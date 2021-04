Hannover

Wer will die Wahrheit hören? Wer mag den Schnee auf der Zugspitze? Wer ist wichtiger als die Maschinen? Wer will kein T-Shirt, das Sklaven nähen? Wer will keine Zahl sein? Die Antwort lautet „jeder Mensch“ und ist verbunden mit der Aufforderung, im Internet abzustimmen auf jeder-mensch.eu. Die Kampagne gilt neuen Grundrechten für die Bürger der Europäischen Union, und sie wird angestoßen von einem Büchlein: „Jeder Mensch“ von Ferdinand von Schirach. Es ist kaum größer als ein Reisepass und nichts, was sich für TV und Bühne eignet. Es ist ein Aufruf, sich zu engagieren.

„Wer glaubt an die Freiheit?“ fragt der Jurist, Dramatiker und Schriftsteller selbst auf der Startseite jenes Internetauftritts, bei dem es keine Erstunterzeichner gibt, aber vertraute Gesichter – ohne Prominenz geht es nicht – , die die Fragen stellen, auf die nur eine Antwort passt: „Jeder Mensch“. Lediglich die Betonung variiert.

Viele Gründe, ein Ziel

Von Schirach will alle Einkünfte aus dem Büchlein einem Verein spenden, der sich um die Durchsetzung der neuen Grundrechte bemüht. Er selbst bezeichnet die knapp 30 Seiten als „Entwurf“, den er geschrieben habe, „weil die Würde des Menschen unantastbar sein muss“, weil niemand „zu einem bloßen Objekt gemacht werden“ darf, weil die große Idee der Aufklärung auch heute verteidigt werden muss und sich die Bedingungen dafür verändert haben. Weil sein Großvater Nationalsozialist und Kriegsverbrecher war. Weil der Urgroßvater seiner Urgroßmutter als einer der 56 Gründerväter der Vereinigten Staaten 1776 die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat.

Mit jener Unabhängigkeitserklärung beginnt von Schirach seinen Aufruf, mit den „selbstverständlichen Wahrheiten“, die 1776 die Gesellschaft zeigten, wie sie sein sollte – und nicht, wie sie war. So sah das damals aus mit den Utopien, mit der Hoffnung auf eine bessere Welt. So blieb es mit der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“, die 1789 von der französischen Nationalversammlung verabschiedet wurde – und so sei es noch heute.

Antworten auf grundlegende Fragen

2009 trat die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Kraft, basierend auf der Menschenrechtskonvention, der Sozialcharta, den Verfassungen der EU-Mitgliedsstaaten und der Rechtsprechung der europäischen Gerichtshöfe. „Doch so brillant dieser Kompromiss auch ist“, schreibt von Schirach, „er hat nicht die Kraft der Erklärungen von 1776 und 1789“. Und: Seine Autoren kannten die Herausforderungen unserer Tage nicht. „Stellen Sie sich deshalb vor, es gäbe sechs neue Grundrechte“, fährt er fort und stellt sie vor. Demnach soll jeder Mensch Rechte haben, die ausformuliert werden unter den Stichwörtern Umwelt, Digitale Selbstbestimmung, Künstliche Intelligenz, Wahrheit, Globalisierung und Grundrechtsklage.

Sechs Artikel als Ergänzung

Von Schirach sieht seine sechs Artikel als Ergänzung zur bestehenden Erklärung, Charta, Konvention und zu den Verfassungen. Ihre Kraft könne darin liegen, dass sie einfach sind, naiv und utopisch erscheinen. Juristischen Streit darüber findet er „notwendig und richtig“. Vor allem gehe es jetzt um Antworten auf grundlegende Fragen: „Wie können wir den Herausforderungen unserer Zeit begegnen? Wie organisieren wir unsere Gesellschaft besser? Wir müssen heute neu entscheiden, wer wir sein wollen.“ Auf diese Fragen genügt „jeder Mensch“ als Antwort nicht. Genau da wird es interessant.

Kaum größer als ein Reisepass: „Jeder Mensch“. Quelle: Luchterhand

Ferdinand von Schirach: „Jeder Mensch“. Luchterhand, 32 Seiten, 5 Euro

Von Janina Fleischer