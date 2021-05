Hannover

Gut möglich, dass dies ein historischer Abend war. Die französische Dirigentin Nathalie Stutzmann hat im Großen Sendesaal ein Konzert der NDR Radiophilharmonie geleitet – und das Publikum konnte nur am Radio dabei sein. Doch die leeren Reihen im Zuschauerraum, die in Konzerthäusern, Opern und Theatern im ganzen Land zuletzt trauriger Alltag waren, könnten nun sehr bald der Vergangenheit angehören. Die sinkenden Infektionszahlen machen auch den Kulturschaffenden Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns.

Vor allem öffentliche Institutionen wie die Radiophilharmonie und das Staatstheater, die unter nicht ganz so hohem wirtschaftlichen Druck stehen, ihre Säle möglichst bis auf den letzten Platz zu füllen, planen einen möglichen Neustart schon im Juni. Noch lässt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Veranstaltungen in Innenräumen nicht zu. Aber an allen Häusern empfängt man derzeit Signale, dass sich das bald ändern könnte, und bereitet entsprechende Programme und Konzepte vor.

Eine zusätzliche Karriere

Historisch war das vielleicht letzte Funkhauskonzert ohne Publikum aber auch durch seine außergewöhnliche Besetzung. Denn Nathalie Stutzmann ist Musikfreunden vor allem als große Sängerin bekannt. Die 56-Jährige ist seit Langem eine gefragte Altistin, die auf den größten Bühnen der Welt auftritt. Mit der NDR Radiophilharmonie war sie unter anderem 2004 als Starsolistin bei einer Tournee durch Japan zu erleben.

Freundlicher Freiraum: Nathalie Stutzmann dirigiert die NDR Radiophilharmonie. Quelle: Micha Neugebauer/NDR

Seit einigen Jahren arbeitet Stutzmann fast ebenso erfolgreich an einer zusätzlichen Karriere als Dirigentin. Derzeit ist sie Chefin beim Sinfonieorchester im norwegischen Kristiansand – und es mehren sich die Anzeichen, dass bald prestigeträchtigere Positionen folgen könnten. In der kommenden Saison wird sie Erste Gastdirigentin beim US-amerikanischen Philadelphia Orchestra. Wie das renommierte, aber – wie in den USA üblich – privat finanzierte Orchester mit Sitz in Pennsylvania durch die Corona-Krise kommen wird, ist aber noch ungewiss.

Dass Stutzmann nun Zeit hatte, außerplanmäßig nach Hannover zu kommen, ist jedenfalls zahlreichen Absagen durch die Pandemie zu verdenken. So hatten die Musikerinnen und Musiker der Radiophilharmonie Gelegenheit, eine Dirigentin kennenzulernen, die wohl das Format hätte, das Orchester einst als Chefin zu führen. Der aktuelle Leiter Andrew Manze ist seit 2014 im Amt und inzwischen ein weltweit begehrter Gastdirigent. Dass er wesentlich länger als zehn Jahre in Hannover bleiben wird, ist eher unwahrscheinlich.

Ungewohnte Freiräume

Der Auftritt von Stutzmann im Funkhaus war nun zumindest umweht von einem Hauch von Freiheit und Abenteuer. Die Dirigentin lässt den Musikerinnen und Musikern bei Mozarts „kleiner“ g-Moll-Sinfonie und sogar bei Tschaikowskys schwerblütiger Fünften vergleichsweise viele Freiräume, um sich selbst zu entfalten und zu organisieren. Das führt immer wieder zu Momenten von betörender Schönheit – aber gelegentlich auch zu Phasen, in denen so etwas wie Stress zu hören ist. Dass der Klang im Fortissimo nicht ganz so voll erscheint wie in gemäßigten Lautstärken, liegt aber wohl eher an den Corona-Beschränkungen mit großen Abständen und (zu) kleiner Streicherbesetzung auf der Bühne.

Fast jederzeit ist eine Spannung zu spüren, die vom Zusammentreffen der Dirigentin mit dem Orchester ausgeht. Man ahnt, dass er hier Entwicklungspotenzial gibt. Doch wohin könnte eine gemeinsame Reise führen? Es wäre interessant gewesen, die erste Reaktion eines großen Publikums auf dieses Konzert zu erleben: Gibt es Begeisterungsstürme oder eher höflichen Beifall? Antworten auf solche Fragen soll es hier schon bald wieder geben.

Von Stefan Arndt