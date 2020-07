Hannover

llegale Menschenkämpfe mitten in Hannover und zwei Tote am Ricklinger Kiesteich: Die Fälle im Hannover-Krimi „Der Tote vom Steintor“ verlangen dem Ermittlerteam einiges ab. Der Krimi des Schriftstellerpaars Ulrike Gerold und Wolfram Hänel hat ziemlich wenig mit dem vorangegangenen Roman der beiden zu tun. Während es sich bei „Die Dame im Versandhandel“ um einen geschichtsträchtigen Roman über die Bundesrepublik der Nachkriegszeit handelte, ermitteln die Hauptkommissare im Kriminalroman, Marjaleena Mikkola und Hans Hardenberg, mit ihren Kollegen nun in der hannoverschen Gegenwart.

Tödliche Kämpfe

Gerold und Hänel leben in Hannover und haben mit „Der Tote vom Steintor“ den Kriminalroman geschrieben, den sie „immer schon schreiben wollten“, wie sie sagen. Mehr als 120 Bücher sind von ihnen bereits erschienen. In ihrem neuen Buch sei ihnen besonders die Gesellschaftskritik wichtig gewesen, erklären die Autoren. Zu Beginn berichtet ein Flüchtlingsjunge von seiner Entführung – und wie er dazu gezwungen wird, vor einer Zuschauermenge gegen einen anderen Flüchtling bis zum Tod zu kämpfen. Die Zuschauer der Kämpfe, um die es hier geht, sind gut situierte Bürger mit hohem Ansehen in der Stadt: Richter, Politiker, Unternehmer. Besonders realistisch erscheint das alles nicht – ebenso dass alle am Ende des Romans ungestraft davonkommen.

Zerstückelte Leiche im Kiesteich

Nach dem Bericht des Flüchtlingsjungen bricht der Erzählfaden ab, und die Handlung um die Kommissare Mikkola und Hardenberg beginnt. Sie werden gerufen, weil ein bekannter Immobilienmakler aus der Stadt tot in der Nähe des großen Kiesteichs aufgefunden wurde. Bei der Suche nach weiteren Indizien finden die Kommissare eine zweite Leiche, zerstückelt und in einem Sack im Kiesteich versteckt. Während es zunächst scheint, als hätten die Fälle nichts miteinander zu tun, fügen sich die einzelnen Ermittlungen immer mehr zusammen.

Viele Verwicklungen

Mit all den Verwicklungen, die sich nach und nach ergeben, kommt Spannung auf. Dabei gelingt es Gerold und Hänel aber nicht, diese auf einem durchgängig hohen Niveau zu halten. Sobald die Ermittlungen schleppend verlaufen, wird auch der Roman langatmiger, erreicht jedoch gegen Ende wieder ein hohes Tempo. Da sind die Kommissare nicht nur nah an der Lösung des Falls, sondern befinden sich auch selbst in Gefahr.

Irrtümer und Wendepunkte gibt es viele, die Erklärungen sind aber wenig überraschend, teilweise sogar enttäuschend. Eine leichte, unterhaltsame Lektüre mit Verbrechen vor der eigenen Haustür bietet der Krimi aber trotzdem.

Ulrike Gerold , Wolfram Hänel : „Der Tote vom Steintor “. Emons-Verlag. 320 Seiten, 13 Euro. Die Autoren stellen den Krimi am Sonntag, 23. August, beim Festival „ Hannover hört hin” der HAZ und der Sparkasse gemeinsam mit Musiker Arndt Schulz im hannoverschen Georgengarten vor. Die Lesung beginnt um 19 Uhr und wird mit Kopfhörern übertragen.

Von Regina Seibel