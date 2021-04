Neuer Sound für Hannover: So klingt die Debüt-CD von Vinter

Hannover

Die Corona-Pandemie hat die gesamte hannoversche Musikszene irgendwie notgedrungen zu Wohnraumhelden gemacht. Aber jetzt erscheint ein Album, das wirklich erfrischend nach Feld, Wald und Wiese klingt und definitiv die saisonale Sehnsucht nach Draußen bedient. Es ist von Nicola Kilimann, einer aus Essen stammenden Absolventin des Pop-Studiums an Hannovers Musikhochschule. Sie hat sich den Kunstnamen Vinter gegeben (Schwedisch für Winter), und der Albumtitel heißt „Seasons“, Jahreszeiten.

In vier Kapiteln durchs Jahr

Die vier Jahreszeiten als musikalisches Thema? Richtig, hatten wir schon mal, vor knapp 300 Jahren. Und tatsächlich: Es gibt Parallelen bei Antonio Vivaldi und Vinter: Obwohl Kilimanns Lieder in unaufdringlich elektrifiziertem Singer-Songwriter-Stil die ewig aktuellen Pop-Themen Last und Lust, Leben und Lieben behandeln, zeichnet sie zugleich wie Vivaldis Violinkonzerte in Kapiteln zu je einem kurzen Präludium und drei Songs Bilder von Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Wer über die Fantasie verfügt, Klänge und Melodien in Gemälde zu übersetzen, der hört und sieht, wie fallende Schneeflocken den Sound der Stadt dämpfen (beispielsweise „Just For You“), wie voreilige Krokusse erblühen („In My Head“), wie Sommerhitze das Gras verbrennt („We Were Here“) und das Konzert von fallenden Blättern im Novembernebel („Insomnia“). Wenn es so etwas wie ein All-Wetter-Album gibt: bitteschön, „Seasons“ ist genau das.

Wegbereiter für einen neuen Hannover-Sound

Kilimann, 25 Jahre alt, ist eine der herausragenden Sängerinnen im Hochschulstudiengang Popular Music. Das belegt sie allerdings nicht durch spektakuläre Vokalakrobatik, sondern durch das sichere Gespür, sich für ihre sanfte, schmeichelnde Stimme die richtigen Lieder und (englischen) Texte zu schreiben und für die Aufnahmen mit Produzenten zusammenzuarbeiten, die in den Songs weite (Klang-)Räume schaffen und der Sängerin viel Platz lassen. Gleich vier haben an den Songs des Albums mitgearbeitet: vor allem Joshua Lange, dazu Helge Preuss, Lars Ehrhardt und Elias Kunz; allesamt frühere oder aktuelle Absolventen der Musikhochschule und inzwischen Wegbereiter für einen neuen Hannover-Sound jenseits des Mythos von Deutschlands „Rockhauptstadt“.

Lockerheit trotz der Lockdowns

„Es fühlt sich fast surreal an, dass das Album jetzt erschienen ist“, meint Kilimann mit Blick auf die Corona-Pandemie, die die Kultur allgemein und Livemusik im Besonderen fast vollständig zum Verstummen gebracht hat. Doch die Lockdowns haben Kilimann nicht die kreative Lockerheit genommen. Trotz aller Erschwernisse hat die Sängerin in dieser Zeit ein erfolgreiches Crowdfunding im Internet für die Produktion von CD und Videos auf die Beine gestellt und schließlich wohl auch unverhofft mehr Zeit und Ruhe für das ganze Projekt gehabt.

Noch so eine kleine Parallele zu Vivaldi. Der Vollgas-Komponist lieferte zu Hochzeiten seinen venezianischen Auftraggebern teils Instant-Concerti quasi über Nacht und Opern binnen einer Woche. Seine „Vier Jahreszeiten“ allerdings haben wie Vinters „Seasons“ mehr Zeit von der Idee bis zur Veröffentlichung benötigt. Noch 300 Jahre später gründet darauf Vivaldis Weltruhm. Und Vinter ist einstweilen auf der inoffiziellen Liste „Hannover-Album des Jahres 2021“ ganz vorn mit dabei.

„Seasons“ ist bei allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Die CD gibt es bei Amazon (15,93 Euro), ebenso die Vinyl-Schallplatte (23,14 Euro).

Von Volker Wiedersheim