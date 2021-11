Hannover

Die Entscheidung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der VGH-Stiftung, ihre eigenen Festivals einzustellen und ab sofort nur noch als reine Förderer aufzutreten, sorgt für Kritik von vielen Seiten. Das Ende des Literaturfests, aber vor allem die Aufgabe der 1987 gegründeten Niedersächsischen Musiktage mitten in der Pandemie trifft auf Unverständnis.

Der Pianist Igor Levit etwa hält die Entscheidung für „kurzsichtig und nicht besonders klug“, wie er sagt. „In einer Zeit, in der sich alles spaltet, ist das Gemeinsame das zentrale Thema. Sparkassenstiftung und VGH-Stiftung nehmen ausgerechnet jetzt die Räume dafür weg, indem sie Festivals einstellen, die Wahrnehmung schaffen.“ Es sei nicht auszuschließen, dass dieses Beispiel nun Schule mache, die Signalwirkung sei verheerend. „Indem die Stiftungen diese Struktur zerstören, gehen sie auch aus der Verantwortung.“

Es sei absurd zu behaupten, die Künstlerinnen und Künstler mit einer höheren Förderung zu versorgen, wenn man gleichzeitig relevante Auftrittsmöglichkeiten aufgebe, findet Levit: „Das ist, als ob man sagt: Nehmt und wurschtelt in eurer Nische vor euch hin. Wir brauchen keine Gießkanne, weil niemand so genau weiß, was dabei passiert. Wir brauchen starke Impulse und Öffentlichkeitsforen.“

Kaum noch Konzerte in der Fläche

Levits Einschätzung wird auch von Vertretern der freien Szene geteilt, die eigentlich von der Umstrukturierung bei den Stiftungen profitieren sollten: Die jährlich rund 1,5 Millionen Euro, die durch die Aufgabe der Festivals gespart werden, sollen ihnen künftig direkt zufließen.

Es sei zwar begrüßenswert, dass die frei werdenden Gelder weiterhin kulturellen Akteuren zur Verfügung stehen sollen, heißt es in einer Mitteilung des Landesverbandes der freien Klassikszene Niedersachsens. Man fürchte aber, „dass mit diesem Schritt nicht mehr, sondern deutlich weniger Kultur im ganzen Land stattfinden wird“. Für hochwertige Kulturveranstaltungen außerhalb der Städte sei eine Organisationsstruktur lebenswichtig: „Ohne Veranstaltungen wie die Niedersächsischen Musiktage wird es in Zukunft kaum mehr Konzerte in der niedersächsischen Fläche geben.“

Zukunftsfähige Lösung gesucht

In dem Verband haben sich Ensembles wie das Orchester im Treppenhaus, La festa musicale und die Hannoversche Hofkapelle sowie viele freischaffende Musikerinnen und Musiker im ganzen Land zusammengeschlossen. Die Künstler fordern, die Absage der Musiktage zu überdenken: „Jetzt ist das Kulturministerium unter Björn Thümler (CDU) gefragt, gemeinsam mit den Trägerinnen des Festivals und den Akteuren der niedersächsischen Musiklandschaft eine zukunftsfähige Lösung zu finden“, heißt es in der Mitteilung.

Wird schon jetzt als kompetenter, kollegialer Ansprechpartner“ vermisst: Anselm Cybinski, geschasster Leiter der Musiktage, hier mit dem Pianisten Igor Levit. Quelle: Moritz Frankenberg

Michael Dreyer, Intendant des Morgenland-Festivals in Osnabrück, das künftig wohl mit mehr Förderung rechnen kann, ist ebenfalls besorgt: „Die Tatsache, dass ein Festival mal ganz einfach so verschwinden kann, ist nicht eben beruhigend“, sagt er. Außerdem vermisse er den nun geschassten Musiktage-Leiter Anselm Cybinski als kompetenten, kollegialen Ansprechpartner. Ähnlich äußert sich auch Markus Becker, Pianist und Leiter der hannoverschen Kammermusikgemeinde: „Ausgerechnet in dieser sensiblen Zeit wird ohne Not ein Festival annulliert, das mit Anselm Cybinski dabei war, sein Potenzial ganz neu zu definieren“, sagt er.

Zurück zum Provinzfürst-Gebaren

Geradezu entsetzt reagieren ehemalige Musiktage-Leiter. Katrin Zagrosek, von 2012 bis 2018 Chefin in Hannover und nun Intendantin bei der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart, vergleicht das Aus für das Festival mit dem Tod eines nahestehenden Menschen, den man zunächst nicht glauben könne. Ganz ähnlich sieht es ihr Vorgänger Markus Fein, inzwischen Intendant der Alten Oper Frankfurt: „Wenn man ein Festival aufgibt, dann will man natürlich, dass die eigene Arbeit Ausgangspunkt für weitere Veränderung wird“, sagt er. „Man wünscht sich, dass das eigene Baby weiter wächst. Jetzt ist es tot. So traurig.“

„Es kann nicht sein, dass sämtliche am Projekt Beteiligten von der Schließung überrascht wurden“: Michael Becker, Intendant der Tonhalle Düsseldorf. Quelle: Susanne Diesner

Michael Becker, von 1996 bis 2006 Musiktage-Chef und seither Intendant der Tonhalle Düsseldorf, stört sich schon am Prozess der Entscheidung. „Es kann nicht sein, dass sämtliche am Projekt Beteiligten von der Schließung überrascht wurden“, sagt er. Diese Form der Nichtkommunikation habe „etwas von dem Provinzfürstengebaren, gegen das die Niedersächsische Sparkassenstiftung seit ihrem Bestehen angekämpft hat“, findet Becker.

Der Mehrwert der Musiktage

Die Argumente, die offenbar zur Absage der Musiktage geführt haben, hält Becker nicht für schlüssig. „Dass ein Intendant ein Honorar bekommt, ist selbstverständlich“, sagt er. Diese Kosten würden sich nun anteilig in jedem zukünftigen Förderantrag wiederfinden. Zagrosek geht sogar noch weiter: „Sinn und Funktion des Festivals sind nicht alleine durch sein Fördervolumen beschrieben“, sagt sie. Mit ihrer „kooperativen Struktur“ hätten die Musiktage vor Ort Bestehendes mit auswärtigen Akteuren zusammengebracht. „In dieser bundesweit einzigartigen Synthese erst lag der Mehrwert und die besondere Stärkung, die das Projekt zu leisten vermochte.“

Markus Fein formuliert das so: „Die Musiktage haben eine enorme Kraft entwickelt durch die landesweite Vernetzung, den gemeinsamen Auftritt, eine geteilte Vision und den Schulterschluss vieler.“ Er habe Niedersachsen als kulturell reichhaltiges Bundesland erlebt. „Ich habe aber auch beobachtet, dass viele dieser Aktivitäten sich in einem lokalen Radius abspielen.“ Was dem Musikland Niedersachsen fehle, sei ein echter Leuchtturm. „Mit den Musiktagen hat Niedersachsen sichtbar musikalisch Flagge gezeigt, das Klein-Klein wurde zugunsten eines großen Ganzen überwunden. Der Verlust dieses Musikfestivals tut mir in der Seele weh.“

Von Stefan Arndt