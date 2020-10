Hannover

Winzige Open-airs – etwa am Entdeckertag der Region, im Neustädter Amtsgarten am Schloss Landestrost, auf der Faust-Wiese und mit der HAZ beim Festival „ Hannover hört hin“ im Georgengarten vor dem Wilhelm-Busch-Museum: Das waren in den zurückliegenden Monaten kleine Momente des Machbaren für die Musikszene Hannovers. Doch jetzt ist die Freiluftsaison vorbei und die Öffnung der Clubs aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens erneut verschoben. Und nun?

Kann es sein, dass es zurzeit eine Art heimliches Comeback des MTV-Spirit gibt? Videos erweisen sich jedenfalls momentan wieder als eine Art Königsdisziplin. Es wird gefilmt, was die Kameras hergeben. Die längst eingestellten Sender MTV und VIVA braucht es nicht mehr, die besten Videos aus Hannover finden auf den Plattformen der sozialen Medien teils Zehntausende Zuschauer. Hier ein Überblick unserer aktuellen Lieblingsfundstücke bei Youtube, Instagram, Facebook und Co, die wir in unserer „musste sehen!“-Liste für den Oktober zusammenfassen.

Hagelslag feat. Becca Stevens : „Between Me And You“

Hagelslag hat sich mit Sängerin Becca Stevens „zusammengetan“. Warum die An- und Abführung? Eigentlich wollte Stevens im Frühjahr für eine Aufnahmesession mit Hannovers Wir-können-alles-spielen-Allstars herkommen. Doch dann kam erst mal Corona und brachte die Reiseverbote mit. Also nahm Hagelslag hier auf, und Stevens in den USA – und zwar den Song sowie die Videos. Die Ballade „Between Me And You“ ist eine Sensation. Und dass das alles in diesen schwierigen Zeiten so zustande kommt, ist eine weitere. Stevens ist ein heimlicher Star. Sie gehört zu den Künstlerinnen des Ground-up-Labels um die Grammy-beladene Fusion-Band Snarky Puppy, sie hat mit dem ebenfalls Grammy-beladenen Jacob Collier zusammen komponiert und David Crosby ( Crosby Stills Nash, The Byrds, „Mr. Tambourine Man“...) begleitet. Hagelslag ist der neue Leuchtturm in Hannovers Musikszene und hat gerade erst das Licht angeknipst.

Isabelle Gebhardt : „City Lights“

Hannovers „City Lights“, die Singer-Songwriterin Isabelle Gebhardt im ersten Song ihres kommenden Albums besingt, haben einen zunehmend bezaubernden Glanz, je weiter man von der City nach Westen geht. Genauso wie Gebhardt im Video in Zeitlupe durchs magische Dreieck Königsworther Platz – Schwarzer Bär – Limmerstraße bummelt, so schlendert ihr Song durch die „Lost in Linden“-Gefühlswelt, wo jeder zugleich völlig verloren, aber trotzdem noch ganz bei sich und zu Hause sein kann.

Mele: „Rosalie“

Mele ist eigentlich keine Hannover-Band, sondern aus Osnabrück (auch dort werden an der Hochschule exzellente Popmusiker ausgebildet). Aber: Zur Band gehört die hannoversche Bassistin Marisa Gruna. Das reicht allemal als Grund, das Video hier in die Liste aufzunehmen. Gruna ist darin zwar nicht einmal zu sehen, aber eben zu hören – und der Clip ist einfach eine zu schöne Miniatur im „Tatort“-Stil. Also: Video bis zum Ende gucken. Da liegt jemand tot in der Scheune, und wir wissen schon, wer geschossen hat.

The Planetoids: „UFO“

Retro-Futurismus? Science-Fiction-Nostalgie? Beide Begriffe sind treffende Beschreibungen des visuellen Stils der Band The Planetoids. Die Musiker nennen ihren Groove Indie-Disco, und das passt ebenfalls. Der Release ihrer „Scarlet“-EP, schon fürs Frühjahr geplant, musste zweimal kurzfristig abgesagt werden und drohte beim dritten Versuch auf der Expo-Plaza ins (Regen-)Wasser zu fallen. Aber nach einem kurzen, deftigen Schauer gab es dann Ende August doch endlich eine fulminante Open-air-Show auf kleiner Bühne mit großem Groove. Das „UFO“-Video mit den Tänzern Cara Rother, Nao Tokuhashi und Tommaso Bucciero ist übrigens im Fössebad gedreht und wird damit zugleich zu einem kleinen Denkmal von Lindens Lieblingsplanschbecken, wenn das demnächst komplett neu gebaut wird.

