Die Künstlerin Kaari Upson aus Los Angeles verwendet bei der Herstellung ihrer Filme am liebsten alte Videokassetten: „Ich mag die Vorstellung von Zeit als Klumpen – hier, dieses Ding sind 90 Minuten.“ Im Kunstverein Hannover zeigt sie, dass sie für die Verklumpung von Vergangenem oft nicht einmal das Medium Film braucht. „Door, Open, Shut“ ist ihre erste Einzelausstellung in Deutschland – gemeinsam mit der gleichzeitig in der Kunsthalle Basel stattfindenden Schau „Go Back The Way You Came“ sogar die erste in Europa.

Orte aus der Erinnerung

Upsons großformatige Latex-Objekte sind mehrfach um die Ecke gedachte Ergebnisse ihrer Besessenheit, Orte ihrer Erinnerung zu konservieren. Schon während ihres Studiums am California Institute of the Arts hat sie mit dem fortlaufenden „Larry Project“ begonnen, in dem sie sich mit dem leerstehenden Gebäude neben ihrem Elternhaus und dessen ehemaligem Bewohner auseinandersetzt. Sie sammelte dort nach seinem Wegzug Fotos und Notizen – bis das Anwesen komplett niederbrannte. Danach begann die Rekonstruktion aus Archiven, Erinnerungen und Vorstellungen.

Blick in die Ausstellung. Quelle: Michael Wallmüller

Ein Balkongeländer aus Latex hängt merkwürdig verdreht von der Decke, wie aus einem Traum zu einer neuen Form geronnen. Den Abdruck einer verbrannten Treppe hat Upson nicht etwa vorgefunden, sondern selbst in die Erde des Grundstücks gegraben, um ihn dann in Acryl und Polyurethanschaum abzuformen. Sie wühlt tief für ihre Kunst, halb Gedankenarchäologie, halb Gestalttherapie, fördert dabei Unbewusstes zutage, macht es greifbar. Dass es dabei auch oft um Archetypen, um kollektive Bilder und Rituale der US-Kultur geht, zeigt Upson im Zyklus „My Mom Drinks Pepsi“.

Die Pepsi-Fossilien

Leere Getränkedosen, die sie mit Aluminium ausgegossen hat, türmen sich zu einer Art Totem. „Die Dosen sind weder Kopien noch Skulpturen, aber auch keine reinen Fundstücke“, erklärt Upson die mehrfachen Transformationen, die sie ihre Objekte durchlaufen lässt: „Die Hitze verbrennt sie zu einer Art Fossilien.“ Die Künstlerin verleiht ihrem Material beachtliches Gewicht, lädt es nicht nur metaphorisch auf, sondern schafft Objekte als körperliche Gegenüber. Sie arbeitet dabei individuelle wie kollektive Traumata auf, denkt ihre eigene Geschichte ins Abstrakte weiter. Dabei ist Upsons Biografie nicht nur durch Kalifornien geprägt.

Kaari Upson im Kunstverein vor ihrem Video „House Worry“ Quelle: Michael Wallmüller

Eine Kindheit in Hannover

Als Kind besuchte sie Hannover regelmäßig: Hier war ihre Mutter Karin Kühlemann aufgewachsen, bevor sie in die USA auswanderte – deren Eltern lebten noch viele Jahre in Laatzen. Die Frage, durch wen Menschen sich unbewusst prägen lassen, nach wessen Vorbild sie sich orientieren, ist wesentlich für Upsons Projektions- und Transformationsketten – immer wieder zitiert sie surrealistische Vorbilder und deren Faszination für die Pyschoanalyse. Ihre Kunst erforscht in vielschichtigen Wendungen die subjektive Konstruktion von Wirklichkeiten – inklusive sinnstiftender Verzerrungen, die erst durch Perspektiven möglich werden.

Ewige Wiederkehr

Für das aktuelle Video „House Worry“ hat Upson Puppenhäuser, die einst ihre Mutter und die ihrer besten Freundin Kristine bauten, in Lebensgröße nachgebildet – um darin gemeinsam mit der Freundin Performances zu zeigen. Ein Fragment der Filmkulisse steht übrigens zurzeit im Arsenale der Kunstbiennale Venedig. „There Is No Such Thing As Outside“, heißt Upsons Installation dort: So etwas wie außen gibt es nicht. Diesen Gedanken illustriert auch die aktuellste Arbeit der Ausstellung in Hannover, die großformatige Zeichung „Eternal Return“, eine Art Sammlung verborgener Bezüge, Tagebuch und Referenz zugleich.

Heimatlose Objekte

Begonnen hat Upson sie vor vier Jahren, doch sie wird noch bis zum Eröffnungsabend Details ergänzen. „Die ursprüngliche Tinte war nicht dokumentenecht“, sagt sie. Also rekonstruiere sie beständig Fundstücke der eigenen Gedankenwelt. „Homeless objects“ (heimatlose Objekte) steht ganz am Rand, „organization around emptiness“ (Organisation um Leere herum) weiter oben, irgendwo neben „handle body decomposition“ (mit Körperverfall umgehen). Vielleicht hat Upson hier nicht weniger hinterlassen als einen Grundriss ihrer Kunst.

Die Ausstellung wird am Freitag, 6. September, um 20 Uhr eröffnet. Zuvor findet um 18 Uhr ein öffentliches Gespräch mit der Künstlerin statt.

Von Thomas Kaestle