Herr Cybinski, Sie haben in diesem Jahr zum ersten Mal das Programm der Niedersächsischen Musiktage zusammengestellt. Wie macht man aus einer Reihe von Konzerten, die sich einen Monat lang auf das ganze Land verteilen, ein echtes Festival?

Ein Festival-Sog, wie er durch die Kumulation von Ereignissen an einem einzigen Ort entstehen kann, ist in der Tat schwer herzustellen. Die Musiktage setzen andere Prioritäten: Wir versuchen, den Reichtum musikalischer Darstellungsformen zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik zum Erlebnis zu machen, aber auch die Vielfalt der Landschaftsräume. Das Festivalthema sorgt ebenfalls für Bindekräfte: Es stellt einen Scheinwerfer auf, der das gewaltige Massiv der Musik in bestimmten Aspekten illuminiert, sodass der Blick gerichtet ist.

In diesem Jahr lautet das Thema „Mut!“. Wo ist der besonders deutlich zu hören?

Zum Beispiel beim Johanna von Orléans-Abend, den wir in Braunschweig präsentieren. Carl Theodor Dreyers Stummfilmklassiker von 1928 mit der A-cappella-Musik des Orlando Consorts führt auf ästhetisch faszinierende Weise vor, wie ein Mensch mit denkbar höchstem Einsatz für eine Idee einsteht. Beim Konzert mit der NDR Radiophilharmonie in Stuhr und Einbeck sind eine Dirigentin und eine junge Solistin zu erleben: Dass Frauen den Ton angeben, erscheint uns inzwischen selbstverständlich – es hat aber einmal enormen Mut erfordert, wie man an Clara Schumann sehen kann, deren Klavierkonzert auf dem Programm steht.

Beispiel fürs Berufsleben

Ein Beispiel auf quasi institutioneller Ebene gibt das Artemis-Quartett in Uelzen. Das berühmte Ensemble, von dem absolute Spitzenleistungen erwartet werden, hat sich komplett umgebaut und startet nun im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit neu. Das kann Mut machen für Wandlungsprozesse, wie sie viele von uns etwa im Berufsleben erleben.

Was erwartet die Zuhörer in Hannover?

In Zusammenarbeit mit der Staatsoper, die auch einen eigenen Prolog beisteuert, spielen wir im Opernhaus zum Abschluss am 29. September das Oratorium „Anthracite Fields“ der US-amerikanischen Komponistin Julia Wolfe. Es geht da um Leben, Leid und Kampf der Arbeiter in den Kohleminen von Pennsylvania zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Stück hat 2015 den Pulitzerpreis gewonnen und wurde bislang erst einmal in Deutschland aufgeführt.

Eine seltene Mischung

In Zeiten des Kohleausstiegs und Energiewandels hat man hier eine seltene Mischung von gesellschaftlicher Aktualität und großer musikalischer Schönheit. Mit von der Partie sind der NDR-Chor und die Bang-on-a-Can-All-Stars, die New Yorker Kultformation, die viel zu selten in Deutschland zu hören ist.

Für ein Konzert arbeiten sie mit der Messe chor.com zusammen, die erstmals in Hannover stattfindet. Was haben Sie der Chorstadt Hannover zu bieten?

Wir haben gemeinsam überlegt, welches Ensemble so maßstabssetzend in Qualität und Klangzauber ist, dass wir es unbedingt hier haben wollen. Schnell sind wir auf den Tenebrae Choir aus London gekommen, der in der Marktkirche ein chortechnisch aufregendes Programm zum Jakobsweg präsentiert. Das passt natürlich, denn diesen Weg zu beschreiten, erfordert eben auch einigen Mut.

Zur Person Anselm Cybinski ist 1967 in Freiburg geboren und seit 2018 Intendant der Niedersächsischen Musiktage. Er hat Geige studiert, war sieben Jahre Mitglied des Osnabrücker Sinfonieorchesters und hat für die Plattenlabel ECM und Sony sowie für das Münchener Kammerorchester gearbeitet. Die 33. Ausgabe der Musiktage, die von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung veranstaltet wird, beginnt am 31. August mit einem Eröffnungswochenende in Wilhelmshaven. Es gibt in diesem Jahr mehr als 40 Konzerte. Das Abschlusskonzert ist am 29. September, 17 Uhr, in der Staatsoper Hannover.

Sie waren Orchestermusiker, haben für Plattenfirmen gearbeitet und ein Kammerorchester gemanagt. Jetzt sind Sie zum ersten Mal Intendant. Haben sich Ihre Erwartungen an diese Aufgabe erfüllt?

Absolut! Früher dachte ich, ein Intendant hätte eine Art Deutungshoheit darüber, was kulturell von Bedeutung ist. Bei den Musiktagen jedoch muss ich die Relevanz meiner Vorhaben gemeinsam mit zahlreichen Partnern immer wieder hinterfragen und neu definieren. Ich habe schon früher immer versucht, populäre Ansprüche in mein Denken zu integrieren. Beim Major-Label habe ich Vergnügen daraus gezogen, die Faszination dessen, was ich so liebe, einem großen Publikum zu vermitteln. Auch die stärksten Botschaften müssen die Adressaten ja erst erreichen.

Lanze für Levit

Unter anderem haben Sie die erste CD des Pianisten Igor Levit produziert, der nun auch bei den Musiktagen in Osnabrück auftritt. Sind Sie sein Entdecker?

Nein, das nicht. Bereits 2010 war er als „Jahrhundertpianist“ bezeichnet worden. Doch diese Einsicht musste erst in die Institutionen gelangen. Immerhin habe ich dafür gesorgt, dass Igor bei Sony unter Vertrag genommen wurde, was zu einer engen Zusammenarbeit führte. Die oft tot gesagte Plattenindustrie hat tatsächlich dazu beigetragen, dass er so schnell so viel internationale Wahrnehmung bekommen hat. Das ist interessant, weil Igor Levit ja ein intellektueller Typ ist, der für den allerhöchsten Anspruch steht. Doch mit seiner aktiven Zeitgenossenschaft und Kommunikationsfreude bietet er wunderbar einfache Zugänge sogar zu sehr komplexer Musik. All das war beim Label zunächst umstritten. Aber es hat sich bewahrheitet.

Von Stefan Arndt