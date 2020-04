Hannover

Die Chorstadt Hannover ist um einen Chor reicher geworden: den World Choir for Peace. Künstlerischer Leiter des Weltfriedenschors ist der Dirigent Nicol Matt, der unter anderem den Chamber Choir of Europe gegründet hat und seit November 2019 auch den Kammerchor Hannover leitet. „Die Idee hatte ich schon 2018“, sagt Matt, „als ich 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zusammen mit dem Komponisten Karl Jenkins ein Mitsingkonzert in Berlin organisiert habe. Damals kamen 2000 Sänger aus über 30 Ländern zusammen, um für den Frieden zu singen.“ Weil das Ganze einen Namen brauchte, nannte Matt das Projekt „World Choir for Peace“. Seitdem habe ihn die Idee nicht mehr losgelassen: Der Dirigent plant nun, künftig jedes Jahr am 21. September, dem UNESCO-Welttag des Friedens, ein derartiges „Konzert für den Frieden“ mit bis zu 2000 Musikbegeisterten zu veranstalten.

Sänger aus 16 Ländern

Hierfür hat er einen festen Kernchor aus 24 professionellen Sängern zusammengestellt. Sie kommen aus 16 Ländern und haben im März im Tonstudio Tessmar das Debütalbum „Peaceful Choir“ für Sony Classical eingesungen – als erster Chor überhaupt im neuen 360-Reality-Audio-Verfahren. Studioinhaber Karl Tessmar erläutert dessen Besonderheit: „Es entsteht eine 3D-Aufnahme, die räumliches Hören ermöglicht, sogar über Kopfhörer. Der Zuhörer erlebt das Musikgeschehen so, als ob die Sänger im Kreis um ihn herum stehen.“ Parallel zu den Aufnahmen erfolgte die formale Gründung des Chores als gemeinnütziger Verein – mit Sitz in Hannover, wo Matt seit der Übernahme des Kammerchors seine musikalische Heimat hat.

Engagement ohne Gage

Die Mitwirkenden des Weltfriedenschors sind ausschließlich aus Überzeugung dabei. So hat der Chor das Album komplett honorarfrei eingesungen. „Ich glaube an das Projekt“, erklärt etwa André Cruz, Barocksänger und Chorleiter aus Portugal, der in den Niederlanden lebt, in einer Aufnahmepause. „Ein Zeichen wie dieses ist genau das, was die Welt jetzt braucht.“ Paul Bester stammt aus Südafrika, arbeitet als Sänger in Dubai und stimmt seinem Kollegen zu: „Ich würde sogar mitsingen, wenn ich dafür etwas zahlen müsste. Dafür, dass ich meine Stimme gebe, bekomme ich so viel zurück.“

Alexander Simoes, ein junger Venezolaner, der seit Kurzem in Berlin lebt, hätte sich eigentlich auf seine erste große Opernrolle vorbereiten müssen, die Titelrolle in „ Don Pasquale“. „Aber ich wollte unbedingt dabei sein. Ich glaube, daraus kann etwas wirklich Großes werden“, sagt er. Die Norwegerin Aleksandra Nygaard Djordjevic studiert Operngesang in Toulouse. „Es macht viel Spaß, in einem Profichor zu singen. Das Niveau ist fantastisch, die Leute sind wahnsinnig nett – und ich sammle jede Menge Erfahrung im Blattsingen.“

Sänger im Tonstudio: Die Aufnahme erfolgt mit dem neuen 360-Reality-Audio-Verfahren. Quelle: Schaarschmidt

Die britische Sopranistin Elizabeth Parsons engagiert sich über den Gesang hinaus auch im Vorstand des Weltfriedenschors. „Dieser Chor ist das, was wir jetzt brauchen: etwas Positives in der Welt.“ Besonders freut sie, dass ihre Freundin aus Kindertagen, die Sängerin und Komponisten Helen Ostafew, ebenfalls dabei ist und zudem eines der Stücke für das Album „Peaceful Choir“ geschrieben hat.

Viele Stücke neu komponiert oder arrangiert

Der Großteil der Stücke wurde speziell dafür komponiert oder neu arrangiert. Neben bekannten zeitgenössischen Komponisten wie Karl Jenkins, John Rutter, Hans Zimmer oder Eric Whitacre steuerten auch Vertreter der neuen Generation ihre Werke bei. So schrieb David Reichelt, ein junger Filmkomponist aus München, der kürzlich für die Sky-Serie „8 Tage“ den Deutschen Filmmusikpreis gewonnen hat, für die Aufnahmen sein erstes Chorwerk: „Wandering Soul“ ist ein gefühlvolles A-cappella-Stück über die friedvolle Begegnung zweier liebender Seelen in den Wirren der Hölle – und damit eine klangvolle Metapher für das Anliegen des Weltfriedenchores.

Unterstützung vom Oberbürgermeister

Nur wenige Tage nach der Gründung des Weltfriedenschors und der Fertigstellung des Albums begann aufgrund der Corona-Pandemie der Lockdown. Um ein Zeichen der Hoffnung in die Welt zu senden, hat Chorleiter Matt jetzt den World Choir for Peace und den Kammerchor Hannover zu einem virtuellen Klangkörper vereint: Jeder hat zu Hause seine eigene Stimme aus dem Stück „I hope“ von Kim André Arnesen aus Norwegen aufgezeichnet. Hinzu kamen einige Streicher, ebenfalls aus Hannover, sowie gesprochene Wünsche und Botschaften in den Muttersprachen der Sängerinnen und Sänger. Am Schluss ist Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay mit einer Grußbotschaft zu hören: „Junge Menschen von allen Kontinenten, die gemeinsam singen, setzen auf diese Weise ein starkes Zeichen für den Frieden. Das stimmt mich zuversichtlich und gibt uns allen in diesen aktuell schwierigen Zeiten Kraft!“

Es sei ein „Glücksfall“, sagt Onay, dass der World Choir for Peace seine zukünftigen Aktivitäten von Hannover aus aufbauen wolle. „Wir unterstützen den Chor in seiner Entwicklung und freuen uns als Chorstadt und UNESCO City of Music sowie als Lead City im Städteverbund Mayors for Peace sehr, dass der Chor so aktiv und engagiert für den Weltfriedenstag der Vereinten Nationen am 21. September ein großes Konzert für den Frieden plant. Nun muss man sicher schauen, wann und wie dieses Konzert realisiert werden kann. Aber auch hierin werden wir den Chor und dieses außerordentliche Projekt sehr gerne unterstützen.“

Das Konzert Das erste Konzert des neugegründeten Weltfriedenschores findet – wenn es die Umstände bis dahin wieder zulassen – am 21. September im Kuppelsaal statt. Im ersten Teil präsentiert der Kernchor unter Leitung von Nicol Matt dann die neue CD, die am selben Tag veröffentlicht wird. Der zweite Teil ist das Mitsing-Konzert für den Frieden unter Leitung von John Rutter, der sein „Requiem“ dirigieren wird. Die Anmeldung dafür ist in Kürze möglich unter www.worldchoirforpeace.de.

Von Juliane Moghimi