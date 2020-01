Hannover

Nicola Hümpel ist Erfolg gewöhnt, und doch ist er jedes Mal eine Überraschung. 1998 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Proske das freie Ensemble Nico and the Navigators gegründet, das seither vor allem mit seinen Musiktheaterproduktionen bei vielen wichtigen europäischen Festivals Triumphe feiert – und in Berlin, wo die Navigators im innovativen Veranstaltungszentrum Radialsystem eine Heimat gefunden haben.

Zwei Projekte gleichzeitig

Derzeit aber ist die Regisseurin in der Berliner Philharmonie am Werk. Gemeinsam mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko bringt sie eine Version von Puccinis Oper „Suor Angelica“ auf die Bühne. Gleichzeitig inszeniert Hümpel als Gast an der hannoverschen Staatsoper den „Barbier von Sevilla“. Und dort hat sie gerade einen Anruf aus der Philharmonie bekommen: Die Proben liefen hervorragend, man sei sehr zufrieden mit dem Konzept. Hümpel scheint vor Freude förmlich zu leuchten. „So etwas macht schon gute Laune“, sagt sie.

Die Seele der Sänger

Der nächste Stimmungstest für Hümpel steht nun in Hannover an: Am Sonnabend hat ihr „Barbier“ hier Premiere. Auch mit solchen Gastverpflichtungen ohne eigenes Ensemble hat die 1967 in Lübeck geborene Regisseurin beste Erfahrungen – ihre Inszenierung von Philippe Boesmans „Reigen“ in Stuttgart etwa hat dazu beigetragen, dass das Theater 2016 zum Opernhaus des Jahres gewählt wurde. Und doch muss man sich jedes Mal aufs Neue bewähren.

Da hilft es, eine eigene Sprache entwickelt zu haben. Bei Hümpel ist das seit einigen Jahren der spezielle Einsatz von Videotechnik. Auch beim „Barbier“ werden Kameras eine wichtige Rolle spielen. Sie können die quirlige Handlung, bei der oft vieles gleichzeitig passiert, fokussieren und die Akteure ganz nah an das Publikum bringen. Die Regisseurin hofft, dass man auf diese Weise „den Sängern in die Seele blicken“ kann. Dass man im Zuschauerraum spürt, wie eine Sängerin mit ihrer Rolle umgeht – und vielleicht auch mal mit einer kleinen Geste Distanz offenbart. „Eine Augenbraue kann eine ganze Welt verändern“, sagt Hümpel.

Eigener Ansatz für Videotechnik

Dass Videos im Sprechtheater seit Langem ein oft überstrapaziertes Mittel sind, stört Hümpel nicht. Sie glaubt, mithilfe neuer Technik einen eigenen Weg gefunden zu haben. „Ich habe Videos auf der Bühne gehasst“, sagt sie über frühere Eindrücke. Die Bilder hätten eine Konkurrenz zum eigentlichen Geschehen auf der Bühne aufgebaut. „Das war vor allem anstrengend.“ Hümpel verzichtet jedoch auf vorproduzierte Bilder und Kameramänner auf der Bühne, die Regisseure wie Frank Castorf etabliert haben. Zwei jeweils an der Seitenbühne fest installierte Kameras genügen ihr – dank einer speziellen Software, die sie mit ihrem Team in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Nicht nur Stimmen, Stimmen, Stimmen

In Hannover wird die Technik aber nicht von Hümpel Spezialisten, sondern vom Personal des Opernhauses bedient. „Es ist ein tolles Team, das fantastische Arbeit leistet“, lobt Hümpel. Auch sonst ist sie von der Staatsoper angetan. „Es freut mich sehr, dass hier auch der szenische Aspekt einer Produktion wichtig genommen wird.“ Das sei an vielen Häusern ganz anders. „Da geht es immer nur um Stimmen, Stimmen, Stimmen.“ In Hannover hat man offenbar aber auch daran gedacht: Es gibt hier so viele gute Sänger, dass Hümpel mit gleich zwei gleichwertigen Besetzungen arbeiten konnte.

Die Premiere von Gioacchino Rossinis Oper „Il Barbiere di Siviglia“ am Sonnabend, 18. Januar, ist ausverkauft, die nächsten Vorstellungen sind am 22. und 24. Januar.

