenschaftsmanager mit einem Symposium verabschiedet wird, gehört zu den Üblichkeiten des Systems. Das Symposium allerdings, mit dem Wilhelm Krull nach 24 Jahren als Generalsekretär der Volkswagenstiftung verabschiedet wurde, war durchaus eine herausragende Veranstaltung. Denn wann passiert es schon, dass drei ehemalige Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister und ein amtierender Wissenschaftsminister zusammenkommen – um über Innovationen in der Wissenschaft zu sprechen?

Wilhelm Krull begrüßt zum letzten Mal als Generalsekretär der VolkswagenStiftung die Spitzen des Wissenschaftssystems. Quelle: Villegas

Am Donnerstagabend im Schloss Herrenhausen (für dessen Wiederaufbau als Wissenschaftszentrum Wilhelm Krull entscheidende Impulse gesetzt hatte), war das der Fall. Thomas Oppermann, Lutz Stratmann und Gabriele Heinen-Kljajic, die alle Kultur- und Wissenschaftsminister des Landes waren (und in dieser Funktion auch Kuratoriumsvorsitzende der Volkswagenstiftung) sprachen über Herausforderungen, denen die Forschung im Lande in den vergangenen Jahren gegenüberstand.

Alle lobten den Wilhelm Krull als Rat- und Ideengeber. Über die gegenwärtige Situation der Hochschullandschaft gingen die Meinungen etwas auseinander. Während Lutz Stratmann skeptisch ist („Ich sehe nicht im Ansatz den Mut, Dinge zu tun, die den Namen Reform verdienen“), meinte sein Vorgänger Tomas Oppermann: „Wir sind große Stücke vorangekommen.“ Er sagte, dass heute in Deutschland so viel Geld wie noch nie für die Forschung ausgegeben werde und dass die Forschung hier mittlerweile durchaus wettbewerbsfähig sei.

Wilhelm Krull Quelle: Villegas

Björn Thümler, der aktuelle Wissenschaftsminister Niedersachsens, wies auf das „Niedersächsische Vorab“ hin, die Millionen, die das Land aus den Ausschüttungen der VW-Aktien erhält, die noch im Landesbesitz sind. „Nicht neidisch, aber interessiert“, würden andere Wissenschaftsminister auf diesen regelmäßigen Geldsegen schauen. Dass der leider nicht so regelmäßig erfolgt, wusste Gabriele Heinen-Kljajic zu berichten, die Wissenschaftministerin war, als der Dieselskandal den Geldzufluss aus Ausschüttungen verebben ließ.

„Ein Netzwerker vor dem Herrn“

Darauf, dass es „nicht das Geld alleine“ sei, das die Qualität der Volkswagenstiftung und auch die ihres Generalsekretärs Wilhelm Krull ausmache, wies Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hin. Er sagte über Krull „Sie sind ein Netzwerker vor dem Herrn“. Er lobte Krull als Berater und Inspirator“. Als Geschenk des Landes an den scheidenden Generalsekretär gab‘s einen Pelikan-Füller, den der Ministerpräsident Krull mit den Worten überreichte: „In der Erwartung, dass damit Großes geschrieben wird“. Zeit für seine Lebenserinnerungen dürfte der scheidende Generalsekretär allerdings kaum finden, er bleibt weiter als Mitglied verschiedener Kuratorien aktiv und er wird in Hamburg eine neue Stiftung aufbauen, die sich vor allem mit Fragen der Nachhaltigkeit befasst.

Zum zweitägigen Symposium, das sich unter dem launigen Titel „Pakte, nichts als Pakte...“ mit der Situation des deutschen Wissenschaftssystems in der Gegenwart und der nahen Zukunft beschäftigt, nach der Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten fragt und deutsche Wissenschaft im internationalen Kontext beleuchtet, ist viel Wissenschaftsprominenz erschienen: Präsidenten aller wichtigen wissenschaftlichen Gesellschaften, Universitätspräsidentinnen und -präsidenten, Vorsitzende von Stifterverbänden –und auch Georg Schütte, der Nachfolger von Wilhelm Krull als Generalsekretär der Volkswagenstiftung ist dabei.

Von Ronald Meyer-Arlt