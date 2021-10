Hannover

„Bei der Premierenfeier waren wir hier zu sechst“, sagt Mirja Schröder, die Betriebsleiterin des Neuen Theater, und blickt in Richtung eines Tisches hinten in der Kellerbar. „Wir haben trotzdem bis vier Uhr morgens gemacht.“

Noch sind die Premierenfeiern dort Privatsache: Für den Publikumsverkehr ist die Kellerbar zur Zeit geschlossen. Getränke gibt es oben, da, wo eigentlich die Garderobe wäre – aber nur aus Flaschen. Das gilt auch für den Eierlikör, von dessen Etikett einen die Augen von Michaela Schaffrath anblicken - eine der Darstellerinnen in der aktuellen Produktion des Neuen Theater. Die heißt „Der Geister-Leuchtturm“ – die Gruselkomödie des kanadischen Autors Peter Colley unter der Regie von Oliver Geilhardt sollte eigentlich schon im Mai 2020 starten. Schaffrath spielt darin Rowena, die als Ehefrau eines Leuchtturmwärters eigentlich lieber ein glamouröses Stadtleben möchte. Dazu kommen noch ein Leuchtturmwärterassistent und eine Putzhilfe, außerdem spukt es in dem Leuchtturm.

Es ist eine für das Neue Theater typische Produktion: Es gibt etwas zu lachen, es gibt ein bisschen was fürs Herz, hin und wieder knallen und wummsen Erschreckeffekte durch das Bühnenbild mit seinen zahlreichen Klappen und Türen. Leichte Kost, selbstverständlich. Zufrieden macht sie doch irgendwie. Neben Schaffrath stehen auch Hans-Peter Deppe, René Oltmans und Raphaela Kiczka in der Produktion auf der Bühne die alle auch schon im, vor allem öffentlich-rechtlichen, Fernsehen zwischen „Tatort“ und „Sturm der Liebe“ zu sehen waren.

„Jeden Abend ein Riesenverlust“

„Wir sind still und leise gestartet“, sagt Schröder. Nachdem das Neue Theater im Sommer auf dem Gelände des VfL Eintracht Hannover Open-Air gespielt hat, gibt es seit dem 29. September „Der Geister-Leuchtturm“ auf der gewohnten Kellerbühne – mit einer Auslastung von 40 Prozent, das bedeutet maximal 60 Personen im Publikum. Der Stimmung im Saal täte das zwar keinen Abbruch. Aber: „Jeden Abend spielen wie hier mit einem Riesenverlust“, sagt Schröder. Für das Neue Theater sei der Betrieb unter 3G-Regelungen nicht nachhaltig möglich – dafür müsste der Saal zu mindestens 70 Prozent ausgelastet werden. Deshalb wird der Betrieb ab 1. November auf 2G umgestellt, so dass der Saal wieder voll besetzt werden kann. „Die Anfrage ist so groß, dass wir sagen: 3G ist Ende Oktober vorbei. Das ist unsere einzige Chance hier weiterzumachen“, sagt Schröder. Auch die Kellerbar könnte dann wieder öffnen. Und eine neue Produktion ist auch schon geplant: Ab Mitte November gibt es die Weihnachtskomödie „Bäumchen wechsel dich“.

Jubiläum im kommenden Jahr

Auch auf die nächste Spielzeit ist der Blick schon gerichtet. „Das Problem, dass wir immer hatten ist, dass wir keine Planungssicherheit haben“, sagt Schröder. Weiter geht es auf jeden Fall. Denn: Im nächsten Jahr feiert das Neue Theater sein 60-jähriges Bestehen. „Wir sind ganz optimistisch, dass wir dann auch feiern können“, sagt Schröder, „wie auch immer das dann aussehen wird.“

„Der Geister-Leuchtturm“ ist bis zum 10. November zu sehen. Vom 14. November bis 15. Januar steht „Bäumchen wechsel dich“ auf dem Spielplan

Von Jan Fischer