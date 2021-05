Hannover

Das hört der Abonnent gern: „Wir haben Sie vermisst! Und uns gefragt, was das Theater, wenn es endlich wieder öffnet, erzählen muss, welche Themen Sie und uns umtreiben und wie wir uns wohl begegnen werden“, schreibt Schauspiel Intendantin Sonja Anders im Spielzeitheft, das jetzt erscheint und über die Premieren der Spielzeit 2021/2011 informiert. Es ist die dritte Spielzeit der Intendantin in Hannover, die ersten beiden waren weitgehend durch coronabedingte Theaterschließungen geprägt, einen dramaturgischen Bogen von einer Saison in die nächste zu schlagen, war bisher unmöglich. Mit der neuen Saison planen die Intendantin und ihr Team nun mit einen Neustart.

24 Premieren sind vom 24. September bis zum Sommer 2022 geplant, darunter zehn Erst- und Uraufführungen. Ein Spielzeitmotto gibt es nicht, aber es gibt drei Themenbereiche, die den Theatermachern in der kommenden Spielzeit besonders wichtig sind: Familie, Zukunft und Widerstand.

Ins Fachgebiet Familie gehören neben „Der eingebildete Kranke“ von Molière (mit dem die Spielzeit eröffnet wird) auch „Szenen einer Ehe“ nach Ingmar Bergman, „Vater unser“ nach dem Roman von Angela Lehner, „Bungalow“ nach dem Roma von Helene Hegemann oder „Das Vermächtnis“ von Matthew Lopez. Zukunftsfragen im weitesten Sinne behandeln die Stücke „Klimatrilogie“ von Thomas Köck, Ibsens „Volksfeind“ und „Frankenstein“ nach dem Roman von Mary Shelley.

Das Thema Widerstand wird besonders in den Stücken „1000 Serpentinen Angst“ nach dem Roman von Olivia Wenzel oder „Annette, ein Heldinnenepos“ nach dem Roman von Anne Weber, „Fokus“ nach dem Roman von Arthur Miller und auch in „Aschenputtel“, dem Familienstück zur Weihnachtszeit, diskutiert.

Auffallend viele englische Stücktitel sind im neuen Spielplan zu finden: „Hedwig and the angry Inch“, „Anatomy of a Suicide“, „Happyland is burning“, „Every Heart is build around a Memory“, „Teenage Dick“, „Bitch, I’m a goddess“ und „You can’t win“. Die Sprache auf der Bühne wird aber wohl Deutsch sein. Meistens.

Alle zwölf Jahre Ibsens „Volksfeind“

Kein Shakespeare (mal abgesehen vom Hoftheater in dieser Spielzeit), kein Tschechow wird in der kommenden Saison in Hannover gespielt, aber immerhin ein Werk von Ibsen – sein Umweltsünderstück „Ein Voksfeind“, das es hier bereits 1997 in der Inszenierung von Andreas Kriegenburg und 2009 in der Inszenierung von Florian Fiedler zu sehen gab.

Intendantin Sonja Anders (links) und Chefdramaturgin Nora Khuon. Quelle: Kerstin Schomburg

Interessante Kooperationsprojekte stehen in der kommenden Spielzeit an: Beim „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“, den das Schauspiel in Zusammenarbeit mit der Stiftung Niedersachsen veranstalten wird, soll es 180 Gespräche zum Thema „Hab und Gut – das Eigentum, die Armut und eine ganze Welt, die wir teilen“geben. Es gibt Projekte mit den Hochschulen in Hannover, Hildesheim und Hamburg, mit anderen Theatern und mit der freien Theaterszene der Stadt und auch die Zusammenarbeit mit den Theaterformen und der Oper wird fortgesetzt.

Sparmaßnahmen befürchtet

Verlässliche Partner sind wichtig, denn bei der angespannten Finanzlage des Landes dürften wohl einige Sparmaßnahmen für das Theater zu erwarten sein. Bei der Vorstellung des neuen Spielplans sagte Intendantin Sonja Anders, dass das Land angekündigt habe, in den kommenden vier Jahren die Mehrkosten, die dem Theater durch Tarifsteigerungen entstehen, nicht auszugleichen. Da 85 Prozent des Theateretas für Personalausgaben eingesetzt werden, rechnet die Intendantin mit „gewaltigen Summen“. Sie hofft, dass das Haus das ein bis zwei Jahre lang ausgleichen kann; wie es danach weitergehen soll, weiß sie nicht.

