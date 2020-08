Hannover

Hier kommt zusammen, was nicht zusammen gehört. Die Schalmei illustriert als vermeintliches Hirteninstrument die Vorstellung eines Arkadiens und war tatsächlich ein zentrales Instrument der Musik der Renaissance. Das Akkordeon dagegen hat sich nach einer ersten Karriere als Schifferklavier in den vergangenen Jahrzehnten zu einer tönenden Wunderkammer entwickelt, aus der zeitgenössische Komponisten immer wieder neue Inspiration schöpfen. Die Blütezeiten der beiden Instrumente liegen gut 700 Jahre auseinander. Sie beide zusammenzuspannen ist eine ganz und gar unwahrscheinliche Kombination.

Ensemble Mixtura lotet im Sprengel-Museum Spannungsfeld aus

Unwahrscheinliche Kombination: Das Ensemble Mixtura mit Katharina Bäuml (links) und Margit Kern. Quelle: David Nuglisch

Anzeige

Genau die aber haben Katharina Bäuml und Margit Kern in ihrem Ensemble Mixtura gewagt, das seit neun Jahren das Spannungsfeld zwischen ganz alter und ganz neuer Musik auslotet. Bäuml gehört mit ihrem Berliner Ensemble Capella da la Torre zu den führenden Expertinnen vorbarocker Musik. Kern, die nicht aus der Akkordeonschmiede an der hannoverschen Musikhochschule kommt, sondern in Trossingen und Helsinki studiert hat, lehrt als Gastprofessorin in Bremen.

Weitere HAZ+ Artikel

Land fördert Klangexperiment über Musik 21

Die erstaunliche Zusammenarbeit dieser beiden Musikerinnen ist auch in Niedersachsen aufgefallen: Das Land unterstützt das Ensemble Mixtura im Rahmen des Netzwerks Musik 21 mit einer vierjährigen Projektförderung. Ebenfalls ausgewählt wurden das Orchester im Treppenhaus, das Neue Ensemble, das Kuss Quartett und das Ensemble L’art pour l’art um den inzwischen verstorbenen Komponisten Matthias Kaul.

Bei einem Konzert im Sprengel-Museum hat das Ensemble Mixtura nun seine Arbeit vorgestellt. Mit von der Partie war der Komponist und Santur-Spieler Arsalan Abedian. Die Santur ist ein Instrument der traditionellen persischen Musik: ein Saiteninstrument, das ähnlich wie Hackbrett mit Schlegeln gespielt wird. In seinem Werkzyklus „Landinitialisierung“, das als Uraufführung zu erleben war, bringt er die Klangwelten der Instrumente zusammen.

Tonloses Rauschen

Die Musik darin erobert sich den Raum vorsichtig tastend wie ein Morgennebel. Immer wieder fällt sie auf Geräusche zurück, auf Klappern und Klopfen und das tonlose Rauschen von Luft durch das Innere der Instrumente. Erst in den letzten Teilen verdichten sich die Klänge zu melancholischen Akkorden und resignierten Tonfolgen, die klingen wie der Schatten einer Melodie.

Im Kontrast dazu stehen die frühe Mehrstimmigkeit in Werken des 1325 geborenen Francesco Landini mit ihren leeren Quinten und Oktaven sowie die üppig blühende Musik der 1956 in Hamburg geborenen Komponistin Babette Koblenz. Freundlicher Applaus.

Von Stefan Arndt