Hannover

„Das verspricht eine heiße Saison zu werden“, sagt Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler und meint damit nicht nur den Sonnenschein, der das Eröffnungsfest des Staatstheaters am Sonnabend mit voller Kraft begleitet, sondern vor allem den Neustart an dem Haus: Am Schauspiel und an der Oper haben jetzt neue Intendantinnen angefangen – und machen gleich beim ersten öffentlichen Auftritt gemeinsam deutlich, dass es ihnen ernst ist mit einer neuen Zusammenarbeit und Öffnung zur Stadt.

Mit einem großen Umzug der Theatermitarbeiter vom Opernhaus zum Schauspiel wurde extra ein Umweg über den Kröpcke gemacht: Das steht schon mal symbolisch für die gesellschaftlichen Diskussionen, die Minister Thümler gern im Theater verhandelt und angestoßen sehen möchte.

Oper will offener werden

Dass er dafür die richtigen Intendantinnen ausgesucht hat, steht für ihn fest: „Sie verleihen dem Spielort Hannover neuen Glanz“, sagte er bei der Eröffnung in Richtung von Schauspielleiterin Sonja Anders und Opernchefin Laura Berman.

Etwas informell: Opernintendantin Laura Berman beim Umzug am Kröpcke. Quelle: Stefan Arndt

Ballettprobe im Freien

Berman versprach künftig mehr Lockerheit im Opernhaus. „Wir wollen etwas offener und informeller werden“, sagte sie – „und trotzdem große Kunst bieten.“ Einen Vorgeschmack gab gleich der Opernchor, der zur Eröffnung legere Kleidung und festliche Stimmen bei einem Freilichtauftritt auf den Treppen zum Opernhaus präsentierte. Und das neue Ballettensemble hielt eine öffentliche Probe im Freien ab.

„Wir beißen nicht“: Sonja Anders (rechts) beim Umzug. Quelle: Stefan Arndt

Im Schauspielhaus betonte Sonja Anders den starken Willen zur Zusammenarbeit auch mit den Nachbarn im Künstlerhaus: Kunstverein, Literaturhaus und Kommunales Kino sollen künftig auch im Theater eine Rolle spielen. „Wir wollen das zwischen Dreieck Oper, Schauspielhaus und Künstlerhaus mit neuem Leben füllen“, sagte sie. Als Erstes wandte sich Anders im Hof des Schauspiels aber an die zahlreichen Besucher, die dem Umzug gefolgt waren: „Kommen Sie ruhig näher“, sagte sie. „Wir beißen nicht.“

Dass das Theater bei aller Freundlichkeit nicht zahnlos sein will, demonstrierten ganz nebenher Mitarbeiter mit Tattos mit dem neuen Logo des Staatstheaters auf muskelbepackten Armen: Ein starkes Eröffnungsfest.

Starke Sache: Ein Mitarbeiter mit Staatstheater-Tattoo. Quelle: Stefan Arndt

Von Stefan Arndt