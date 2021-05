Hannover

Mal ehrlich: Klaus Meine von den Scorpions ist über 70, Kai Wingenfelder von den Furys über 60, Oliver Perau von Terry Hoax über 50. Und nun? Hat Hannovers Popstarszene ein Nachwuchsproblem?

TV-Auftritt bei „Inas Nacht“

Jetzt (vielleicht) nicht mehr: Die Band Jeremias schickt sich an, ins Rampenlicht der großen Bühnen zu treten. Sie hat schon EPs veröffentlicht, eine vielerorts ausverkaufte Clubtour durchs ganze Land kurz vor dem ersten Corona-Shutdown im März 2020 gespielt, Millionen Clicks bei Spotify gesammelt und TV-Auftritte mit Prestige bei „Inas Nacht“ im Hamburger Schellfischposten, bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf und mit dem WDR-Sinfonieorchester in Köln zu Buche stehen.

Die Vita der vier Musiker, alle um die 20, ist bereits jetzt beeindruckend. Am Freitag erscheint das offizielle Debütalbum „Golden Hour“ mit elf wundervollen Songs, allesamt irgendwie kleine Kunstwerke, flankiert mit Sehnsuchtsfotos, schicken Videos, neuer, größerer Tour und allem Major-Label-Schickimicki (Caroline Records/Universal).

Disco-Dandys brechen mit bekannten Hannover-Klischees

Wenn’s klappt mit dem Durchbruch, ist der alte Chorus von der Rockhauptstadt Hannover passé. Die Musiker geben sich als Disco-Dandys, das Hannover-Klischee hemdsärmeliger oder in enge Lederkluft gewursteter Rockmusiker ist ihnen fremd. Ihr Auftreten könnte ältere Semester an die Achtzigerjahre-Bands ABC und The Style Council erinnern – es gibt modisch wie auch musikalisch Ähnlichkeiten. Bei Jeremias ist das einerseits der mühelose Wechsel aus dem Sakko in die Trainingsjacke und andererseits tief durch den Disco-Kakao gezogener deutscher Indie-Soul-Pop. Der Groove ist schokoladig. Retro-Synthesizer und Gitarren sind sündig-süß. Und obendrauf wie ein Sahnehäubchen diese fantastische Stimme.

Ausbildung im Knabenchor

Talent, Texte und Timbre von Sänger Jeremias Heimbach stechen unüberhörbar neben Schlagzeuger Jonas Herrmann, Bassist Ben Hoffmann, Gitarrist Oliver Sparkuhle hervor. Das kommt nicht von ungefähr. Der Sohn einer Musiklehrerin aus Isernhagens Hohenhorster Bauerschaft, 2000 geboren, singt Jahre im Knabenchor Hannover – aufgenommen als Sopran, nach dem Stimmbruch in den Tenor durchgereicht. Er spielt Cello-Sonaten in der Kirche, lernt Schlagzeug und Gitarre und sitzt als 17-Jähriger beim Benefizkonzert im Schulzentrum Isernhagen mit eigenen Liedern am Klavier. Bald mischt er den „Local Heroes“-Wettbewerb auf und schreibt sich schließlich an der Hochschule für Musik, Theater und Medien im Studiengang Popular Music ein.

Im Studio der Weltstars

Die Bandgründung war 2018 – Tom Misch und die Parcels sind Vorbilder. Schon 2019 finden sich die vier Bandmitglieder in den Berliner Hansa Studios wieder. Eine der feinsten Adressen für Pop aus Deutschland. Dort haben auch Bowie, Bono und Lindenberg aufgenommen, und dort beginnt die Zusammenarbeit mit Produzent Tim Tautorat. Der hat schon AnnenMayKantereit, Faber und Von Wegen Lisbeth geholfen, die richtige Richtung einzuschlagen – Lebensgefühlvolltreffer einer Dekade. Gibt es Gemeinsamkeiten? Wenigstens diese: Heimbach singt mit einer unverschämten Schmacht- und Schmollmundstimme. Manchmal scheint es, als wolle er textlich in Richtung Schlager-Schnulzenhausen abbiegen, aber kurz vorher kriegt er immer wieder die Kurve und wechselt zurück zu schlau gezeichneten, zuweilen emojihaften Sprachbildern. Zeilen zum Kennenlernen: „Und jeder wartet auf das eine / Hab dich lieb und Langeweile / Der Applaus ist mir zu leise / Schreib ’ne Zeile und find’ sie scheiße.“ Der Song heißt „hdl“ (Handy-Slang für „hab dich lieb“).

Jeremias soll am 1. Juli im Rahmen der „Back on Stage Open Air“-Serie auf der Gilde-Parkbühne in Hannover auftreten. Die Show ist ausverkauft.

Von Volker Wiedersheim