Hannover

Kaum drei Monate trennen die letzte Produktion der Ära von Michael Klügl und die erste von Laura Berman, seiner Nachfolgerin auf dem Intendantensessel in der Staatsoper Hannover, doch zwischen diesen Produktionen liegen Welten. Zu Klügls Abschied war eine der frühesten Opern der Musikgeschichte zu sehen: Claudio Monteverdis „Poppea“, die Regisseur Ingo Kerkhof in typisch spartanischem Dekor in Szene setzte. Berman startet nun mit Fromental Halévys Oper „La Juive“, einem der großen vergessenen Erfolgsstücke aus der Blütezeit der Gattung im 19. Jahrhundert. Lydia Steier setzt in ihrer Inszenierung auf üppigste Ausstattung – unter anderem bringt sie mehr als 600 verschiedene Kostüme auf die Bühne.

Solche Opulenz ist durchaus stilecht bei einer Pariser Grand Opéra, die stets auch auf Spektakel angelegt war. Die Masse der Kostüme ist aber vor allem Steiers Idee geschuldet, die Oper in verschiedenen Zeitebenen spielen zu lassen. Es beginnt im Amerika der Fünfzigerjahre und führt dann immer tiefer hinab in Vergangenheit: über Weimarer Jahre und die deutsche Kleinstaaterei bis zurück ins Mittelalter, in dem die Handlung eigentlich angesiedelt ist.

Klarheit auf dem Schafott

„La Juive“ – Die Jüdin – erzählt vom jüdischen Goldschmied Elézar, der mit seiner Tochter Rachel nach Pogromen in Rom nach Konstanz gekommen ist. Rachel fängt dort eine Beziehung zu dem Fürsten Leopold an, der sich als Jude ausgibt, aber bereits mit der Prinzessin Eudoxie verheiratet ist. Als Rachel das herausfindet, verklagt sie ihn und wird gemeinsam mit ihm und ihrem Vater zum Tod verurteilt. Oberste Instanz ist Kardinal Brogni, der bereits Elézars Söhne getötet und seine eigene Familie bei einem Brand verloren hat. Auf dem Schafott enthüllt Elézar, dass er die Tochter des Kardinals damals aus den Flammen gerettet hat – es ist Rachel, die in diesem Moment hingerichtet wird.

Anders als in den meisten anderen Opern steht in „La Juive“ nicht die Liebe im Zentrum, sondern der Konflikt zwischen Menschen zweier Religionen. Im Stück wird er vor allem zwischen dem jungen Paar Rachel und Leopold und den alten Kontrahenten Elézar und Brogni ausgetragen. In Hannover fügt Regisseurin Steier eine weitere, allgemeinere Ebene hinzu, indem sie schon in der ersten Szene ihrer beherzt gekürzten Fassung (in der sogar die Ouvertüre gestrichen ist) ein jüdisches Kind von einem Christenjungen angreifen lässt: Ein Konflikt, der sich im Laufe des dreieinhalbstündigen Abends ständig erneuert – und immer den gleichen Verlierer hervorbringt. Durch die unterschiedlichen Zeitebenen wird diese Tragik der Wiederholung noch verstärkt. Manche Dinge ändern sich einfach nicht.

Virtuose Massenszenen

Steier gelingen immer wieder große Bilder. Sie balanciert sehr trittsicher zwischen sanfter Ironie – etwa bei den Auftrittsarien der drei christlichen Hauptfiguren – und finsterer Klarheit, mit der sogar Kinderleichen zum Dinner serviert werden. Die US-amerikanische Regisseurin ist zudem eine Virtuosin der Massenszenen. Das Volk – der fabelhafte Chor der Staatsoper – wird hier zum von Szene zu Szene enthemmteren Gewaltverstärker, der die Auslöschung Andersgesinnter als Selbstverständlichkeit und Brutalität als Unterhaltung gilt.

Hailey Clark als Rachel in „La Juive“. Quelle: Sandra Then

In der starken Inszenierung stellt sich ein musikalisch starkes Team vor. Gesungen wird durchweg hervorragend: Hailey Clark gelingt ein überzeugender Einstand in der Titelrolle, Shavleg Armasi kann als Brogni seine in Hannover bereits bekannten Qualitäten erneut unter Beweis stellen. Zoran Todorovich hat vor Jahren zum Ensemble der Staatsoper gehört – nun setzt er gastweise in der Partie des Elézar Maßstäbe als durchhaltestarker und wandelbarer Charaktertenor. Sein Kollege Matthew Newlin überzeugt als Léopold schon bei seinem ersten Auftritt mit einer erstaunlich melancholischen Angeberarie, die die Frauen (auf der Bühne) reihenweise in Ohnmacht fallen lässt. Herausragend ist auch Mercedes Arcuri als Prinzessin Eudoxie – die Qualität des neuen Ensembles ist mindestens vielversprechend.

Der Dirigent Constantin Trinks Quelle: Katrin Kutter

Das gilt auch für die Arbeit des Dirigenten Constantin Trinks, der einer der Anwärter auf die bisher nicht besetzte Position des Generalmusikdirektors ist. Trinks nutzt die besonderen Chancen, die Halévys Musik bietet: Er hat feines Gespür für die spezifischen Farben des Stückes und keine Hemmungen, es krachen zu lassen, wenn die Musik es hergibt. Mit präziser Schlagtechnik bringt er viel Ordnung in die Aufführung und eröffnet doch jederzeit Freiräume, wenn Solisten auf der Bühne oder im Orchester das einfordern.

Für Trinks und das Orchester gibt es am Ende den lautesten Beifall. Viel Jubel aber auch für die Sänger und das Regieteam (Bühne: Momme Hinrichs, Kostüme: Alfred Mayerhofer). Der Neustart an der Oper ist gelungen.

Nächste Vorstellungen sind am 18., 24. und 27. September sowie am 3., 6., 8., 12. und 31. Oktober.

Von Stefan arndt