Hannover

Er ist wohl einer der produktivsten deutschen Thrillerautoren: Max Bentow, der nicht nur in erstaunlich kurzen Abständen die Reihe um seinen Berliner Kommissar Nils Trojan weiterspinnt, sondern zwischendurch auch noch die Zeit findet, Romane ohne seinen dauergestressten Ermittler zu verfassen. Dies gelang ihm zuletzt vor einem Jahr erfolgreich mit „Das Porzellanmädchen“, und jetzt ist der Psychothriller „Rotkäppchens Traum“ erschienen.

Verwirrende Lektüre

Auch ohne Trojan ist das Buch ein typischer Bentow, in dem er psychologische Abgründe seiner Figuren mit Horrorelementen mischt. Und anfangs geht’s dem Leser sogar genau wie der Protagonistin des Romans: Er ist verwirrt, und es dauert recht lange, bis sich bei der Lektüre all die sonderbaren Dinge und Vorfälle langsam ordnen.

Annie Friedmann heißt die traurige Heldin der mysteriösen Geschichte, die eines Tages in einem Wald bei Ulm plötzlich aus einer Ohnmacht erwacht. Wie sie dorthin gekommen ist, weiß sie nicht. Und warum Blut und Knochensplitter an ihr haften, kann sie sich auch nicht erklären. Ist sie also womöglich Opfer eines Verbrechens? Oder ist sie selbst gar die Täterin? Kurzum: Annie leidet offenbar unter einer schweren Amnesie.

Hoffnung auf Erinnerung

Erst nach einiger Zeit fällt ihr wieder ein, dass sie in Berlin lebt. Dahin kehrt sie zurück und wendet sich an ihren Freund Ben, den sie vor wenigen Wochen kennengelernt und den sie nach einem heftigen Streit verlassen hat. Er hat nämlich zufällig aufgedeckt, dass sie ihn mit falschen Angaben zu ihrer Identität getäuscht hat. Dennoch ist er bereit, ihr zu helfen. Und gemeinsam fahren sie zurück in die Nähe von Ulm in der Hoffnung, dass sie sich dort erinnert, was ihr zugestoßen ist.

Überraschung mit Geschichte

Das Spiel mit falschen Fährten, mit aufgeworfenen Fragen und Rätseln, die um Annies wahres Ich kreisen, ist gekonnt entworfen und spannend zu lesen. Denn bis der Leser endgültig die Zusammenhänge durchschaut, vergeht viel Zeit. Gegen Schluss zaubert Bentow dann noch eine richtig böse Überraschung aus dem Zylinder. Sie kommt zwar arg unvermittelt, ist aber eine nette Anspielung an einen Horrorfilmklassiker der Neunzigerjahre.

Max Bentow: „Rotkäppchens Traum“. Goldmann. 368 Seiten, 15 Euro. Der Autor liest am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr in der hannoverschen Apostelkirche. Karten gibt es bei der Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Lister Meile 39

Von Ernst Corinth