Hannover

Auch nach fast zwei Jahren ist noch immer kein Ende der Corona-Pandemie in Sicht. Noch ist die Kulturbranche von einem Normalzustand weit entfernt. Wir haben mit vier Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) über ihre beruflichen Pläne, Hoffnungen und Sorgen gesprochen. Alle haben etwas gemeinsam: Sie wollen ihr Studium 2022 beenden und sie lassen sich von der Pandemie nicht von ihren beruflichen Zielen abbringen, für die sie jahrelang hart gearbeitet haben.

Friedrich Hamel, Klassischer Sänger

„Im Sommer möchte ich meinen Masterabschluss in Operngesang machen. Meiner beruflichen Zukunft als Opernsänger sehe ich optimistisch entgegen, gerne vielleicht auch ein wenig naiv. Aber ich selbst muss es in die Hand nehmen, an meinen Fähigkeiten auf der Bühne zu arbeiten.

Der 26-jährige Bassist Friedrich Hamel sieht der Zukunft relativ gelassen entgegen. Quelle: Katrin Kutter

Ab kommenden Sommer werde ich für zwei Jahre im Opernstudio an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin sein. Das ist eine Chance, für welche ich in diesen Zeiten besonders dankbar bin. Einen Lockdown würde ich derzeit zwar ausschließen, jedoch kann man noch nicht abschätzen, wie sich Corona zukünftig auf die Kulturbranche auswirken wird.

Dass die Situation schwierig ist, merke ich auch unter den Studienanfängern. Unter den Corona-Bedingungen wäre es mir damals nur schwergefallen, mich im Studium immer wieder neu zu motivieren. Weil ich schon viele Erfahrungen im Bachelor sammeln konnte, hat auch die Pandemie meiner Motivation für diesen großartigen Beruf nichts anhaben können.“

Julia Buchmann, Schauspielerin

„Ich weiß zum Glück schon genau, wie es für mich nach meinem Abschluss weitergehen wird. Ab dem Sommer bin ich für zwei Jahre am Theater Magdeburg engagiert. Bereits jetzt eine Zusage zu haben, entspannt mich total ,und ich freue mich schon sehr auf die Arbeit dort.

„Zweifel gehören dazu“, meint die 26-jährige Julia Buchmann. Quelle: Patrick Slesiona

Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und habe danach sehr bewusst entschieden, den Beruf zu wechseln. Mir war klar, dass Zweifel zum Dasein des Schauspielers gehören. Aber ich versuche, diese Unsicherheit eher als Herausforderung zu begreifen.

Die Corona-Pandemie hat mir in der Hinsicht viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich war während der Lockdowns sehr auf mich selbst zurückgeworfen und hatte alle Lehrveranstaltungen zu Hause vor meinem Computer. Aber ich habe es geschafft, diese schwierige Zeit zu überstehen. So leicht gebe ich nicht auf. Denn überhaupt einen Studienplatz zu bekommen, ist schon ein harter Weg. Ich brenne für meinen Beruf und vertraue darauf, dass sich die passenden Gegenüber immer treffen werden.“ 

Philipp Sussmann, Bratschist

„Für Studierende, die noch keine Stelle haben, sieht die Situation auf dem Arbeitsmarkt düster aus. Im Gegensatz zur Zeit vor Corona gibt es immer noch deutlich weniger Auftrittsmöglichkeiten. Lange Zeit hat es auch fast gar keine Probespiele für Orchesterstellen gegeben. Kommilitonen von mir haben sich entschieden, noch etwas anderes zu studieren oder in den pädagogischen Bereich zu wechseln.

Philipp Sussmann, 23 Jahre, hat schon eine Stelle in einem Orchester sicher. Quelle: Katrin Kutter

Mittlerweile finden die Vorspiele wieder statt, aber die Bewerberzahl ist überwältigend, weil sich die Zahl der Absolventen so angestaut hat. Und es bewerben sich jetzt auch viele Musiker, die vorher als Freiberuflicher glücklich waren.

Ich hatte das Glück mein allererstes Probespiel zu gewinnen und trete nach meinen Bachelorabschluss im Sommer eine feste Stelle bei der NDR Radiophilharmonie an. Als ich die Zusage bekommen habe, ist eine Riesenlast von mir abgefallen. Denn seit Jahren wird die Zahl der offenen Stellen immer kleiner, weil Orchester zusammengelegt werden. Das hat mir schon Sorgen bereitet. Aber für mich kam beruflich nie etwas anderes infrage. Hätte ich die Stelle nicht bekommen, hätte ich es einfach immer weiter probiert.“

Thomas Pfaffinger, freischaffender Künstler

„Während meines Tuba-Studiums ist mir immer mehr klar geworden, dass ich mir nicht vorstellen kann, fest angestellt in einem Orchester zu spielen. Dieser Denkprozess wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Ich habe während der Lockdowns die Zeit genutzt und die Sachen gemacht, die ich immer machen wollte: mehr mit elektronischen Klängen zu experimentieren. Dazu kam, dass es in der Zeit viel weniger freie Stellen gab. Ich wollte nicht mehr auf Ausschreibungen hoffen müssen und dafür mein eigener Chef sein.

Der 22-jährige Thomas Pfaffinger möchte freiberuflich arbeiten. Quelle: Samantha Franson

Nun arbeite ich als freischaffender Künstler und werde das auch nach meinem Abschluss im Februar tun. Ich mache Installationen und Ausstellungen und spiele Livesets auf Festivals. Es ist ein bisschen unheimlich, und ich habe Respekt davor, diesen Weg zu gehen. Denn auch jetzt werden Konzerte und Projekte oft verschoben oder abgesagt. Und ich glaube, so wird es auch noch eine Weile bleiben. Zum Glück arbeite ich nebenbei im Veranstaltungsmanagement, das gibt mir finanzielle Sicherheit.

Von Inga Schönfeldt