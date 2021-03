Hannover

Am 10. März vor einem Jahr versammelten sich in der Swiss Life Hall 5000 Menschen vor einem Banner, das eine auf dem Rücken liegende Kakerlake zeigte – das Logo der kalifornischen Band Papa Roach. Das Insekt hätte auch Sinnbild für die bereits erhöhte Seuchengefahr sein können. Denn klar war: Dies würde das letzte Livekonzert dieser Größe in Hannover auf unbestimmte Zeit bleiben. Am Tag danach brach die Band ihre Tournee in Leipzig ab und kurze Zeit später mussten Kultur- und Veranstaltungsstätten ganz schließen.

Im Sommer wurden kleinere Konzerte unter freiem Himmel und mit Auflagen wieder möglich. Dennoch hat Livemusik seit einem Jahr nicht mehr die Nähe und Unmittelbarkeit erreicht, die bei Papa Roach ein letztes Mal spürbar wurden. Viele feierten in der Swiss Life Hall eine trotzige Abschiedsparty ungeachtet aller Risiken. Ich suchte mir einen Sitzplatz ganz hinten und betrachtete skeptisch, wie Fans im Innenraum schwitzten, drängelten, hüpften und Textzeilen wie „We’re going to infest“ mitbrüllten: „Wir werden Euch befallen.“

Vor gut zwei Monaten veröffentlichte die Band Papa Roach ein Live-Album zum 20-jährigen Jubiläum ihres Debüts „Infest“, das natürlich seinerzeit nicht auf eine Pandemie anspielte, sondern nicht zuletzt auf das Ansteckungspotenzial der eigenen Musik. Für mich jährt sich am 6. März mein allererstes großes Hallenkonzert zum 35. Mal: Als 16-Jähriger machte ich den Ausflug aus der schwäbischen Provinz in die Großstadt Stuttgart für die Band Supertramp. Ich bin schon sehr lange von Livemusik infiziert. Jetzt ist ein guter Moment, um zurückzuschauen: Was fehlt?

In einer Erinnerungsschublade meines Büroschranks liegen alte Konzerttickets als Referenzen meiner persönlichen Musikgeschichte. Ganz frühe tragen Autogramme von Musikern wie Konstantin Wecker oder Hannes Wader, deren erste Auftritte damals deutlich weniger lang zurücklagen als die von mir dokumentierten heute. Auch wenn die Details der Konzerte längst vergessen sind, erinnern die signierten Tickets an kurze Augenblicke besonderer Nähe. Denn darum geht es wohl vor allem bei einem Live-Ereignis.

Das Erlebnis, sich Fremden in kollektiv aufgeladenen Momenten für eine bestimmte Zeit verbunden zu fühlen, suchen Fans auch untereinander. Beim letzten Hurricane-Festival in Scheeßel badete ein frisch getrautes Hochzeitspaar in der Menge, mit Schleier und Brautstrauß. „Im Rennen streckte sie die Hände aus – er nahm eine und ließ sie nicht mehr los“, singt Jan Windmeier von der Flensburger Punkband Turbostaat im Song „Ruperts Gruen“ auf dem Album „Abalonia“. Das wurde vor fünf Jahren ganz bewusst in kleineren Clubs vorgestellt, unter anderem im Café Glocksee in Hannover.

Ich nahm den Text bei dieser Gelegenheit wörtlich und habe die Hand meiner damaligen Begleiterin bis heute nicht mehr losgelassen. Nicht immer gestaltet sich spontane Nähe bei Konzerten so angenehm – je nach individueller Stimmung, in der die Beteiligten sich gehen lassen, wild um sich schubsen oder laut mitsingen. Wenn ein Konzert zur Party wird, wird Musik manchmal zum Hintergrundphänomen. Beim kleinen Orange Blossom Special Festival in Beverungen hingegen hängt ein handgeschriebenes Schild neben der Bühne, auf dem steht: „Reden ist hinten, Schweigen ist vorn!“

Nicht zuletzt stellt sich Nähe zu Musikern auch langfristig ein. Fans werden mit ihnen gemeinsam groß – und alt. Biografien verschränken sich. Im Dezember 2009 erlebte ich eines der ersten deutschen Headliner-Konzerte von Frank Turner im Béi Chéz Heinz. Zweieinhalb Jahre später eröffnete er die Olympischen Spiele in London. Seinen 40. Geburtstag feierte er im vergangenen Dezember mit einem Onlinekonzert zugunsten seiner Band und Crew. Dabei zu sein, war für mich Ehrensache. Aber ohne die Erinnerung an den Abend im Lindener Kellerclub wäre es nur halb so schön gewesen.

Erinnerungen an Livekonzerte sind oft sentimental. Einmal im Leben barfuß tanzen, während Patti Smith auf der Bühne „Dancing Barefoot“ singt? Habe ich 2015 beim Festival A Summer’s Tale in Luhmühlen endlich geschafft. Ein Klischee? Na klar. Manchmal geht es um persönliche Geschichten. Und manchmal darum, Teil von Musikgeschichte zu sein. Bei Roger Waters‘ „The Wall“ auf dem ehemaligen Mauerstreifen in Berlin 1990 stand ich viel zu weit weg, um Details wahrzunehmen. Aber die Pappmaske, die wir uns bei „Waiting for the Worms“ vor die Gesichter hielten, hing noch viele Jahre neben meinem Schreibtisch.

All die von Fans nach Hause getragenen Band-Shirts, Bierbecher und oft jahrelang am Handgelenk gesammelten Festivalbändchen erzählen von Lebensereignissen. Hin und wieder die musikalischen Helden live zu erleben, ist Vergewisserung und Selbstvergewisserung zugleich. 23 Jahre nach meinem ersten Jethro-Tull-Konzert stellte ich bei der Tournee zu „Thick as a Brick 2“ fest, dass Ian Anderson bei seinen Querflötensoli noch immer auf einem Bein stehen konnte – nur eben sehr viel kürzer. Ich beobachtete außerdem, dass ich einer von sehr wenigen Fans war, die während des Konzertes nicht saßen.

Mit der Zeit verändern sich Erinnerungen an Livemusik. Auch so bleibt sie lebendig. Mir ist vom Papa-Roach-Konzert vor einem Jahr vor allem der damals neue Song „Who Do You Trust?“ geblieben. Er wurde zu einer Art Pandemie-Ohrwurm: Wem bin ich bereit, im persönlichen Kontakt zu vertrauen? Dieser Gedanke wird wohl auch irgendwann wieder mögliche Konzerterlebnisse prägen. Die Nähe hat ihre Selbstverständlichkeit für lange Zeit verloren.

