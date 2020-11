Hannover

Im Sommer war klar, dass Adam Budak, damals noch künstlerischer Leiter und Kurator der Nationalgalerie Prag, neuer Direktor der Kestnergesellschaft in Hannover werden soll. Jetzt ist er – coronabedingt etwas später als geplant – in Hannover angekommen und hat die ersten Arbeitstage im Haus an der Goseriede hinter sich. Bis es hier Ausstellungen zu sehen gibt, deren Künstler er ausgewählt hat, wird es noch gut ein Jahr dauern. Der Ausstellungsbetrieb arbeitet meist mit langem Vorlauf, die Projekte fürs kommende Jahr hat noch das alte Team beschlossen.

Vernetzungsarbeit fängt an

Budak schaut sich jetzt erstmal um, checkt die Nachbarschaft (die Universität, das Staatstheater, die anderen Kunsthäuser) und beginnt mit der Vernetzungsarbeit in der Stadt. Vernetzung, interdisziplinäres Schaffen, Zusammenarbeit mit anderen Künsten spielt in seiner kuratorischen Praxis eine wichtige Rolle. Der Begriff „kuratorische Praxis“ fällt oft, wenn er über seine Arbeit und seine Pläne spricht – in Polen, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist, hat er „Kuratorische Praxis“ an der Universität unterrichtet.

„Kuratoren sind Brückenbauer“

In seinen Seminaren hat er oft auch über Alexander Dorner, den ersten Chef der Kestnergesellschaft, gesprochen. Der sei ein mutiger, radikaler Kurator gewesen. Und es sei natürlich großartig, jetzt als sein Nachfolger in der Kestnergesellschaft arbeiten zu dürfen. Wie Dorner will er das machen, was Kuratoren vor allem tun: Verbindungen schaffen. „Kuratoren sind Brückenbauer“, sagt Adam Budak. Er selbst kann Brücken in viele Richtungen bauen. Er hat Theaterwissenschaften und Philologie sowie Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Und er interessiert sich sehr für Architektur. „Ich glaube an das Charisma von Orten“, sagt er.

Schaut sich erstmal gründlich um: Adam Budak in der Kestnergesellschaft. Quelle: Nancy Heusel

Das Programm, das er für die Kestnergesellschaft plant, entwickelt sich langsam, erst im Jahr 2022 wird man seine kuratorische Handschrift erkennen können. Einen Namen nennt er aber doch schon: Doris Salcedo. Sie ist für ihn „die relevanteste Künstlerin der Gegenwart“. Im Jahr 2007 hat die kolumbianische Künstlerin einen gigantischen Riss im Boden der Turbinenhalle der Tate Modern in London präsentiert.

„Das war so radikal. Das war so unglaublich“, sagt Budak, und dann erzählt er noch, wie Doris Salcedo in Madrid die Namen von ertrunkenen Flüchtlingen mit Buchstaben aus Wasser auf den Boden geschrieben hat. Das Wasser verdampfte, und alle Ausstellungsbesucher haben diesen Dampf eingeatmet. Auch da sagt Budak wieder „unglaublich“. Das Wort fällt oft, wenn er über Kunst spricht. Er schwärmt von der Poesie, die er in der Arbeit von Salcedo findet. Er sagt: „Poesie ist eine Waffe.“ Und: „Worte sind Revolution.“ Sätze, wie geschaffen fürs Mitschreiben- Aber er hat das nicht geprobt, das kommt alles ganz spontan.

Budak glaubt an die Kraft von Kunst und daran, dass Museen Räume sind, in denen sich diese Kraft entfalten kann. „Hier kann man Sachen machen, die anderswo nicht möglich sind“, sagt er und zitiert wieder seinen Vorgänger Alexander Dorner, der einmal gesagt hat, dass Museen Kraftwerke sein sollten.

„Ich habe so viele Ideen“

Energie strahlt auch Adam Budak aus. „Ich habe so viele Ideen“, sagt er, „ich könnte jede Woche eine Ausstellung eröffnen.“ Im Moment ist daran natürlich nicht zu denken. Budak hat gerade erst gesehen, wie sich die Menschen in Möbelhäusern drängen, während Ausstellungshäuser wie die Kestnergesellschaft wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind. Für ihn ist es „ein Skandal“, das Kunsthäuser zu Freizeiteinrichtungen degradiert werden.

Neue Wirkungsstätte: Adam Budak an der Goseriede. Quelle: Nancy Heusel

Budak will die Menschen erreichen, er will sie davon überzeugen, dass Kunst die Wahrnehmung schärft, dass sie der Lebenswirklichkeit neue Perspektiven hinzufügen kann. Und er will zeigen, dass Kunst relevant ist: „Das was wir machen, ist nicht getrennt, von dem, was in der Welt geschieht.“

Dafür, dass die Menschen in die Ausstellungen kommen, sei es wichtig, ein guter Gastgeber zu sein. Gastfreundschaft sei ein poetischer Akt, sagt er, den Philosophen Jacques Derrida zitierend. Ein poetischer Akt, der allerdings auch etwas kostet, wenn er gelingen will. „Alle Museen sind Produkte der Großzügigkeit“, sagt Adam Budak – und erinnert sich an eine Ausstellung zur „ Krise der Großzügigkeit“, die er einmal in Prag kuratiert hat.

Von Ronald Meyer-Arlt