John Winston Berta : „Higher Than Mary“

John Winston Berta ist ein Phänomen in Hannovers Szene. Es ist ein Segen und vielleicht zugleich ein Fluch, dass Musik aus allem kommt, was er berührt. Er ist Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger. Und er hat jetzt gerade sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Es heißt „Right To Wonder“, und es ist randvoll mit Songs in diesem Hendrix-Greatful-Dead-Siebziger-Hippie-Rock-Vibe, manchmal gemischt mit etwas Funk und Soul. Wirkt der Sound etwas kauzig gemischt? Das ist Teil des Vibes. Im Video des Songs „Higher Than Mary“ spielt er mit Bassist Kilian Alberti und Schlagzuger Horiat Hosain ( Berta und Hosain sind auch Teil der Band Hagelslag; siehe oben) auf dem Waldinsel-Wohnmobil. Schon mal gesehen? Richtig, damit ist er vor Kurzem an verschiedenen Plätzen Hannovers aufgetaucht. Unter anderem bei der jüngsten Fridays-for-Future-Demo an der Hamburger Allee.

Alicia Cibola: „Burden“

Alicia Wer? Alicia Cibola. Die Sängerin ist neu in Hannovers Szene. Sie ist gerade erst aus Houston/Texas nach Hannover gezogen. Schnell hat sie eine Band zusammengestellt, teils aus den Reihen der Linden Legends rekrutiert. Und als Schlagzeuger ist, wahrscheinlich schon wiedererkannt, auch hier John Winston Berta dabei. Die Aufnahme entstand Ende September bei Balkon Beats über den Dächern von Linden-Süd.

Girls On Collision : „After The Disco“

Die Girls On Collision sind Musiker und Produzent Matthias Sturm und Sängerin Stef Awramoff (singt auch bei Beatbar). Kürzlich erhielten sie für den Track „Your Soul Shows Art“ den einigermaßen renommierten German Songwriting Award. In ihren Songs streifen sie viele Nischen der elektronischen Musik. „After The Disco“ – der Name sagt’s – ist der Groove für die Chill-Out-Phase, das musikalische Entmüdungsbecken. Das Video hat der umtriebige „Visuathlet“ Tosh Leykum kompiliert.

Alex Veth : „Die Schönheit der Welt“

Der Schlagzeuger Alex Veth hat eine Ader für behutsam elektrifizierte Balladen. Nicht selten sind seine Songs von tiefer Melancholie und Sehnsucht. Weltschmerz und Zuversicht verdichten sich bei „Die Schönheit der Welt“ in einem zwingenden Zwei-Ton-Refrain und kommen gut ohne schnörkelige Gesangskoloraturen aus.

Marie Diot: „Huh, ich habe Angst“

Marie Diot und ihr Sidekick Fabian Großberg bewegen sich stilistisch meist zwischen Mitdenkerpop und Musikkabarett. Ihre Mission: das Entdecken des Lyrischen und Genialen im Trivialen. Auch „Huh, ich habe Angst“ erfüllt das und ist musikalisch zugleich ein Ausflug zum Elektropop. Die Story des Songs könnte glatt als sehr kurze Kurzgeschichte durchgehen. Mit einer sympathischen Pointe. „Huh, ich habe Angst“ ist Vorbote des neuen Marie-Diot-Albums, das Anfang November erscheint. Nach dem Debütalbum „Pinguin im Tutu (Weiß nicht ob er Tänzer ist)“ kommt jetzt „Apfel im ewigen Strudel der Liebe“. Wir erwarten mühelosen Sprachspagat. Wortspielverderber müssen leider draußen warten.

Celina: „Spürst du das?“

Celina war bei „ The Voice of Germany“ im Sommer 2018 dabei. Mit einer Slow-Jam-Version von Rick Astleys „Never Gonna Give You Up“ hat sie dort Publikum und Juroren überzeugt. Inzwischen studiert sie in Hannover. Irgendwas mit Medien, wie man so sagt. Und nebenbei ist Zeit auszutesten, ob nicht doch eine weitere Karriere auf der Popbühne funktioniert. Das hannöversch-berlinerische Label Milch-Musik (unter anderem mit Peter Plate von Rosenstolz und dem hiesigen Produzenten Joshua Lange) kümmert sich darum. Gute Songs hat Celina sowieso im Repertoire, wie etwa das just veröffentliche „Spürst du das?“, eine spätsommerliche Ode an das süße Studentenleben und das Auf-der-Straße-Tanzen in Adiletten. Wichtig sind im Business aber auch Connections, und die hat Milch-Musik. Deshalb war Celina kürzlich mit einer Unplugged-Version von „Spürst du das“ im ZDF-„Morgenmagazin“ bei Moderatorin Dunja Hayali zu Gast. Mehr davon, und das Studium von irgendwas mit Medien wird erst einmal warten müssen.

