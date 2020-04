Hannover

Natürlich ließe sich das alles viel dezenter sagen, aber warum eigentlich? Denn so botanisch die Auswahl von Werken wie „Heideröslein“, „Das Veilchen“ und „Die Lotosblume“ auf den ersten Blick anmuten mag – eigentlich geht es hier doch nur um das eine. Und im Eröffnungsstück dieses außergewöhnlichen Liederalbums wird es eben einmal ausgesprochen: „Es geht um Sex heute Nacht.“

Verführung und Vergewaltigung

Olivia Vermeulen und Jan Philip Schulze: „Dirty Minds“ Quelle: Challenge Classics

„Dirty Minds“ ist die neue CD der Mezzosopranistin Olivia Vermeulen und des hannoverschen Hochschulprofessors Jan Philip Schulze überschrieben. Die schmutzigen Gedanken, die dem bei Challenge Classics veröffentlichten Album den Titel gegeben haben, weisen hier einen ebenso überraschenden wie faszinierenden Weg durch das Repertoire des Liedgesangs. In den Texten von Goethe, Heine oder Brecht geht es um Verführung und One-Night-Stands, aber auch um Mord und Vergewaltigung. Um Themen also, die offenkundig Komponisten aller Zeiten angesprochen haben: Die Spannweite reicht vom „Orpheus Britannicus“ Henry Purcell über Mozart, Schubert und Schönberg bis hin zum Berliner Chansonduo Pigor & Eichhorn.

So kommt von der barocken Ode bis zur Swingnummer vieles zusammen, was sonst eigentlich unvereinbar erscheint. Die Musiker spannen zudem noch einen dichten dramaturgischen Bogen von der freundlich-unverblümten Abendplanung zu Beginn zum letzten der „Sieben Lieder über die Liebe“ von Hanns Eisler. Dieses melancholische, nur scheinbar abgeklärte Finale fasst sehr schlicht noch einmal die ganze große Gestaltungskunst der beiden Interpreten zusammen. „Dirty Minds“ beweist so sehr eindrucksvoll, wie viel Lebenskraft im altehrwürdigen Liedgesang stecken kann.

Breitbeiniger Blues

Sarah Maria Sun & The Gurks: „Killer Instincts“ Quelle: Mode

Ein vergleichbarer Coup gelingt Schulze noch auf einer weiteren CD: Er ist als Mitglied der Band The Gurks mit von der Partie bei „Killer Instincts“, dem neuen Album der Sopranistin Sarah Maria Sun. Auch hier gibt es einen klaren thematischen Faden. Sun selbst spricht von der Stücksammlung, die beim New Yorker Label Mode erschienen ist, als einer „politisch inkorrekten Täterstudie“, die auch als Parodie zu verstehen sei auf die „jüngste Generation rechtsnationaler Politiker, die über Feindbilder und simple Lösungen schwadronieren und damit wieder in eine erschreckend neue Mode gekommen sind“.

Partner in Crime: Jan Philip Schulze und Sarah Maria Sun bei den Aufnahmen zu „Killer Instincts“. Quelle: Michael Krogmann

Eine Art Pate dieses subversiven Programms ist Tom Waits, dessen raffiniert verrumpelte Songs gleich mehrfach zu hören sind. Der klassische Liedbegriff, der bei „Dirty Minds“ noch im Vordergrund steht, verschiebt sich hier zugunsten von allem, was irgendwie gesungen werden kann. Und Sun kann alles singen: den breitbeinigen Blues in Screamin’ Jay Hawkings „I Put A Spell On You“ ebenso wie die Soubrettenkoloraturen in „Glitter And Be Gay“ aus Bernsteins Musical „Candide“. Die einzelnen Nummern sind mit verschiedenen Geräuschen und historischen Aufnahmen etwa aus dem Berliner Sportpalast zu einem Gesamtkunstwerk verbunden. So ist „Killer Instincts“ ein polystilistisches Wunderwerk, das sich zu einem echten Konzeptalbum rundet.

Mehr neue CDs von Künstlern aus Hannover Beethovens Klavierquartette sind in einer Einspielung des vom Bratscher Konstantin Sellheim verstärkten Klaviertrios Hannover zu hören. Das Ensemble um Lucja Madziar, der Konzertmeisterin der Staatsoper, eröffnet so im Beethoven-Jahr einen erhellenden Einblick in das Frühwerk des Komponisten. Beethoven hat die Stücke mit 15 Jahren geschrieben. Hier klingen sie so lebensprall und leuchtend, dass klar wird: Er war da schon groß. Aram Khachaturians Violinkonzert erinnert daran, dass dieser Komponist viel mehr zu bieten hat als den „Säbeltanz“. Mit Antje Weithaas, der Leiterin des hannoverschen Violinwettbewerbs, bekommt das Stück wie auch die „Konzertrhapsodie“ eine eloquente Fürsprecherin. Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter Leitung von Daniel Raiskin kostet allerdings nicht die ganze Farbpracht der Partituren aus. Sergei Rachmaninows Werk für Klavierduo ist schmal im Vergleich zu seinen Solowerken. Beim hannoverschen Klavierduo Genova & Dimitrov füllt es dennoch zwei lange CDs, weil auch Bearbeitungen des Komponisten von Orchesterwerken wie den späten „Sinfonischen Tänzen“ enthalten sind. Eine gute Entscheidung: Die Beschränkung des Instrumentariums klingt bei diesen Musikern wie Bereicherung. „Mozart in Love“ heißt ein Album von Luiza Borac, das typisch ist für die ungewöhnliche und üppige Programmgestaltung der hannoverschen Pianistin. Borac kombiniert Mozarts Variationen über durchaus unkeusche Liebeslieder mit „ Don Giovanni“-Bearbeitungen von Liszt und Chopin, bei denen auch das Orchester des rumänischen Rundfunks mit von der Partie ist.

Von Stefan Arndt