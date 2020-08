Hannover

Kurz hat Hans Borgaes, der Art-Director des Projekts, über Bleisatz nachgedacht, aber dann hat er die Idee doch verworfen. Er könnte das wohl noch: Bleilettern so anordnen, dass am Ende eine schöne, ansprechend gestaltete Seite dabei herauskommt. Schließlich hat er das ja einmal gelernt. Aber für dieses Projekt wäre Bleidruck dann vielleicht doch zu aufwendig – und zu teuer. Schließlich soll der „Hahnepeter“ ja nichts kosten. Kulturinteressierte können die neue Zeitschrift, an der Borgaes beteiligt ist, gratis in städtischen Einrichtungen wie Bibliotheken, Freizeitheimen und Stadtteilzentren bekommen, auch in Theatern und in ausgewählten Buchhandlungen sollen Exemplare ausliegen. Und die Autoren dürften auch damit rechnen, einige Exemplare zum Verteilen und Verschenken zu bekommen.

Kulturbüro übernimmt Druckkosten

So wird er aussehen: Der erste „Hahnepeter“. Quelle: Hans Borgaes

„Hahnepeter“ ist eine neue Literaturzeitschrift für Hannover. Autoren der Zeitschrift sind Schriftsteller und Journalisten aus der Stadt, die Macher des Blattes sind die ehemaligen HAZ-Journalisten Hans Borgaes und Hans-Peter Wiechers. Alle arbeiten ehrenamtlich, Kosten fallen nur für den Druck an (der von Gutenberg Beuys, der hannoverschen „Feindruckerei“ übernommen wird). Dafür wird auch der Zuschuss eingesetzt, mit dem das Kulturbüro der Stadt den „Hahnepeter“ unterstützt. Im September soll die erste Ausgabe erscheinen.

Im Vorfeld hatte es etwas Ärger gegeben. Zu den Autoren, die für den ersten „Hahnepeter“ schreiben sollten, gehörte auch ein Autor, der zuvor rechtspopulistische Texte unter anderem in der rechtskonservativen Zeitschrift „Sezession“ veröffentlicht hatte. Die Herausgeber des „Hahnepeter“ haben ihn gebeten, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Der Autor ist der Bitte nachgekommen. „Wir wollen Rechtspopulisten kein Sprachrohr geben“, sagt Wiechers. Die Stadt hätte ihre Förderzusage zurückgezogen, wenn der Autor dabeigeblieben wäre.

Reichlich Geschichten

Ihren kuriosen Namen hat die Zeitschrift von einer Märchenfigur, die die Schwitters-Kollegin Käte Steinitz erfunden hat. Zwei Ausgaben der Zeitschrift sollen pro Jahr erscheinen, druckbare Geschichten für den „Hahnepeter“ gibt es reichlich meinen die Herausgeber. „Da ist viel los in Hannovers Literaturszene“, sagt Hans-Peter Wiechers. Der „Hahnepeter“ will einiges davon widerspiegeln.

Entstanden ist die Idee für die Zeitschrift bei einem Treffen der Mitglieder des hannoverschen Autoren-Netzwerks, da äußerten die beteiligten Schriftsteller, dass es doch schön wäre, wenn es eine Literaturzeitschrift für die Stadt geben würde. In der ersten Ausgabe, die 40 Seiten umfassen soll, werden sich literarische Texte mit Texten über Literatur abwechseln. Bert Strebe, Burkhard Wetekam und Tobias Kunze gehören zur Autorenriege der ersten Ausgabe. Ein Verlagsporträt ist im „Hahnepeter“ auch geplant – damit die Autoren wissen, wohin sie ihre Texte sonst noch schicken könnten.

Autoren aus der Region Hannover, die ihre Texte der neuen Literaturzeitschrift gratis zur Verfügung stellen wollen, können sich bei redaktion.hahnepeter@gmx.de melden.

Von Ronald Meyer-Arlt