Die neue Spielzeit hat das Leitungsteam des Schauspiels in der Hoffnung geplant, dass das Pandemiegeschehen einen Spielbetrieb in den Häusern möglich macht. Für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Vorstellungen haben Abonnenten Gutscheine erhalten, alle Gutscheine sollen in der kommenden Saison eingelöst werden können. Sonja Anders spricht von einem Berg nicht eingelöster Gutscheine“. Die neue Spielzeit soll zweigeteilt verlaufen, in der ersten Hälfte sollen vor allem Gutscheine eingelöst werden, in der zweiten Hälfte sollen Abonnenten wieder feste Termine und feste Sitzplätze erhalten.

Zu Beginn der neuen Saison werden die Zuschauerräume nur zu 25 Prozent besetzt werden können, sollten die Inzidenzwerte dann weiter sinken, sollen die Plätze in einer schachbrettartigen Aufstellung besetzt werden, sodass die Häuser immerhin zur Hälfte gefüllt sein können.

Die Stücke 2021/22 „Der eingebildete Kranke“ von Molière. Regie: Anne Lenk. 24. September, Schauspielhaus „Vater Unser“ nach dem Roman von Angela Lehner. Regie: Hannah Gehmacher. 30. September, Ballhof zwei„Klimatrilogie“ von Thomas Köck. Regie: Marie Bues, 9. Oktober, Schauspielhaus„Frankenstein“ nach dem Roman von Mary Shelley. Regie: Clara Weyde, 14. Oktober, Ballhof Eins„Hedwig and the angry inch“ Musical von John Cameron Mitchell und Stephen Trask. Regie: Friederike Heller. 23. Oktober, Schauspielhaus„Amphitryon“ von Heinrich von Kleist. Regie: Stephan Kimmig, Herbst 2021, Ballhof Eins„Ein Mann seiner Klasse“ nach dem Roman von Christian Baron. Regie: Lukas Holzhausen. Herbst 2021, Ballhof zwei„Aschenputtel“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Regie: Swaantje Lena Kleff, 31. Oktober, Schauspielhaus„Anatomy Of A Suicide“ von Alice Birch. Regie: Lilja Rupprecht, 26. November, Schauspielhaus„Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Bei nassem Schnee“ nach der Erzählung von Fjodor Dostojewski. Regie: Lukas Holzhausen, 28. November, Ballhof Eins„1000 Serpentinen Angst“ nach dem Roman von Olivia Wenzel. Regie: Miriam Ibrahim, 10. Dezember, Ballhof zwei„Teenage Dick“ von Mike Lew. Regie: Matthias Rippert, 14. Januar, Ballhof eins„Volksfeind“ nach Henrik Ibsen. Regie: Stephan Kimmig, 21. Januar, Schauspielhaus „Happyland is burning“ von Theresa Henning. Regie: Theresa Henning, 12. Februar, Ballhof zwei„Bitch, I’m a goddess“ nach Bakkhai von Euripides in einer Version von Anne Carson. Regie: Guy Weizman, 18. Februar, Schauspielhaus„Annette, ein Heldinnenepos“ nach dem Roman von Anne Weber. Regie Lily Sykes, 26. Februar, Schauspielhaus „Der Mordfall Halit Yozgat“ Oper von Ben Frost. Regie Ben Frost mit Petter EkmanAuftragswerk der Staatsoper Hannover. 18. März, Schauspielhaus„Every heart is built around a memory“ von Markolf Naujoks. Regie: Friederike Heller, 19. März, Ballhof Eins„Bungalow“ nach dem Roman von Helene Hegemann. Regie: Rebekka David, 14. April, Ballhof Zwei „Das Vermächtnis“ von Matthew Lopez. Regie: Ronny Jakubaschk, 22. April, Schauspielhaus„Fokus“ nach dem Roman von Arthur Miller. Regie: Laura Linnenbaum, 13. Mai, Schauspielhaus„Das wirkliche Leben“ nach dem Roman von Adeline Dieudonné. Regie: Ran Chai Bar-zvi, 20. Mai, Ballhof eins„You can’t win“ von Mirko Borscht. Regie: Mirko Borscht. 3. Juni, Cumberlandsche Bühne„Szenen einer Ehe“nach Ingmar Bergman. Regie: Stephan Kimmig. 10. Juni, Schauspielhaus

Von Ronald Meyer-Arlt