Wolfgang Herbst : „Das Casting “

Gleich noch mal zu „ The Voice of Germany“ rüberschalten: Singer-Songwriter Wolfgang Herbst ist der nächste Kandidat aus Hannover für die Show. Ursprünglich stammt er aus Hamburg, dort hat er Musik studiert und mit Axel Bosse zunächst die Band Hyperchild gegründet. Die ist längst Vergangenheit, aber das Talent (bei beiden) immer noch da. Bei „The Voice ...“ hat sich Herbst mit einer Version von Nenas NDW-Knaller „Nur geträumt“ beworben. Das ist eine Version, die wie mit der Taschenlampe in zuvor im Dunkeln verborgene, tief melancholische, unaufgeräumte Ecken des Songs leuchtet. Zu sehen ist Herbst damit in der Ausstrahlung der Show am 15. Oktober – einschalten lohnt sich. Als Vorgeschmack hier eine Aufnahme von Wolfgang Herbst bei Balkon Beats über den Dächern von Linden-Süd. Der Song heißt ausgerechnet „Das Casting“ – es geht aber nicht um sein eigenes.

Mariposa feat. Diego Sallas : „Faggema“

„Faggema“ ist ein Fest für Fans der Cross-Over-Kultur. Zur Band Mariposa gehören Geigerin Aurélia Lampasiak, Akkordeonist Markus Korda, Gitarrist Francesco Cascarano und Perkussionist Eike Ernst. Der Song evoziert Assoziationen von sanft benieselten irisch-grünen Hügellandschaften, drögen Tälern im katalonischen Hinterland und gut gewürzter Balkanesquen, die sich im Sechs-Achtel-Takt zu einer Weltmusik-Wallfahrt reihen. Die mit dem Song zugleich aufgenommene Tanzperformance von Diego Salles und der post-urbane Underground-Schick im Keller 3 am Weidendamm schaffen eine völlig eigene Topografie der Kulturen. „Faggema“ ist entortete Kunst, die überall hingehört und zugleich nirgends zu Hause ist, immer im Entdeckermodus. Ein Meisterstück auch auf der Seite von Ton- und Bildaufnahme.

Vinter: „We Were Here“

Vinter ist das Künstler-Pseudonym von Nicola Kilimann. Ihr Song „We Were Here“ war schon bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung ein ganz starkes Stück. Das nun nachgelegte Video räumt die letzten Zweifel aus: Das ist kein Wohlfühl-Pop, das ist Ins-Gesicht-Lyrik, quasi Hardcore ohne Geschrei und Gitarrenlärm. So bleibt Raum und Luft für Vinters Stimme und den gemeinsam mit Produzent Joshua Lange ausgetüftelten geschmack- und effektvollen Einsatz von Percussion-Sounds aus dem Baumarktsortiment.

KAAK: „Bleib, wo du bist“

Hätte, hätte, Fahrradkette! Hätte die Corona-Pandemie nicht den öffentlichen Konzertbetrieb kastriert, hätten die Festivals des Sommers wie geplant stattgefunden, dann wäre KAAK eine der Post-Hardcore-Bands gewesen, die abräumt, die ein paar Trommelfelle platzen lässt, für die man auf Matschwiesen im Zelt übernachtet, über die man spricht in Deutschland. Kam aber bekanntlich anders. KAAK hat sich stattdessen die Herkulesaufgabe gestellt, jeden Monat einen Song samt Video zu veröffentlichen. Bisher hat die Band es durchgehalten. „Bleib, wo du bist“ läutet jetzt den Endspurt ein. Ein sehenswertes Video im „Making of ...“-Stil, das zeigt, welchen unermüdlichen Aufwand die Musiker und ihre Filmcrews treiben. Tage am Set, kleine Ewigkeiten im Studio für Mix und Schnitt. Benefit: Jetzt wissen Sie aus dem Effeff, wie es geht. Das Jahr nach Corona kann kommen ...

Von Volker Wiedersheim