Hannover

Bis eben noch hat die Mutter mit dem Kind gespielt. Sie hat zusammen mit dem Baby gelacht, hat es gestreichelt, das Kind hat gekiekst und gejuchzt. Dann wendet die Mutter sich kurz ab, und als sie ihr Baby wieder ansieht, ist ihr Gesicht völlig versteinert. Dem Kind gefriert fast augenblicklich das Lächeln. Irritation ist in seinen Augen zu lesen. Dann Konfusion.

Das Kind lächelt erneut, aber unsicher. Es zeigt auf Dinge im Raum, es hebt die Hände, um die Aufmerksamkeit der Mutter zurückzugewinnen. Ihr Gesicht bleibt ausdruckslos. Das Kind möchte die Mutter berühren, es quiekt. Man kann zuschauen, wie die Verzweiflung steigt. Schließlich beginnt das Baby zu weinen.

Sozialgefüge aus dem Gleichgewicht

Edward Tronick hat seinen Versuch mit Mutter und Kind das „Still-Face-Experiment“ genannt. Tronick ist Entwicklungspsychologe aus Boston. Er wollte untersuchen, welche Auswirkungen es hat, wenn zwischen einer Mutter und ihrem Kind die Nähe verloren geht. Diese Nähe in der Kindheit nämlich ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen auch später in der Lage sind, gute Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln. Und das wiederum ist essenziell für unser Zusammenleben als Gesellschaft.

Aber das Corona-Virus verdammt uns zu Abstand. Damit gerät unser gesamtes Sozialgefüge aus dem Gleichgewicht.

Kinder brauchen Nähe: Mutter und Baby. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Wenn ein Kleinkind sich langsam die Welt erobert, dann bewegt es sich tastend vorwärts, im tatsächlichen wie im übertragenen Sinn. Es vergewissert sich, dass die Mutter da ist (in der Anfangszeit geht es meist mehr um die Mutter als den Vater), dann wendet es sich der Außenwelt zu, vielleicht in Form eines roten Bauklötzchens. Im Anschluss ist es wichtig, dass der Kontakt zur Mutter wiederhergestellt werden kann.

Bindung und Freiheit

Mal nah, mal fern – das Kleinkind braucht dabei die Sicherheit, dass die Mutter nicht verschwindet. Erst diese Sicherheit ermöglicht es ihm im späteren Leben, selbstbewusst zu sein, den Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, mit ihnen zu kommunizieren, Beziehungen einzugehen und Empathie zu entwickeln. Es gelingt nicht in jedem Fall, aber doch bei den meisten von uns.

In gewisser Weise entspricht das Verhalten des Kleinkinds dem Verhalten als Erwachsener: Wir suchen die Nähe anderer Menschen, müssen aber ab und zu auch Distanz zu ihnen wahren. Reden und Kuscheln sind wichtig, doch dann ist es auch nötig, allein in der Welt zu bestehen. Das Austarieren dieser urmenschlichen Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, Bindung und Freiheit, zählt zu den ständig wiederkehrenden Aufgaben aller Menschen, die in Beziehungen leben.

Bleibt mir bloß weg: Ein Zugangsverbotsschild steht am Eingang einer Klinik. Quelle: Bodo Schackow/dpa

Und diese Balance ist, in anderer Form, auch in Freundschaften, in der Nachbarschaft, im Berufsleben unabdingbar. Es gehört zu den Notwendigkeiten des Alltags, sich anderen Menschen zuzuwenden – mit ihnen zu reden, sie zu umarmen, ihnen die Hand auf die Schulter zu legen, ihnen so nahe zu kommen, dass man ihnen etwas ins Ohr flüstern kann – und sich auch wieder von ihnen abzugrenzen. Von Ausnahmen abgesehen, braucht der Mensch, weil er aus Körper, Geist und Seele besteht, körperlichen, geistigen und seelischen Kontakt zu anderen. Dann wieder seine Freiheit. Dann wieder Kontakt.

