Hannover

Das ist alles wirklich wichtig und bemerkenswert: Dass wir uns mitten in einem großen Massenaussterben befinden, dass wir Sanftmut im Miteinander walten lassen sollten, dass wir von indigenen Völkern lernen können, respektvoller mit den Orten umzugehen, an denen wir uns befinden. Dass alles miteinander vernetzt ist. Dass das Bevölkerungswachstum dringend dringend gestoppt werden muss. All das ist richtig. Und wichtig.

Und das Theater kann und soll der Ort sein, an dem das alles verhandelt werden muss.

Aber so?

Wirklich so?

Nora Khuon, Kevin Rittberger und Dasniya Sommer vom Schauspiel Hannover zeigen jetzt „The Männy - Eine Menschtierverknotung“ im kleinen Ballhof, eine Collage von Texten von Donna Haraway, Alexander Bogdanov, Peter Singer und anderen.

Das Ökotheater ist vor allem Gerede. Gut anderthalb Stunden lang wird dem Publikum einiges über das Leben in den kommenden vierhundert Jahren erzählt. Man erfährt von Symbionten, das sind Menschen, die sich ihr Erbgut mit dem von Tieren teilen, von alten und neuen Utopien, von der „Ethik des Landes“, die die Rettung bringen soll.

Der Vogelmann hat ein Schnäbelchen

Das Problem dabei ist, dass alles ganz einfach, ganz direkt, ganz naiv umgesetzt ist. Um Verstrickung zu zeigen, zerrt man an Seilen und Schnüren herum, die Utopie wird mit flehenden Blicken verkauft und der Vogelmann hat ein Schnäbelchen. Das peinlichste Bild ist am Schluss zu sehen. Der Motor einer Kettensäge heult auf, ein Baumstumpf wird an einem Stahlseil quer über die Bühne gezogen. Alle fünf Schauspieler klammern sich an den Stumpf, rutschen aber mit ihm über die Bühne. Sie demonstrieren hier nicht den Zustand der Welt, sondern nur die Beschränkungen des Theaters.

Von Ronald Meyer-Arlt