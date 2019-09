Hannover

Wer auch nur eine halbe Stunde mit Marco Goecke spricht, dem neuen Ballettdirektor an der Staatsoper, bräuchte die Frage eigentlich gar nicht mehr zu stellen: Warum trägt er selbst an diesem verhangen frühherbstlichen Tag eine Sonnenbrille im Büro? „Ein Tick“, sagt Goecke mit wegwischender Handbewegung und schiebt dann doch eine Erläuterung hinterher. Er suche Schutz hinter der dunklen Brille: „Wenn man choreografiert, ist man ständig ausgestellt.“ Darum habe er irgendwann angefangen, sich bei den Proben mit der Brille zumindest ein bisschen zu verhüllen. Jetzt setzt er sie kaum noch ab. Manchmal, wenn er allein im Raum ist, vielleicht. Aber meist noch nicht einmal dann.

Unzensierte Einblicke

Im Gespräch mit Goecke ist schnell zu spüren, dass er solche Schutzmaßnahmen ganz gut gebrauchen kann: Die natürlichen Barrieren, die einen Menschen üblicherweise umgeben, erscheinen bei ihm viel niedriger als sonst. Goecke unterhält sich nicht erst – er öffnet gleich sein Herz. Er gibt unzensierten Einblick in eine Denkweise, in der die Dinge mal ganz einfach und leicht erscheinen und im nächsten Moment ungeheuer kompliziert. Eine Künstlerseele, die die Offenheit und das Sichausstellen braucht und gleichzeitig davor zurückschreckt. „Malen oder Schreiben“, seufzt Goecke einmal mit Blick auf kreative Arbeit, die man allein mit sich erledigen kann. „Was muss das für eine Erholung sein.“

Der 47-Jährige ist einer der erfolgreichsten Choreografen seiner Generation. Nach seiner Ballettausbildung in München und Den Haag war es an der Berliner Staatsoper und am Theater Hagen engagiert, wo er vor 19 Jahren seine erste Choreografie auf die Bühne brachte. Vor allem seine Arbeit mit dem Stuttgarter Ballett erregte bald darauf auch internationales Aufsehen: Goeckes Choreografien sind inzwischen auf der ganzen Welt zu sehen. In Stuttgart wurde er 2006 zum Hauschoreografen ernannt. Dass sein Vertrag dort 2017 nicht verlängert wurde, hat ihn tief verletzt.

Stuttgarter Schmerzen

„Ich habe schon gespürt, dass sich die Arbeit in Stuttgart ein bisschen erschöpft hatte“, sagt er heute. „Trotzdem hat mich die Kündigung total überrascht.“ Und er sei verwundert, wie schnell alles verschwinde, wenn man erst einmal weg sei: Selbst Menschen, mit denen er eng zusammengearbeitet habe, schienen ihn vergessen zu haben. 18 Jahre hat Goecke in Stuttgart gelebt, von dort hat er seine Karriere erst richtig gestartet. Doch jetzt scheint die Stadt, mit der so viele Erinnerungen verknüpft sind, vor allem ein Synonym für Schmerz zu sein.

„Die haben ihr Leben umgekrempelt, um mit mir arbeiten zu können“: Marco Goecke im Ballettsaal der Staatsoper. Quelle: Nancy Heusel

Um die wirtschaftliche Existenz geht es Goecke dabei nicht: Große Häuser wie zuletzt die Pariser Oper reißen sich um Arbeiten von ihm, und beim Nederlands Dans Theater und bei der Tanzcompagnie Gauthier Dance ist er Residenzkünstler. Warum also bindet er sich nach der Enttäuschung in Stuttgart wieder fest an ein Theater? „In Hannover kann ich zum ersten Mal eine eigene Compagnie aufbauen“, sagt er. Das sei ein sehr schönes Angebot von Opernintendantin Laura Berman gewesen. „Jetzt muss man mal sehen, ob das hier klappt.“

