Hannover

Noch vor wenigen Jahren war es für Naturwissenschaftler, die ernst genommen werden wollen, so gut wie unmöglich, über die Möglichkeit von Leben jenseits der Erde zu schreiben. Spekulationen über extraterrestrisches Leben, gar über intelligentes Leben in den Tiefen des Alls, galt eher als Fiction denn als Science. Jetzt hat Avi Loeb, Professor für Astrophysik an der Harvard Universität, ein Buch geschrieben, in dem intelligentes Leben jenseits unseres Planeten als Normalfall gilt.

Konservativer Forschungsansatz

Im Vergleich zu manchen Höhenflügen der theoretischen Physik ist es ein konservativer Forschungsansatz, wenn man an anderen Stellen im Universum nach etwas sucht, das auf der Erde existiert, nämlich dem Phänomen des Lebens. Die Milchstraße beherbergt zig Milliarden Planeten von der Größe der Erde mit ähnlichen Oberflächentemperaturen wie die unseres eigenen Planeten. Insgesamt wird etwa ein Viertel der zweihundert Milliarden Sterne unserer Galaxie von Planeten umkreist, die ähnlich wie die Erde bewohnbar sind und Oberflächenbedingungen aufweisen, die flüssiges Wasser und die Chemie des uns bekannten Lebens ermöglichen.

Mehr bewohnbare Planeten als Sandkörner an den Stränden

Angesichts so vieler Welten – fünfzig Milliarden in unserer eigenen Galaxie! – mit ähnlichen, lebensfreundlichen Bedingungen, ist es sehr wahrscheinlich, dass intelligente Organismen sich auch anderswo entwickelt haben. Und dabei zählen wir nur die bewohnbaren Planeten innerhalb der Milchstraße. Wenn wir alle anderen Galaxien in der sichtbaren Ausdehnung des Universums hinzufügen, dann steigt die Zahl bewohnbarer Planeten auf eine Trilliarde an – eine Zahl, die größer ist als die Anzahl aller Sandkörner an allen Stränden der Erde.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Teil des Widerstands gegen die Suche nach außerirdischer Intelligenz geht auf den Konservatismus zurück, den viele Naturwissenschaftler an den Tag legen, weil sie die Zahl der Fehler minimieren wollen, die sie während ihrer Laufbahn machen. Das ist der Weg des geringsten Widerstands, und es funktioniert; Naturwissenschaftler, die ihr Image auf diese Weise bewahren, erhalten mehr Ehrungen, mehr Auszeichnungen und mehr finanzielle Mittel.

Echokammern verstärken den Konservatismus des Denkens

Bedauerlicherweise stärkt dies auch ihren Widerhalleffekt, denn die finanzielle Unterstützung schafft immer größere Forschungsgruppen, die dieselben Ideen nachbeten. Das kann lawinenartig anwachsen. Echokammern verstärken den Konservatismus des Denkens, treiben den jungen Forschern, von denen die meisten den Eindruck haben, sich anpassen zu müssen, um sich eine Stelle zu sichern, die angeborene Neugier aus.

Avi Loeb: „Außerirdisch. Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten“. Aus dem Englischen von Jürgen Schröder. DVA, 266 Seiten, 22 Euro

Von Ronald Meyer-Arlt