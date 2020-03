Hannover

Es ist Montagmorgen, Florian Battermann ist im Büro, wie immer. Dass er dort noch etwas zu tun hat, ist inzwischen allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr: Schon vor zwei Wochen haben seine beiden Theater den Spielbetrieb wegen der Corona-Krise eingestellt. In Hannover ist Battermann künstlerischer Leiter am Neuen Theater, in Braunschweig betreibt er die Komödie am Altstadtmarkt.

Es gebe jetzt „einiges abzuwickeln“, sagt der 46-Jährige und kommt gleich auf die zahlreichen Zuschriften von Zuschauern zu sprechen, die jetzt Hilfe anböten, indem sie den Eintrittspreis für entfallende Vorstellungen nicht zurückforderten. Das sei eine „schöne Geste“, findet Battermann. Finanziell fielen die Beträge angesichts der gewaltigen Einnahmeverluste zwar kaum ins Gewicht, aber er freue sich sehr über die „ideelle Unterstützung“.

Rücklagen erwirtschaftet

Dass der Theatermacher sich überhaupt noch freuen kann, liegt auch an den Rücklagen, die er erwirtschaftet hat. „Bis zum Sommer kann ich ganz gelassen bleiben“, sagt er – bis dahin werde er auf keine Rettungsschirme des Staates zurückgreifen müssen. Natürlich sei er komplett von der Pandemie überrascht gewesen, aber irgendetwas könne ja immer passieren. Das Dach wird plötzlich undicht, die Straße, an der das Theater liegt, wird monatelang saniert: „Mit so etwas muss man immer rechnen, sonst ist man kein guter Kaufmann“, sagt Theatermacher Battermann mit einer Stimme, die plötzlich an den FDP-Politiker Christian Lindner erinnert.

Doch natürlich ist diese Krise keine Komödie. „Das Schlimmste ist, dass niemand weiß, wie lange sie dauern wird“, sagt er mit Blick auf die Theaterschließungen. Besonders optimistisch ist er nicht: „Die Theater waren die ersten, die zumachen mussten, und es werden wohl die letzten sein, die wieder öffnen werden.“

400 Vorstellungen von Battermann-Stücken abgesagt

Die daraus resultierenden Verluste treffen Battermann persönlich: Das Neue Theater und die Braunschweiger Komödie sind die einzigen normalerweise ständig spielenden Häuser in Niedersachsen, die keinerlei staatliche Zuschüsse erhalten. Darüber hinaus entfallen derzeit auch alle Tantiemen für seine eigenen Komödien – Battermann ist einer der meistgespielten Autoren an deutschen Theatern. Rund 400 Vorstellungen seiner Stücke sind inzwischen abgesagt, betroffen sind längst auch schon Termine im Sommer.

Privattheater: Battermanns Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig. Quelle: Stefan Arndt

Auch deshalb hofft er, zumindest nach der Sommerpause wieder spielen zu können. „Wenn wir das Neue Theater Anfang August wieder öffnen können, wären wir mit einem dunkelblauen Auge davongekommen“, sagt er. Falls es vorher losgehen sollte, sei man vorbereitet. Zwar ist die ursprünglich für Mai geplante nächste Premiere – der Comedy-Thriller „Geisterleuchtturm“ – abgesagt, aber man könne das Stück mit einem sehr kurzen Probenvorlauf spielen, weil es bereits in Braunschweig gelaufen sei.

Nachholtermine für „Nackte Tatsachen“ mit Andreas Elsholz

Und für die ausgefallenen Vorstellungen des aktuellen Stücks „Nackte Tatsachen“ mit dem früheren Star der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ( GZSZ), Andreas Elsholz, soll es Nachholtermine geben. Weil die kommende Saison bereits komplett durchgeplant ist, werden die im Sommer liegen, das weiß Battermann schon jetzt. Ob in diesem Jahr oder im Sommer 2021, ist allerdings noch völlig offen.

