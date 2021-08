Hannover

Im Moment beherbergt das Theater am Aegi noch ein Testzentrum, das soll zunächst auch so bleiben, aber Leiter Jürgen Hoffmann hat den Vertrag mit dem Test-Unternehmen „vorsorglich gekündigt“ und sich darauf geeinigt, dass im Bedarfsfall in einer Ecke des Foyers weitergetestet werden könne, auch im laufenden Theaterbetrieb.

Doch wann der startet, steht derzeit in den Sternen. Für Hoffmann bringt die seit Mittwoch geltende Landesverordnung erst einmal keine Veränderungen. Nach der 3G-Regel darf er bis zu 380 Gäste im Schachbrettmuster in den Saal platzieren, „das rechnet sich nicht“, das Theater hat 1150 Plätze. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, brauche er die Möglichkeit, mindestens die Hälfte auslasten zu können. „Und dann müssen die Leute auch erstmal kommen. Eine gewisse Skepsis, neben fremden Menschen im Theater zu sitzen, besteht immer noch.“

Aegi: Chancen für das Jahresende

Eine Umstellung auf 2G, also Eintritt nur für vollständig Geimpfte und Genesene, ermögliche ihm bis zu 1000 Gäste im Saal. Das stehe in der Verordnung so explizit nicht drin, sei aber die jüngste Auskunft des Gesundheitsamts der Region. Trotzdem komme 2G für das Aegi zunächst nicht infrage. Die Open-Air-Saison neigt sich dem Ende zu, für den September stehen einige noch nicht verschobene Veranstaltungen auf dem Plan. „Ich werde mit den Künstlern und Agenturen sprechen. Meine Empfehlung ist es, diese Veranstaltungen zu verlegen.“ Schließlich müsse eine Aussperrung von weder Geimpften noch Genesenen mit den Auftretenden und ihrer Entourage abgestimmt sein. Hoffmann will die Entwicklung weiter beobachten, insbesondere nach den anstehenden Wahlen. Für den November und Dezember sehe er durchaus Chancen, dann wieder Veranstaltungen im Theater am Aegi über die Bühne zu bringen.

Oper und TaK: Start mit 3G-Regel

In der Staatsoper sind noch Theaterferien, man bereitet sich aber auf einen Start nach der 3G-Regel vor. „Das bringt für uns nach dem derzeitigen Kenntnisstand weder Vor- noch Nachteile, außer dass auf die Mitarbeiter an Spieltagen mehr Kontrollarbeit und Papierkram zukommt“, sagt Carsten Hausadel, der sich im Opernhaus um die Umsetzung der Corona-Verordnungen kümmert. Über 2G habe man bislang nicht diskutiert, aber mit dem Ende der Ferien in der kommenden Woche werden auch dieses Thema hausintern besprochen.

Das Theater am Küchengarten beginnt nach längerer Pause am 10. September eine neue Spielzeit mit Publikum – nach der 3G-Regel. Wie viele Besucherinnen und Besucher TaK-Chef Jan Schmitz nach den Bestimmungen dann einlassen darf, weiß er selber noch nicht. „Wir versuchen das gerade herauszufinden, weil das nicht konkret aus der Verordnung hervorgeht.

Von Uwe Janssen