Es war eine wilde Mischung, die Chick Corea 1969 gemeinsam mit Miles Davis auf dessen Album „Bitches Brew“ – Hurengebräu – angerührt hat: Der alte Jazz und der damals neue Rock und viele weitere Einflüsse haben sich hier gegenseitig pulverisiert und funkelnd zu einer ganz neuen Musik verbunden, die bis heute etwas unwiderstehlich Rätselhaftes hat. „Bitches Brew“ dürfte dem jungen Pianisten, der ein Jahr zuvor mit dem eigenen Trio-Album „Now He Sings, Now He Sobs“ auf sich aufmerksam gemacht hatte, alle musikalischen Berührungsängste genommen haben. Corea sollte einer der stilistisch vielseitigsten Musiker der Jazzgeschichte werden.

In den Siebzigerjahren verhalf er zunächst dem Jazzrock mit seiner Band Return To Forever zu großen Erfolgen. Gleichzeitig öffnete der 1941 als Armando Anthony Corea geborene Pianist seine Musik lateinamerikanischen Einflüssen – vor allem aus Brasilien und Spanien. „Spain“ ist auch der Titel seiner wohl bekanntesten Komposition, die längst zu den großen Jazz-Standards gehört.

Corea liebte und spielte aber auch die Musik von Mozart und veröffentlichte fabelhaft kammermusikalische Duoalben mit Pianistenkollegen wie Herbie Hancock und Friedrich Gulda oder dem Vibrafonisten Gary Burton. Und seine „Children’s Songs“, die vollständig in Noten ausnotiert verfügbar sind, haben auch viele klassische Pianisten im Repertoire.

Trotz dieser Vielseitigkeit klingt Corea immer nach Corea: Es ist stets etwas Helles, eine unverwechselbare Silbrigkeit in seinem Spiel. Verglichen mit dem vergrübelten Keith Jarrett und dem kraftvollen Herbie Hancock war Chick Corea immer der Freundlichste, Lichteste, Jugendlichste unter den großen Jazzpianisten seiner Generation. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist er bereits am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Tampa, Florida an Krebs gestorben.

Von Stefan Arndt