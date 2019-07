Mülheim/Ruhr

Abgehackte Saxofon-Klänge, eine gezupfte Geige, ein bisschen Schlagzeug – und dann bittet Helge Schneider auch schon zum Tanz. „Dääääänce to the music“, krakeelt der Komiker – und eröffnet so sein neues Album „Partypeople (beim Fleischer)“. Es folgen: Plaudereien über Fleischwurst und Lottogewinne, nachdenkliche Instrumentalstücke und eine Menge Jazz-Klamauk. Warum die Partygesellschaft ausgerechnet beim Fleischer gelandet ist, weiß Schneider selbst nicht. Man weiß ja nie, wo man landet.

„Die Platte ist fast wie ein Bild, das man malt“, sagt der 63-Jährige. Und wie würde das Album aussehen, wenn man es malen würde? „Figürlich“, sagt Schneider. „Also mit Figuren drauf. Menschen. Tiere. Landschaft. Nicht zu abstrakt – aber auch das.“

Ähnlich ratlos wie eine solche Bildbeschreibung lässt auch das knapp 47 Minuten lange Album seine Hörer immer wieder zurück: Da hat schon mal ein Günther Steine oder Bonbons dabei und geht kurzerhand mit einem Schlachtermesser auf seinen Gesprächspartner los.

Der Faktor des Spaßmachens

Doch was die Leute denken oder schreiben, ist Helge Schneider ziemlich egal: „Der Faktor des Spaßmachens ist für mich das Wichtigste“, sagt er über die Entstehung seiner Platte. Wenn es einem dann hinterher noch gefalle, habe man Glück gehabt. Sein Album ist eine Eigenproduktion von A bis Z – wie gewohnt spielt Schneider fast alle Instrumente selbst, nicht einmal einen Tontechniker hat er engagiert. „Ist weniger Arbeit, als man denkt“, so sein Fazit.

Die wenigsten der musikalischen und textlichen Flausen, die sich durch Schneiders Musik ziehen, sind von langer Hand geplant. Ob er beim Aufnehmen viel improvisiere? „Auf jeden Fall, eigentlich fast nur. 70 Prozent Impro, 30 Prozent geplant – sag’ ich mal so aus dem Bauch heraus.“ Immerhin hat der Unsinn eines Helge Schneider mehr als 30 Jahre nach seinem ersten Album immer auch eine tiefere Botschaft.

„Ich weiß es nicht.“

„Das sind Abrisse aus unserer Gesellschaft – von verschiedenen Menschen, wie die so sind, und wie die aneinander vorbei reden“, erzählt Schneider. Mit überzeichneten Partysongs macht er sich über Menschen lustig, die sich gern feierwütig zeigen, Partymusik aber eigentlich nur in der Küche oder auf der Couch hören.

Die zunehmende Politisierung der Gesellschaft beschäftigt Schneider in „this is a political song“. „Jetzt ist der zweite blonde Fiffi – sag ich mal – Bundeskanzler von England geworden“, sagt Schneider mit Blick auf den neuen Premier Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump. „Und man fragt sich: Haben die jetzt wat im Kopf oder nicht? Ich weiß es nicht.“

Lesen Sie auch: Helge Schneider im Kuppelsaal in Hannover.

Von Larissa Schwedes