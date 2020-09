Hannover

Neben Absagen gibt es auch Ankündigungen im Konzertkalender: Ende der Woche startet der Vorverkauf für die Show von Nena („99 Luftballons“, „Wunder gescheh'n“), die für den 15. April 2021 in der hannoverschen Swiss-Life-Hall geplant ist. Das neue Album „Licht“ erscheint am 16. Oktober dieses Jahres, es wird also neue Songs geben beim Hannover-Konzert.

In einem Interview mit unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagte die 60-jährige Sängerin kürzlich sie spüre in der Corona-Krise neben gesellschaftlichen Konflikten auch eine neue Verbundenheit. „In den Shows begegne ich vielen Menschen, und ich spüre auf jeden Fall eine ganz neue Innigkeit“, sagte sie über derzeitige Freiluft- und Autokino-Konzerte. „Aus all diesen Konzerten gehe ich selig und tief berührt wieder nach Hause. Generell herrscht mehr Liebe untereinander, das ist deutlich zu spüren. Und ich glaube auch, dass das bleibt und ab jetzt nur noch stärker wird und sich ausbreitet.“

Nena sagt auch: „Wir brauchen jetzt voll Strahlkraft.“ Wer bestrahlt werden will: Tickets gibt es ab Freitag an den Vorverkaufsstellen und bereits jetzt unter haz-ticketshop.de. Die Karten kosten zwischen 52 und 77 Euro.

Von lok