Permanente Abgrenzung

Was wir aber im Moment tun, ist permanente Abgrenzung. Wir tun es, damit das Virus nicht die Herrschaft übernimmt. Doch das ändert nichts daran, dass wir der Nachbarin oder dem Kollegen begegnen, als wären sie eine Bedrohung. Das wirkt sich auf ihr Seelenleben aus. Und auf unseres auch. Erst recht in der Weihnachtszeit, die eine Zeit der Nähe sein sollte.

Wenn wir uns maskieren, schützen wir uns und andere. Aber wir verweigern anderen auch unser Gesicht und damit einen Teil der Mimik und der Einschätzbarkeit. In der westlichen Welt gehört das unbedeckte Antlitz zum gesellschaftlichen Konsens. Das hat sich zwar durch die Migration und das häufigere Auftreten von verschleierten Frauen durchaus verändert, aber nicht grundlegend.

Auf Abstand: Südkoreaner warten auf der Seoul Plaza vor einem Corona-Testzentrum. Quelle: Lee Jin-Man/AP

Wenn wir im Bus aufstehen, weil sich jemand für unser Gefühl zu nah neben uns setzt, wird das von unserm Gegenüber als Ablehnung decodiert; wir selbst würden es auch tun. Dass der Verstand uns sagt, dass wir alle uns bloß coronakonform verhalten, hilft nur bedingt, denn Empfindungen wirken im Menschen immer sehr viel intensiver als unsere kleine Ratio.

Was uns also im Moment droht, ist eine Art kollektiver Entsozialisierung.

Man kann das in der Öffentlichkeit sehen. Während zu Beginn des ersten Lockdown im Frühjahr eine ungewohnte Freundlichkeit von den Menschen Besitz ergriff, weil das Virus eine uneinschätzbare Bedrohung war und Not immer Gemeinschaft stiftet, erleben wir derzeit wachsende Aggressivität. Viele meckern, um zu meckern, verdammen Regelungen, in denen Kleinigkeiten nicht zueinanderpassen, und sie vergessen, dass wir in einer Situation stecken, die wir nie zuvor proben konnten. Kunden keifen Hotline-Mitarbeiter an, Autofahrer schneiden Radfahrer, die Fußgänger schneiden, und wenn wir unsere Ellenbogen 1,50 Meter weit ausfahren könnten, würden wir es tun.

Streitsüchtig und erschöpft

Das alles hängt damit zusammen, dass wir, auch wenn das Virus etwas berechenbarer geworden ist, seit fast einem Jahr keine Routinen entwickeln können und damit in einem ständigen Stresszustand leben, der sowohl streitsüchtig macht als auch große Erschöpfung hervorruft. Es hängt aber ebenso damit zusammen, dass wir uns und anderen unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllen können.

Was wir aber tun können, das ist, darauf zu achten, dass wir nicht schroff wirken. Wir können auch mit Maske lächeln, wir können uns bemühen, unserer Stimme im Umgang mit anderen einen warmen Tonfall zu geben. Wir können, wenn wir zu jemandem Distanz wahren, freundlich sagen, dass es nicht persönlich gemeint ist. Manchmal sind es schon Gesten, die helfen.

Zwei Minuten Distanz

Wenn wir die Zahl der Infektionen durch Unachtsamkeit vergrößern, schaden wir uns und anderen. Aber wenn wir das Augenmaß verlieren und kein Mensch mehr die Großmutter umarmt, sodass sie am Ende nicht an Corona, sondern daran stirbt, dass niemand sie berührt, dann zeugt das auch nicht von Einfühlungsvermögen. Wir haben uns, was das angeht, bereits schuldig gemacht: Die vielen alten Menschen, die wegen der Corona-Abriegelungen ohne Angehörige und manchmal völlig ohne Beistand gestorben sind, werden dieser Gesellschaft noch lange auf dem Gewissen liegen.

Edward Tronicks Versuch mit Mutter und Kind hat zwei Minuten gedauert. Dann hat die Mutter das Kind erlöst, hat es umarmt, es angelächelt, die Angst schwand.

Körperliche Unversehrtheit ist wichtig. Aber Nähe und Mitmenschlichkeit sind das Wichtigste, was wir haben. Ohne sie kann kein Mensch, kann keine Gesellschaft überleben. Wir müssen aufpassen, dass wir das dem Virus nicht opfern.

Von Bert Strebe