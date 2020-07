Herr Budak, Sie waren bis vor Kurzem künstlerischer Direktor der Nationalgalerie in Prag. Warum haben Sie diesen Posten aufgegeben?

Die politische Situation in Tschechien hat sich geändert. Da wurde die Situation ein bisschen schwieriger für mich. So habe ich mir im Januar eine neue Herausforderung gesucht. Jetzt beginnt für mich ein neues Abenteuer.

Hinrich Holm, der Vorsitzende der Kestnergesellschaft, schwärmt von Ihnen und Ihren „visionären Ideen“. Was sind das für Ideen?

Ich freue mich, dass Herr Holm das so sieht. In meiner Präsentation für die Findungskommission habe ich viel über Alexander Dorner gesprochen, der in den Zwanzigerjahren Direktor des Provinzialmuseums Hannover und auch Direktor der Kestnergesellschaft war. Hannover ist bekannt als Ort, an dem visionäre Ideen geboren worden sind. Da will ich ansetzen.

Die Kestnergesellschaft in Hannover gehört mit mehr als 2500 Mitgliedern zu den größten und renommiertesten Kunstvereinen in Deutschland. Quelle: Irving Villegas

Was bedeutet das für den Ausstellungsbetrieb in der Kestnergesellschaft?

Ich will die Kestnergesellschaft als Ort der Intensität etablieren. Verschiedene Formen von Ausstellen, Darstellen und Vorstellen sollen hier erfahrbar gemacht werden. Ich mag Interdisziplinarität. In Prag habe ich gleichzeitig Architektur, Philosophie und Kunst studiert. Das war total inspirierend. Kuratorische Praxis verstehe ich als eine Mischung von Philosophie und Architektur. Schließlich geht es immer um Konzepte im Raum. Mir ist es wichtig, den Besuchern vielseitige Erfahrungen zu verschaffen. Aber im Zentrum bleibt natürlich immer der Künstler.

Wird es dann auch wieder mehr Ausstellungen in der Kestnergesellschaft geben? Im vergangenen Jahr wurde dort die Zahl der neuen Ausstellungen reduziert. Werden Sie die Schlagzahl wieder erhöhen?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Gern würde ich verschiedene Formen von Ausstellungen etablieren. Neben den großen Ausstellungen soll es auch kleinere Formate geben. Es soll ein reichhaltiges Programm angeboten werden. Ich habe viele Ideen. Vielleicht kann die Kestnergesellschaft mehr sein als ein Ausstellungsort.

Zum Beispiel?

Ein Ort, der auch als diskursive Plattform funktioniert. Ich will die Kestnergesellschaft als Institution etablieren, die relevant und dynamisch ist. Dazu muss sie gut in der Stadt, in der Region, aber auch international vernetzt sein. Ich glaube, es gibt in der Stadt ein riesiges Potenzial. Es kann eine tolle Sache werden.

Von Ronald Meyer-Arlt