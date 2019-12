Hannover

Das Merkmal einer Tradition: Alles bleibt, wie es ist. Dass das zumeist eine Illusion ist, lässt sich nun bei den Wiener Philharmonikern besichtigen, die alle Jahre wieder den „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß als letzte Zugabe ihres Neujahrskonzerts spielen. Allerdings haben die Musiker die Noten im Laufe der Jahre immer wieder durch handschriftliche Einträge verändert und ergänzt. Druckfehler wurden beseitigt und die Orchestrierung leicht verändert. Am kommenden Mittwoch nun werden sogar ganz neue Noten auf den Pulten im Goldenen Musikvereinssaal liegen. Der Vorstand des Orchesters hat das hauseigene Notenarchiv mit der Erstellung einer neuen Fassung beauftragt.

Allerdings geht es dabei nur am Rande um bessere Lesbarkeit. Mit den neuen Noten, die die gewachsene Fassung des Orchesters gleichsam in Reinschrift fixieren, reagieren die Philharmoniker auch auf internationale Kritik. Denn Johann Strauß hat seine Werke nicht wie andere Komponisten in endgültigen Partituren überliefert. Orchesterfassungen seiner Walzer, Polkas und Märsche sind immer auch Arrangements. Im Fall des „Radetzky-Marsches“ stammt die gängige Bearbeitung von dem Komponisten Leopold Weninger, dessen eigene Werke aus guten Gründen nicht mehr gespielt werden: Außer der Operette „Das Barmädel“ hat Weninger auch die Hitler-Hymne „Gott sei mit unserem Führer“ komponiert und den Sammelband „Sieg Heil! 43 SA-Marsch- und Kampflieder“ herausgegeben.

Horst-Wessel-Lied zum Hausgebrauch

Geboren 1879 im niederösterreichischen Freistritz am Wechsel und in der Wiener Neustadt aufgewachsen, machte Weninger in Nazi-Deutschland Karriere. Bereits 1932 trat er in die NSDAP ein und wurde bald darauf Leiter der NSDAP-Kreismusikstelle in Leipzig, wo er unter anderem mit verschiedenen Bearbeitungen des Horst-Wessel-Liedes für den hausmusikalischen Gebrauch auf sich aufmerksam machte.

In seinem berühmtesten Arrangement verpasste er dem ursprünglich nicht übermäßig zackigen „Radetzky-Marsch“ eine deutlich militärische Note, indem er dem Stück seinen heute typischen Eintrommel-Beginn verpasste und es auch melodisch modifizierte.

Nicht zurück zum Original

Diese wichtigen Veränderungen bleiben auch in der über die Jahre gewachsenen Fassung der Wiener Philharmoniker erhalten, die nun neu gedruckt ist. An die Trommelschläge zu Beginn hat man sich offenbar zu sehr gewöhnt. Zur Urfassung von Strauß, die der Musikwissenschaftler Norbert Rubey 1999 wiederentdeckt hat, will man jedenfalls nicht zurückkehren, obwohl die bereits einmal im Neujahrskonzert in einer Orchesterversion erklungen ist: 2001, als der unerschrockene Alte-Musik-Pionier Nikolaus Harnoncourt das Konzert leitete.

Der Dirigent des Vertrauens

Ohnehin hat die Entnazifizierung des Neujahrskonzerts in Wien Grenzen, wenn man es nicht komplett abschaffen will: Schließlich gründet die ganze Tradition in der Nazizeit. Das erste Strauß-Konzert zum Jahreswechsel wurde am 31. Dezember 1939 zugunsten des gerade von Hitler gegründeten Kriegswinterhilfswerks gespielt. Seit 1941 findet das Konzert stets am Neujahrsmorgen statt. Von 1939 bis in die Fünfzigerjahre hat überwiegend Clemens Krauss die Konzerte geleitet.

Nur in den beiden unmittelbaren Nachkriegsjahren stand Josef Krips am Pult – er hat 1946 auch erstmals den „Radetzky-Marsch“ in der Fassung von Weninger aufs Programm gesetzt. Seit 1980 bestimmt das Orchester jedes Jahr neu einen Dirigenten für das Neujahrskonzert, dem es sich besonders verbunden fühlt. 2020 ist das der Lette und Leipziger Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons.

Von Stefan Arndt