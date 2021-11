Hannover

Ein Fussel? Geht denn das? Das geht, findet Andreas Schauerte. Er hat einen Fussel zur Hauptfigur eines Kinderbuchs gemacht: „Den Fussel stört das nicht“. Als Theatermaler am Schauspiel und der Oper hatte er während der pandemiebedingten Schließungen der Kulturstätten mehr Zeit, sich Geschichten zum Einschlafen für seine beiden fünf und acht Jahre alten Kinder auszudenken, und als eines seiner Kinder beim Schlafengehen einen Fussel zwischen seinen Zehen fand, entstand die Idee zum Buch.

Von Flusen und Spinnen

Darin findet ein Mann namens Carlo, der optisch an Bud Spencer erinnert, ebenfalls einen solchen Flusen zwischen seinen Zehen und will ihn loswerden – was sich als schwierig erweist. Zum Schluss stellt sich dann heraus, dass der Fussel in Wahrheit eine Spinne ist. „Meine Freunde haben gesagt, ich sei doch bekloppt, ein Buch über Füße und Spinnen zu machen“, sagt Schauerte. Das wolle doch kein Mensch lesen. Er verfolgte die Idee trotzdem weiter.

Sein Buch „Den Fussel stört das nicht“ hat Andreas Schauerte am Computer illustriert. Quelle: Katrin Kutter

Bei seinem Buch habe er mehr Freiheiten als bei den Theaterkulissen, sagt Schauerte. „Im Theater diene ich der Kunst, und hier mache ich die Kunst selbst“. Für das Theater malt er auf großen Leinwänden. Für sein Buch illustriert er am Computer winzige Details. Das Gefühl beim Gestalten bleibt für ihn das gleiche. „Da bin ich im Fokus, wie in einem Tunnel.“ Zeit spielt dann keine Rolle mehr – bis seine Kinder ihn wieder abholen. Die mögen seine „Quatschgeschichten“ wie Schauerte sie nennt. „Aber sie sind auch meine größten Kritiker und finden jeden Fehler.“

Seine Kinder langweilen sich auch schnell, wenn seine Geschichten zu realitätsnah sind. Deshalb hat Schauderte noch eine Wendung in die Handlung eingebaut: Carlo befreundet sich mit der Spinne. So lernen die kleinen Leser, auch Lebewesen mit schlechtem Ruf zu schätzen. Aber das ist eher Nebensache: Schauerte ist es wichtig, dass sein Buch nicht „zu pädagogisch“ geworden ist.

Texte sind gereimt

„Den Fussel stört das nicht“ ist bereits Schauertes zweites Kinderbuch. Sein erstes „123 Raketenstart“ über den Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede ist während des ersten Lockdowns entstanden. Er hat es im Eigenverlag unter dem Pseudonym Karla Asten veröffentlicht. Das neue Werk erscheint nun beim Woll-Verlag aus seiner ursprünglichen Heimat, dem Sauerland. Für den Verlag hatte er vorher schon als Comiczeichner gearbeitet. Beide Bücher hat er in Reimform verfasst, „weil man beim Vorlesen so schön mit der Stimme spielen kann“.

Im Arbeitszimmer des Autors hängen handgemalte Skizzen zum Buch. Hier für ein Kurt-Cobain-Poster an der Wand des Protagonisten, das die erwachsenen Vorlesenden „zum Schmunzeln anregen“ soll. Quelle: Katrin Kutter

Für die vorlesenden Erwachsenen hat er im Buch ein paar Hinweise auf die Jugend der Elterngeneration versteckt: So findet sich ein Kurt-Cobain-Poster an der Küchenwand des Protagonisten, und auf dessen Cornflakes-Packung ist die Figur Yoda aus „Star Wars“ abgebildet.

Andreas Schauerte: „Den Fussel stört das nicht“. Woll-Verlag. 44 Seiten, 14,90 Euro. Ab 10. Dezember erhältlich.

Von Leonie Habisch