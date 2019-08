Hannover

Neue Musik hat es nicht leicht im Konzertleben. Darum haben sich die Akteure der niedersächsischen Szene zusammengetan und das Netzwerk Musik 21 gegründet. Einmal im Jahr veranstalten sie ein Festival – diesmal findet es vom 5. bis zum 8. September in Hannover statt.

Künstlerischer Leiter ist Matthias Kaul, der das Festival jetzt unter das Motto „ Totalitarismus“ gestellt hat. Für den 70-jährigen Komponisten und Percussionisten ist das ein logisches Thema: „In der Musik ist Totalitarismus zu Hause“ sagt er – und verweist etwa auf die Rolle des Dirigenten, dem man blindlings folgen müsse. Oder auf den Musiker, von dem erwartet wird, dass er sein Instrument „beherrscht“.

Übungen im zugewandten Zweifeln

Vor allem sei es aber ein aktuelles Thema. „Wir wundern uns über totalitäres Gebaren der Politiker“, sagt Kaul. „Ich finde, wir sollten uns lieber fragen, welche Elemente des Totalitarismus in uns selbst stecken.“

Typisch Kaul ist dabei eine eher humorvolle Selbsterforschung: „Übung im zugewandten Zweifeln“ hat er drei Konzerte im Sprengel-Museum und im Künstlerhaus überschrieben. Den Zweifel auszuhalten und nicht immer gleich Partie für oder gegen etwas zu erheben, sei eine wichtige Tugend. In der Reihe sind also Werke zu hören, die eigentlich nicht zueinanderpassen, weil sie unterschiedliche Stile, Schulen oder Weltanschauungen repräsentieren – und normalerweise unterschiedliches Publikum anziehen.

Die Bibliothek der Wohl- und Ekelklänge

Hörgewohnheiten werden auch in den Werken von jungen Komponisten hinterfragt, die einen Tag vor Festivalbeginn Zeit haben, um aus Kauls Soundbibliothek der „Wohl- und Ekelklänge“ jeweils ein eigenes kurzes Stück zu komponieren.

Im Eröffnungs- und Abschlusskonzert wird das noch auf die Spitze getrieben: zu hören gibt es dann – nichts. Zum Start am Donnerstag, 5. September, 19 Uhr, in der Eisfabrik führt der Österreicher Johannes Kreidler eine Performance nach John Cages legendärem Stille-Stück „4’33’’“ auf.

Und zum Finale am 8. September, 17 Uhr, im Künstlerhaus lässt sich mit Hans Wütherichs Installation „Die singende Schnecke“ eine erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnis überprüfen: Die Hörapparatur des Innenohrs gerät auch dann in Schwingung, wenn man sich Klänge nur vorstellt. Der Komponist bringt so ein Wunschkonzert ans Licht, das sonst nur im Kopf des Hörers spielt. Hoffentlich gefällt’s.

Von Stefan Arndt