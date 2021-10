Hannover

Das Problem ist erkannt: Der grönländische Eispanzer wird abschmelzen, das antarktische Schelfeis wird sich zurückziehen, der Meerwasserspiegel wird ansteigen. Küstenstädte werden untergehen. Der Permafrostboden wird auftauen und eine Menge Methan freisetzen – ein Treibhausgas, das noch unangenehmere Eigenschaften hat als das Kohlendioxid, das die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung in ständig steigendem Maße in die Atmosphäre pustet. Weil es am Nordpol durch den menschgemachten Klimawandel so warm wird, erlahmt der Jet-Stream, was merkwürdig gegensätzliche Folgen hat: Starkregenereignissse werden ebenso zunehmen wie Dürren. Wir sollten uns auf eine Katastrophe gefasst machen. Auf eine vielgestaltige, lang andauernde und unsere Vorstellungen übersteigende Katastrophe.

Davon erzählt der Wissenschaftsjournalist Nick Reimer in dem Buch „Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“, das er zusammen mit seinem Kollegen Toralf Staud geschrieben hat. Jetzt war Reimer im Literarischen Salon zu Gast, um mit Moderator Jens Meyer-Kovac über die drohenden Veränderungen, Versäumnisse der Vergangenheit, die Lethargie der Satten, Kippelemente und die Kosten unserer Untätigkeit zu sprechen.

„Wir müssen den Irrsinn doch stoppen.“ Nick Reimer (rechts) mit Jens Meyer-Kovac im ausverkauften Literarischer Salon. Quelle: Sofie Puttfarken

Die Diagnose ist klar und wird im wissenschaftlichen Diskurs auch nicht mehr ernsthaft angezweifelt: Der Klimawandel ist menschengemacht und er wird dramatische Auswirkungen haben. Es passiert. Die Vorhersagen über die Entwicklung des Kimas in den kommenden Jahrzehnten sind zuverlässig: Wenn wir alles so laufen lassen, wie es ist, werden wir oder unsere Kinder den Beginn einer Katastrophe erleben; wenn wir sofort entschieden handeln und die Kohlendioxidemissionen radikal senken, haben wir noch eine – geringe – Chance, glimpflich davonzukommen. „Mit Physik kann man nicht verhandeln“, sagt Nick Reimer.

Dennoch passiert wenig. Die Leute fahren Autos mit Motoren, die Diesel oder Benzin verbrennen (die Zulassungszahlen von SUVs steigen und steigen) sie essen Fleisch, bauen Häuser aus Beton und fliegen in den Urlaub. Kaum jemand ist bereit, sein Leben zu ändern. Eine gewisse Fassungslosigkeit angesichts der vielen und deutlichen Warnungen von Klimaforschern ist dem Autor anzumerken. Manchmal wird er laut und sagt Sätze wie „Wir müssen den Irrsinn doch stoppen.“

Keine Zeit, zu warten

Man könnte sich in dem Irrsinn allerdings auch einrichten. Moderator Jens Meyer-Kovac berichtete von seiner Jugend in den Achtzigern, von Punks und der „No Future“-Haltung als Antwort auf eine apokalyptische Weltsicht, die damals en vogue war. Nick Reimer, Jahrgang 1966, aufgewachsen im sächsischen Freiberg, kann mit dieser Haltung nichts anfangen. Zur Zeit der Wende war er einer der Sprecher des Neuen Forums Mittelsachsen. Er ist davon überzeugt, dass man gemeinsam etwas schaffen kann, das zuvor als unmöglich angesehen wurde. Er sagt, man müsse den Leuten klar machen, dass sie durch dessen Folgen des Klimawandels persönlich betroffen sind. Andererseits könne man aber auch nicht mehr auf einen langsamen Bewusstseinswandel warten. Über den Zustand der Welt in den kommenden Jahrzehnten werde nämlich jetzt entschieden. „Wir haben keine Zeit mehr“, sagt Nick Reimer.

Von Ronald Meyer-Arlt