Hannover

Winnie Böwe freut sich auf die neuen Zwanzigerjahre, indem sie die alten musikalisch feiert: Bei ihrem nach 2018 und 2019 nunmehr dritten Neujahrskonzert im hannoverschen Schauspielhaus lässt die Sopranistin und Schauspielerin Schlager, Chansons und Operettenhits der Goldenen Zwanziger wieder aufleben. Das neue Jahrzehnt biete Gelegenheit, an die Musik dieser Ära zu erinnern. „Alle Diseusen und Chansonetten freuen sich“, versichert Böwe, die nicht nur ihre Setlist auf die Zeit der Weimarer Republik abgestimmt hat, sondern auch ihr Outfit. Im goldschimmernden Lurexkleid eröffnet sie den Abend mit Friedrich Holländers „Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein“, dem gleichnamigen Titel des Konzerts.

Wie bei ihren vorherigen Auftritten im Schauspielhaus steht Böwe das „Salonorchester Unter’n Linden“ zur Seite. Die acht Mitglieder der Berliner Staatskappelle unter der Leitung von Arrangeur und Pianist Uwe Hilprecht begeistern zwischendurch auch mit instrumentalen Stücken. Wie ein großbesetztes Ensemble klingt etwa Jacques Offenbachs Cancan aus „Orpheus in der Unterwelt“.

„Das gibt’s nur einmal“

Getanzt wird indes nicht auf der Bühne. Obwohl Böwe mit Marika Rökk („Ich brauche keine Millionen“) und Lilian Harvey („Das gibt’s nur einmal“) zwei großen Revuestars huldigt, bleibt sie auf ihren mörderisch hohen High Heels lieber still hinter dem Mikrofonständer stehen und beschränkt sich mit „Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht“ aus „My Fair Lady“ allenfalls auf den Konjunktiv.

Das Lied, bei dem Böwes heller Sopran besonders schön zum Tragen kommt, ist auch als Gruß an ihre treuen hannoverschen Fans zu verstehen: Böwe hat von 2009 an neun Jahre lang die Eliza an der hannoverschen Staatsoper gegeben. Böwes Heimat ist jedoch Berlin. Und so entlässt sie ihr Publikum mit „Berliner Luft“ als Zugabe auf sehr beschwingte Weise in die Neujahrsnacht.

Von Von Kerstin Hergt