Der Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Belit Onay war zugleich der erste große Auftritt des neuen Stadtoberhaupts vor Hannovers Bürgern. Der neu gewählte Rathauschef forderte in seiner Rede mehr Einsatz für die Demokratie und kündigte an: „Hannover wird zeigen, was Aussöhnung und Vielfalt bedeuten.“