Es hilft ja nichts. Die Bühnen machen wieder zu. Immer banger wird die Frage: Wenn sie denn wieder öffnen könnten, wer ist dann überhaupt noch da, um wieder zu öffnen? Streamingdienste sind derweil die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und da passiert viel. Für Hannover-Musik-Enthusiasten: Hier gibt es eine Spotify-Playlist mit inzwischen rund 90 Songs aus der Stadt allein aus diesem Jahr – die 100 für 2020 wird noch voll. Und wer nicht nur von sich hören lassen, sondern sich auch zeigen will, der macht Videos. Im Monatsrhythmus tragen wir unsere Lieblingsfundstücke zusammen, die wir auf Streifzügen bei Youtube und Co einsammeln. Eben die „musste sehen!“-Liste. Wärmste Empfehlung: Kopfhörer und eine knappe halbe Stunde Zeit, um alles durchzuhören.

Ottolien: „Der Gast“

Der Song basiert auf einer wahren Geschichte: Die Großeltern der Ottolien-Brüder Leonard und Jonas betrieben einst im die Pension Ottolien im Lippischen. Eines Tages verschwand dort ein Gast aus Zimmer 106. Der Track über die Ereignisse ist ein Krimi. Das Video von Stabil & Grazil liebevoll mit Originalrequisiten aus dem Hause Ottolien ausgestattet. Creepy. Aber gut creepy. In Kürze berichten wir ausführlicher über den Song und den erstaunlichen Werdegang des musikalischen Bruderpaars. Bis dahin: Hier gibt es mehr bei Spotify.

Paul v. Rila: „Regy’s Got A Secret“

Es war ein wildes Jahr für Avril Paul, Stylistin und Stilikone und ganz nebenbei auch noch Sängerin aus Hannover. Gleich zu Beginn des Jahres wollte sie einen Song veröffentlichen. Dann kam Corona dazwischen. Paul, die als Künstlerin unter dem Anagramm Paul v. Rila zu finden ist, wurde von der Pandemie in Südafrika überrascht und blieb notgedrungen länger als geplant. Bis zum Oktober hat es schließlich gedauert, bis „Regys’s Got A Secret“ mit dem beeindruckend psychedelisierten Video von Sarah Brueckner erschienen ist. In Analogie zum Roadmovie könnte man das ein Bürgersteigmovie nennen. Noch so ein Ding, und wir werden nicht mehr drum herumkommen, Paul die hannoversche Grace Jones zu nennen. Mehr bei Spotify: hier.

Marie Diot: „Heizkörper“

„Heizkörper“ ist ein Vorgeschmack auf das am 6. November erscheinende zweite Marie-Diot-Album. Das erste heißt „Pinguin im Tutu (Weiß nicht, ob er Tänzer ist)“, das zweite nun „Apfel im Strudel der ewigen Liebe“. Wir erwähnen das, weil es die Stoßrichtung von Diots Musik ganz gut illustriert. Sie hat an der Hochschule das Kavierspielen und irgendwie nebenbei auch das Wortspielen gelernt: Bei ihrer schlauen Stolperfallenlyrik grinst manchmal Ringelnatz von hinten aus der Kulisse. Schöne Grüße! Mehr von Marie Diot bei Spotify gibt es hier.

Vinter: „Together my Love“

Funfact eins: Nicola Kilimann hat ihren Künstlernamen Vinter von einer Ikea-Dekoserie entliehen. Funfact zwei: Vinters neuer Song ist am heutigen Freitag an Kilimanns Geburtstag erschienen. Glückwunsch zu beidem. „Together my Love“ hat sie zusammen mit Komponist und Produzent Joshua Lange geschrieben. Die herrlich herbstliche Ballade stellt die Frage, warum es mit der großen Liebe nicht geklappt hat. Leider gibt es noch kein Bewegtbild dazu. Wir liefern nach, wenn es erscheint. Einstweilen finden Sie mehr Vinter-Songs hier.

Alyssa Drichel: „Licht“

Was ist nur mit den jungen Leuten los? Plötzlich ist der alte Vespa-Motorroller das neue Cool. Rollt zurzeit durch ganz schön viele aktuelle Musikvideos. Auch hier bei Alyssa Drichel. Und Pyrotechnik gibt es dazu wie bei 96 in der Nordkurve (früher einmal; zurzeit spielt Profifußball ohne Publikum und pyro). Alyssa hat den Song mit Felix „Flex“ Fleischmann, Gitarrist Vincent Heller und Bassist Mathis „Let’s go!“ Eberhardt aufgenommen. Das Ergebnis ist hin- und mitreißender Pop. Im besten Sinne radiogerecht – und Sender wie etwa der NDR sind tatsächlich sofort auf den Geschmack gekommen. Das Video wirkt so unbeschwert, wie der Sommer 2020 kaum einmal war. Guter Ersatz. Drei weitere Songs von Alyssa Drichel gibt es hier bei Spotify. Und es klingt ganz danach, als würden noch viele weitere folgen. Darauf kann man sich freuen.

Rabea : „Silent“

Gerade erst drei Wochen her, da hat die Sonne Hannover einen Moment lang Goldenen Oktober gewährt. Gute Gelegenheit für Sängerin und Cellistin Rabea Bollmann über den Dächer von Linden-Süd mit Sidekick Fabian Huch eine Session aufzunehmen. Zum Einsatz kommt dabei – kennt man von Ed Sheeran und Co – ein Looper-Pedal. Es nimmt Cello und Stimme auf, läuft im Kreis weiter, während man Schicht um Schicht darüber spielt und singt. Also: Auch wenn’s am Ende echt orchestral wird: Das ist keine Mini-Playback-Show, sondern alles live. Hier geht’s zum Spotify-Überblick von Rabea.

Isabell Gebhardt : „The Only Thing“

Und gleich noch ein Song vom Balkon: Isabelle Gebhardt hat gerade ihr wundervolles Album „Songs I Wrote on Guitar“ vorgestellt. „The Only Thing“ ist da mit drauf. Ein schwereloser Chill-out-Song, hier bei BalkonBeats in der einer tiefenentspannten Nur-Gesang-und-Gitarre-Version. Gebhardt kann auch mit deutlich mehr Schmackes. Aber das hebt sie sich für das Brauhaus Ernst August auf, wo sie zuweilen mit Band für Party sorgt. Das Album liegt stilistisch und vom Druck her in der Mitte dazwischen. Interessiert? Auschecken bei Spotify.

Von Volker Wiedersheim