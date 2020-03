Neue Songs aus Hannovers Musik-Szene in der Corona-Isolation

Hannover

Corona. Es sind schwere Tage und Wochen für alle. Und das gilt besonders auch für die Pop- und Rockszene Hannovers. Tourneen sind abgesagt, Hannovers Clubs sind dicht, Auftrittsmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Nun, ja, bleibt den Musikern nicht das Streaming als Einnahmequelle? Ja. Aber wissen eigentlich alle, dass das den Künstlern im günstigen Fall Hundertstelcentbeträge pro Hörer bingt?

Trotzdem! Trotzdem macht die Szene weiter Musik. Und wir zeigen das. Auch wenn noch mehr kostenloses Streaming bei den bitter benötigten Einkünften nicht hilft. Wir haben wie viele andere einen Aufruf an die Szene gestartet, uns Videoclips aus Küche, Klo, Kellerübungsraum oder wo auch immer zu schicken. Hier ist der erste Teil davon. Die Clips zeigen einerseits, das sich die Szene nicht aufgibt. Und andererseits, was auf dem Spiel steht, was verloren gehen könnte. Bitte schön: Hier ist die Corona-Edition der „Musste sehen!“-Liste.

Passepartout live im Hotelzimmer

Dieses Video ist so etwas der entscheidende Anstoß gewesen, diese Liste überhaupt zusammenzustellen. Die Band war gerade auf Tour an Rhein und Ruhr unterwegs, als wegen der Corona-Maßnahmen alle Konzerte abgesagt wurden. In der Situation dann zu beschließen, im Hotelzimmer eine Session aufzunehmen und dabei noch so eine technische Qualität zu erreichen (Recording: Alexander Dobslaw), zeigt vor allem das, was man auf Neudeutsch Resilienz nennt: Widerstandsfähigkeit; nicht unterkriegen lassen.

The Pandemic Orchestra

Der Instagram-Clip braucht einen Beipackzettel, sonst wird nicht klar, worum es geht: Dasd Pandemic Orchestra ist in diesen Corona-Tagen von Hannover aus gegründetes Künstlerkollektiv. Die Ensemblemitglieder sitzen daheim und nehmen jeweils allein Parts von Songs auf, schicken sie herum, ergänzen, editieren, kombinieren, bis daraus eine EP wird. Der hannoversche Pop-Stundent Tillmann Bross ist einer der Gründer und Antreiber des Projektes. Das Ziel ist, das mit den Aufnahmen einzuspielende Geld schließlich dort zu spenden, wo es am nötigsten gebaucht wird. Das könnte, so schreiben es die Mitglieder des Kollektivs, etwa das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sein. Wir bleiben da dran und verfolgen den spannenden Projektfortgang.

Emerson Prime: „Galaxies“

Wiedererkannt? Erika Emerson ist auch Sängerin der Passepartout-Crew im ersten Video (siehe oben). Hier der aktuelle Song von der eigenen Band Emerson Prime: „Galaxies“. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, den Song intensive zu promoten, Radios und Redaktionen besuchen. Aber geht ja nicht. Das Video hat die hannoversche Videocrew von Doppelgänger Medien gemacht. Stark.

Brazzo Brazzone: „Brazzo Tschambes“

In wenigen Tagen sollte im Pavillon das Release-Konzert für das neue Album „Brazzo Tschambes“ der Balkan-Pop-Brassband Brazzo Brazzone starten. Leicht vorstellbar, welche Bedeutung so ein Event für die wirtschaftliche Gesamtkonstruktion eines Albums hat, das kürzlich im Magic Mile Studio tief im Westen Hannovers aufgenommen wurde. Der umtriebige Trompeter und Brazzo-Chef Daniel Zeinoun hat schon vor einiger Zeit ein Video für den „Tschambes“-Song aufgenommen. Im Alleingang. Man konnte ja damals nicht ahnen, dass die One-Man-Band unter den Bedingungen der Corona-Isolation mal das neue Normal sein würde.

ssjfgh

Jan Jakob : „Feels Like Shit“

Jan Jakob hat vor Kurzem sein hörenswertes Album „Short Ride, Long Story“ veröffentlicht. Am Sonnabend war der Release-Gig im FZH Lister Turm geplant. Aber natürlich: abgesagt! Dabei ist das Album so hörenswert: Liedermacher-Melodiene mit Tuperfn von Folk, Americana, Blues und Flott-Pop veredelt. Vor Kurzem hat Jakob ersatzweise dieses Video veröffentlicht, das in einer kleinen Kapelle am Rande des belgischen U-Nite-Festivals entstanden ist.

Bella Bonza

Sängerin Solveig König, Miriam Burow und Carl Giese (beide Gitarre), Marvyn Korten (Drums) und Jonathan Rieske (Bass, beide nicht im Video) sind zusammen Bella Bonza. Ein neuer Song wird gerade auf dem Sofa getestet. Es geht um Funk, Jazz und Soul klingen mit an.

Michel und der Bergedorfer: Die KarnevalsTour

Schnipselwochen in der Beatbox. Nach dem Abendbrot noch etwas leichte Kost. Schnipselmania. Wir sind alle auf dem Weg zur Höllenglut. Einmal wird der Zeitpunkt kommen.......... Michel Gepostet von Beatbox Hannover am Montag, 2. März 2020

Eine Tour auf dem Karnevalswagen. Gehört das überhaupt hier her? Aber so was von! Michel von Eye alias Michel und der Bergedorfer ist nicht nur der Kapitän auf diesem rollenden Karnevalskutter, sondern auch die gute Seele der Beatbox-Bandprobenräume zwischen den Gleisanlagen von Herren-und Leihnhausen. Dass er strukturell systemrelevant für Hannovers Musikszene ist, erklärt sich von selbst.

ssjfgh

Alyssa: „ Neue Welt “

In diesen Tagen standen die Aufführungen des Musiktheaters „Hallo Welt 2020“ in der Bissendorfer St.-Michaelis-Kirche an. Mit dem Jugendchor Sunrise und Band; große Kulisse, üppige Technik, alles aufgebaut. Mehrere Dutzend Leute haben vermutlich mindestens ein halbes Jahr dafür gearbeitet. Aber jetzt natürlich: leider alles abgesagt. Eben bevor es an den Abbau ging, hat die Band ( Felix Fleischmann, Mathis Eberhardt, Vincent Heller und Sängerin Alyssa) sich noch einmal auf die fertige Bühne gestellt und den Song „ Neue Welt“ performt. Ja, auf Playback. Aber das ist jetzt mal völlig okay. Der Song steht für sich! Und die Kulisse illustriert den immensen Aufwand, den alle betrieben haben.

Hagelslag feat. Loomis Green: „Verbatim“

Keine „Musste sehen!“-Liste ohne die Band Hagelslag. Für die 14. Session im Gehrdenener D-Room-Studio hat sich die Band den Gitarristen Loomis Green als Gast eingeladen. Der steht sonst Jan Delay als Gitarrist in dessen Liveband zur Seite, arbeitet aber auch als Solist, Komponist und Produzent. Die D-Room-Session ist eben vor dem Corona-Lockdown entstanden –da waren derartige Gruppentreffen noch nicht tabu.

Die Liste ist noch lange nicht zu Ende – und sie bleibt offen. Die Redaktion hat etliche weitere Clips erhalten, die regelmäßig hier nachgetragen werden. Wer noch nichts geschickt hat, aber gern seine Performance hier unterbringen will, schickt seinen Link ( Youtube, Facebook, Instagram) an volker.wiedersheim@haz.de.

Von Volker Wiedersheim