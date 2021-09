Hannover

Tim Etchells, Autor, Künstler und Leiter der berühmten Performance- und Theatergruppe „Forced Entertainment“, beschwört die Kraft der Liebe. Mit einer Anleihe beim französischen Dichter Arthur Rimbaud hat er in weißen Neonbuchstaben „Let it come, Let it come. The time we can love“ an die Fassade der hannoverschen Kestnergesellschaft schreiben lassen.

Die Zeit, die Kestnergesellschaft zu lieben, ist spätestens mit ihrem neuen Direktor Adam Budak gekommen. Mit stets blendender Laune und voller Energie hat er sich an die Arbeit gemacht. Nicht nur setzt er mit schöpferischer Kraft das Ausstellungsprogramm um, das ihm seine Vorgängerin Christina Végh und deren Kuratorinnen hinterlassen haben, er fügt ihm auch fantastische Werke von Künstlerinnen und Künstlern seiner Wahl hinzu. Wie die von Tim Etchells.

Oder wie die Monumentalgemälde von Jongsuk Yoon im oberen Foyer und im unteren Lichtgraben des Kunstinstituts. Sie sind eine Auftragsarbeit, die die südkoreanische Künstlerin in Form einer Hommage an Hannover gelöst hat. Ihren Titeln nach zeigen die abstrakt expressionistischen Bilder die „Ihme“ und den „Maschsee“. Aber im Grunde sind sie eher zum Träumen einladende Seelenlandschaften als reale Topografien.

Spektakuläre grüne Grotte

Auf die „Ihme“ hat man einen fabelhaften Blick von dem im oberen Foyer neu eingerichteten Café „Tender Buttons“ aus – so genannt nach einer subtilen erotischen Metapher von Gertrude Stein. Mit Heiko Voßgröne wird es von einem veritablen Barista geführt. Von dort wird man auch bald nach draußen schauen können, Budak plant, Durchsichten in die Glasfront einzufügen. Dann würde man von da am Eröffnungswochenende auf dem Goseriede-Platz den „Circus“ des Mailänder Künstlers Marcello Maloberti sehen oder den kleinen Garten Eden, den der junge Braunschweiger Künstler Malte Taffner dort angelegt hat.

Nicolas Party: „Portrait with Ruin“. Quelle: Adam Reich

Reanimiert Taffner in der Steinwüste das Naturschöne, so nutzt der Schweizer Nicolas Party die Natur als Motivanregung für überwältigende Malerei. Der großen Kuppelhalle der Kestnergesellschaft hat der Künstler den White Cube so vollständig ausgetrieben, dass sie selbst zum Werk geworden ist. Party hat dort jeden Quadratzentimeter mit Farbe bedeckt und so eine spektakuläre grüne Grotte geschaffen. Eine Bühne, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat und auf der die Besucher zu Akteuren werden. Daher hat Adam Budak die Party-Schau nach einem Film von Alfred Hitchcock „Stage Fright“ (im Deutschen: „Lampenfieber“) genannt. Wohl aber auch, weil Marlene Dietrich als „Rote Lola“ in diesem Film die Protagonistin ist. Sie steht ebenfalls im Mittelpunkt der im nächsten Raum folgenden Werkserie des Künstlers. Hier zeigt Party, der als Graffiti-Künstler begonnen hat, einmal mehr, wie sehr seine Liebe der Malerei gehört.

Videopionierin im Untergeschoss

Während die Malerei von Nicolas Party das Obergeschoss der Kestnergesellschaft besetzt, befinden sich im Untergeschoss die Werke der amerikanischen Videopionierin Ericka Beckman: die Multimediainstallation „Nanotech Players“ (1989) sowie ihr erster 16-mm-Film, „You the Better“ (1983) und ihr neuester Film „Reach Capacity“ (2020). In all diesen Werken geht es um Spiele und Spielen. Das ist bei Beckman harte Arbeit, in der es in erster Linie ums Gewinnen geht und darum, der Bessere zu sein. Insofern wäre es nicht falsch, in ihr eine politische Künstlerin zu sehen. Was sie indes nicht so gerne hört. Denn darüber wird oft die ästhetische Form der Werke vergessen. Und die ist bei Ericka Beckman sehr wichtig. Ihre Filme, eine Mischung aus Animations- und Spielfilm, sind von großer Musikalität und hoher rhythmischer Präzision.

Adam Budak hat einige Neuerungen eingeführt. Zu ihnen gehört auch ein kleines Kino, in dem während der Öffnungszeiten nonstop Filme gezeigt werden, die die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht haben, um ihre Werke zu begleiten. Das Kino darf man ebenso wie das neue Café ohne Eintrittskarte besuchen.

Bis zum 9. Januar 2022

Von Michael Stoeber