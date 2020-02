Hannover

Malte Bartsch ist der letzte Künstler, der in den Genuss des New-York-Stipendiums kommt, das die Niedersächsische Sparkassenstiftung zusammen mit dem Kulturministerium vergibt. Das Stipendium ermöglicht Künstlern aus Niedersachsen einen einjährigen Aufenthalt in New York sowie eine Ausstellung in einem niedersächsischen Kunstverein. Malte Bartsch ist im Januar nach New York gereist und hat dort auch schon sein Kunstwerk „Time Machine“ aufgestellt – eine Maschine, die auf Knopfdruck einen Bon ausgibt, auf dem protokolliert wird, an welchem Ort man sich befindet und wie lange man den Knopf gedrückt hat. Der Künstler hat damit auch seine Anwesenheit in New York künstlerisch bestätigt.

Neues Reisestipendium geplant

Im kommenden Jahr soll das New-York-Stipendium nicht mehr vergeben werden. Das Ministerium und die Sparkassenstiftung haben sich neu über die Zielsetzungen ihrer Förderprogramme verständigt. Aus dem Kulturministerium heißt es: „Die Mittel für das New-York-Stipendium werden wir zukünftig für ein neues Reisestipendium einsetzen, das den Künstlerinnen und Künstlern aus Niedersachsen größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung ihrer Projekte ermöglicht und dabei gleichzeitig den Aufbau von Netzwerken in Europa fördert.“

Im vergangenen Jahr wurde Matthias Fritjof Mangerich mit dem Stipendium nach New York geschickt, davor waren es Samuel Henne, Lisa Seebach, Berenice Güttler, Ingo Mittelstaed und Toulu Hassani. Auch das hannoversche Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner war schon mit dem Stipendium in New York.

Sechs Monate innerhalb Europas

In Zukunft soll der Sprengel-Preis um ein Reisestipendium erweitert werden. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert, die zur Hälfte für ein bis zu sechsmonatiges Reisestipendium innerhalb Europas vorgesehen sind. Im Wechsel mit dem Sprengel-Preis soll das Reisestipendium „ Europa in Niedersachsen“ vergeben werden. Dazu laden die Sparkassenstiftung und das Kulturministerium eine Künstlerin oder einen Künstler aus dem europäischen Land ein, das zuvor Aufenthaltsort der Sprengel-Preisträgerin oder des Sprengel-Preisträgers war.

Von Ronald Meyer-Arlt