Hannover

Eine Geschichte zum Abschluss – das passt gut zu einem Kammermusikabend, der großes Theater war. Für die Zugabe haben die Musiker des britischen Nash Ensembles gar nicht erst ihre Instrumente mit auf die Bühne der Galerie Herrenhausen gebracht. Bei John Cages „Story“ reichen Handy und Tablet, um sich die Partitur anzeigen zu lassen – die Komposition ist ein Sprechstück über einen Satz von Gertrud Stein: „Once upon a time the world was round and you could go on it around and around“.

Das exotische Stück ist eine Überraschung am Ende eines auf den ersten Blick unauffälligen Programms mit Werken von Strawinsky, Schostakowitsch und Dvorák und bringt doch noch einmal konzentriert zum Vorschein, was das Besondere auch an den Aufführungen der klassischen Kompositionen war.

Plauderei wird zum Drama

In „Story“ greifen die Stimmen der Sprecher zunächst ineinander wie die Einzelteile einer Maschine. In klarem Rhythmus geht es schnell voran. Doch dann schert einer aus und steht plötzlich pfeifend am Rand. Er wird wieder in die Gruppe gezogen, man diskutiert, streitet miteinander, geht schließlich zusammen weiter. Die einzelnen Stimmen erscheinen kaum als musikalische Linien, sondern eher als verschiedene Rollen in einem Minidrama.

Ganz ähnlich scheinen die Musiker – an diesem Abend besteht die berühmte Kammermusikgruppe, die 1964 von der Klarinettistin Amalia Freedman in London gegründet wurde, ausschließlich aus Männern – auch an die konventionelleren Stücke heranzugehen. Sie suchen nicht vor allem Klarheit und perfekte Balance, sondern immer auch den Effekt. Ein harmloses Crescendo wird schnell zur Feuerwalze, eine kleine Plauderei zum großen Drama. Die Musik verträgt das erstaunlich gut.

Eingefrorenes Lächeln

Igor Strawinskys „3 Stücke für Streichquartett“ erscheinen noch grotesker, als diese plastischen Miniaturen es ohnehin sind. Das gilt auch für das rustikale Scherzo im g-Moll-Klavierquintett von Dimitri Schostakowitsch – in den übrigen Sätzen aber werden mit dem Prinzip der Zuspitzung ganz andere Aspekte verstärkt: In den altmeisterlichen ersten Sätzen überwiegt der grüblerische Umgang des Komponisten mit barocken Formen, in dem immer auch etwas Bedrohliches mitschwingt. Und im Finale wird der Leerlauf offensichtlich, der hinter der scheinbaren Fröhlichkeit steckt – die Musik klingt dann wie eingefrorenes Lächeln.

In Dvoráks Es-Dur-Klavierquartett schließlich ist die Handlung ganz in Gesten aufgelöst. Das Stück klingt jederzeit hochdramatisch, ohne dass sich noch sagen ließe, worum es eigentlich geht. Die Aufführung ist ein einziger Rausch – entsprechend groß ist die Begeisterung der zahlreich versammelten Kammermusikgemeinde.

Von Stefan Arndt