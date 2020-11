Hannover

Das neue Album von Marie Diot, „Apfel im Strudel der ewigen Liebe“, ist so eins, von dem man sich wünscht, es möge ein Geheimtipp bleiben. Damit man es mehr oder weniger für sich haben kann. Daraus wird aber nichts. Es ist einfach zu gut.

Der Albumtitel lässt es direkt erahnen: Die 13 Songs sind nichts für Wortspielverderber. In den Liedern, aufgenommen mit Sidekick Fabian Großberg, geht es um etwa um den Ex-Freund „Marius“, der so egal ist, dass Diot seinen Namen noch im Lied wieder vergisst. Es geht um Menschen an gegenüberliegenden Fenstern, die sich beiderseits zum Fürchten finden („Huh, ich habe Angst“), und „Delfinbeobachtungen“.

Diots besondere Kunst: Die Absolventin des Popstudiengangs der Musikhochschule würfelt kleine Allerweltsworte in ihre Texte, die dort auf magische Weise immer so zu stehen kommen, dass sie ganz besondere Sätze bilden: umständlicher, sperriger, aber schlauer, als man es sonst im Pop kennt. Das klingt immer wieder in Momenten wie eine lakonische Liebeserklärung an die Hamburger Schule, ohne aber deren rechthaberische intellektuelle Überlegenheit allzu ernst zu nehmen. Der Vortrag ist praktisch ohne Pathos, aber voller Perfidie. Das kann die Diot wie sonst keine in der Stadt: gute Miene zum bösen Wortspiel.

Hier das Video zum Song „Huh, ich habe Angst“:

Ein paar Beispiele für die ganze Wucht der lyrischen Leichtigkeit. Etwa aus dem Trennungslied „Marius“: „Ich mag deine neue Freundin. Sie heißt zwar Cindy, doch da kann sie ja nichts für...“, heißt es da zu Anfang. Und schließlich: „Vergessen ist so leicht, darum mache ich es gleich. Es tut mir leid, ich weiß nicht mal mehr, wie du heißt, Marius...“

Oder aus dem Song „Delfinbeobachtung“. Diot sinniert über einen Delfin in einem 3-D-Bild, den man erst sieht, wenn man beim Betrachten etwas auf Abstand geht: „Man freut sich mehr über einen Delfin, wenn man dachte, es ist keiner da“, heißt es im Text. Dann schwenkt der Song zur allgemeinen Betrachtung von Thunfischbrötchen vor dem Hintergrund, dass delfinfreundlich gefangener Thunfisch gar nicht wirklich delfinfreundlich ist. Ergo lautet der zweite Refrain über das nach einem DNA-Test für unbedenklich erklärten Thunfischbrötchen: „Man freut sich mehr über keinen Delfin, wenn man dachte, es ist einer da.“ „Hä?“, denkt man da, wenn man das nur so liest. Doch beim Hören des Songs macht das plötzlich alles Sinn. Man freut sich mehr über einen lyrischen Moment, wenn man dachte, es ist keiner da.

Und ist vor Marie Diot schon mal jemand auf die Idee gekommen, einem erotisch attraktiven Mann mit einem heißen Body einen „Heizkörper“ zu attestieren? Hier ist das Video dazu.

Es ist angesichts solcher Texte keine große Überraschung, dass Marie Diot und Fabian Großberg kürzlich für den renommierten Kabarettpreis „Prix Pantheon“ nominiert waren, obwohl sie doch eigentlich Popmusiker sind. Es ist schon eher eine Überraschung, dass sie vor fast genau einem Jahr den Plattdeutsch-Liederwettbewerb „Plattsounds“ gewonnen haben. Weder Diot noch Großberg können Plattdeutsch. Aber „Huh, ick bün bang“, die Dialektversion von „Huh, ich habe Angst“, hat die Jury dennoch überzeugt.

Epilog: Der Künstlername Marie Diot wird nicht französisch, sondern deutsch ausgesprochen. Es kommt also ein „Idiot“ darin vor. Das ist ein guter Beleg dafür, dass die Diot (bürgerlich: Julia Geusch) mit „Apfel im Strudel der ewigen Liebe“ alles und jeden veräppelt. Auch sich selbst. Wie sympathisch!

„Apfel im Strudel der ewigen Liebe“ gibt es im Stream bei Spotify und Apple Music sowie als echte CD im Webshop unter www.mariediot.com.

Von Volker Wiedersheim