Hannover und die Welt

Um die Qualität seines Ensembles macht Goecke sich keine Sorgen. „Die haben ihr Leben umgekrempelt, um mit mir arbeiten zu können“, sagt er, ohne überheblich zu klingen. „Das gibt mir Kraft, um das hier alles zu schaffen.“ Das hier alles – für Goecke bedeutet das vor allem: die Zuneigung des hannoverschen Publikums gewinnen. „Es ist völlig idiotisch, aber man will ja immer geliebt werden.“ Das bedeutet zwar nicht, dass er seinen Choreografien eine spezielle hannoversche Note verleihen würde – wo etwas entstehe, spiele keine Rolle, sagt er. Wo es aufgeführt wird, aber offensichtlich schon. Stuttgart war in dieser Hinsicht wohl lange eine Art Schutzraum für Goecke, aus dem er nun (zumindest ein bisschen) vertrieben wurde. Darum holt er weit aus, um sich in Hinblick auf sein neues Umfeld zu beruhigen: „Meine Arbeit funktioniert an vielen Orten auf der Welt. Das hat mir Mut gegeben, dass es auch in Hannover klappen würde.“

„Beständiges Verhandeln mit sich selbst“: Marco Goecke in seinem Büro in der Staatsoper Hannover. Quelle: Samantha Franson

Mut scheint ohnehin ein Leitmotiv für Goecke zu sein. Er braucht ihn, um seine Arbeit zu machen, um in Choreografien unerbittlich aus sich selbst zu schöpfen. Auch wenn Goecke das Wort „ich“ vermeidet – es geht immer nur um ihn: „Im Resultat kann man sehen, ob man den Mut gehabt hat, man selbst zu sein, oder ob man sich verstellt. Verstellung und Lüge sind die größten Sünden einer Choreografie.“

Bloß keine sterilen Erfolge

Goecke fordert sich Mut ab auch bei der Auswahl von Gastchoreografen, die künftig verstärkt an der Staatsoper arbeiten sollen. „Ich will nach Hannover bringen, was wichtig ist in der Welt des Tanzes“, sagt er. Und meint: was wichtig wird. Denn er will vor allem jungen Kollegen eine Bühne geben. „Das heißt sicher auch, dass man mal Mist macht. Aber sonst kann man auch nichts Gutes entdecken.“ Sichere Sachen jedenfalls sind dem Choreografen ein Graus: „Sterile Erfolge, die man einkaufen kann, machen die Kunst tot.“

Dabei ist der Erfolg dem erfolgreichen Choreografen bis heute ein Rätsel. „Choreografieren“, sagt er, „ist ein beständiges Verhandeln mit sich selbst.“ Was dabei herauskomme, sei jedes Mal offen. Ein Verhandlungsziel hat Goecke sich jetzt allerdings gesetzt. „Ich war immer sehr brutal zu mir“, sagt er. Mit 47, einem Alter, in dem man „schon etwas mehr weiß von der Endlichkeit des Lebens“, sieht er nun die Chance, „etwas barmherziger mir selbst gegenüber zu werden“. Natürlich will er das hannoversche Publikum mit seinen Arbeiten begeistern, will den Ruf der Stadt als Tanzstadt weiter ausbauen. Doch das größte Ziel, das Goecke in Hannover anstrebt, ist Milde mit sich selbst.

Goecke an der Staatsoper Die erste Premiere des neuen Ballettensembles ist am Sonnabend, 21. September. Auf dem Programm stehen zwei Choreografien von Medhi Walerski und Andonis Fonisdakis und eine ältere Arbeit von Goecke mit dem bezeichnenden Titel „Thin Skin“. Goeckes Erfolgsstück „Nijinski“ ist ab 13. Dezember in einer Neueinstudierung zu sehen. Ab 22. Februar 2020 werden in „3 Generationen“ Choreografien von Hans van Manen, Goecke und Emrecan Tanis gezeigt. Am 25. April 2020 ist die Uraufführung von Goeckes neuem abendfüllenden Stück „Der Liebhaber“ nach dem Roman von Marguerite Duras.

Von Stefan Arndt